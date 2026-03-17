أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مقتل علي لاريجاني، معلناً أنه أصدر مع بنيامين نتنياهو أوامر للجيش الإسرائيلي بـ"مواصلة ملاحقة قادة نظام الإرهاب والقمع في إيران، وقطع رأس الأخطبوط مراراً ومنعه من النمو".
وقال يسرائيل كاتس: "لقد تمت تصفية لاريجاني وقائد قوات الباسیج، غلام رضا سليماني، ليلحقا بخامنئي- مرشد مخطط تدمير إسرائيل- وجميع الأعضاء المحيّدين من محور الشر في قعر جهنم".
أفادت تقارير منشورة بأن إسرائيل شنت هجمات يوم الثلاثاء استهدفت عدة نقاط تفتيش تابعة لقوات الأمن الإيرانية، بالإضافة إلى مراكز ووحدات متنقلة تابعة لقوى الأمن الداخلي في العاصمة طهران.
ووفقاً لهذه التقارير، استهدفت الهجمات نقاط تفتيش تقع بالقرب من "ميدان انقلاب"، وميدان ولي عصر، ومنطقة صادقية، وطريق "مدرس" السريع.
كما وردت أنباء عن تعرض مراكز للشرطة بالقرب من محطة مترو "الإمام الحسين"، وبالقرب من جامعة "شريف"، وفي نطاق طريق "تشمران" السريع لهجمات، بالإضافة إلى استهداف وحدات شرطة متنقلة بالقرب من "ميدان آزادي".
تشير التقارير المنشورة إلى أن الهجمات على طهران، بما في ذلك المناطق الغربية من العاصمة، قد بدأت منذ صباح يوم الثلاثاء.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع عدة انفجارات في مناطق مختلفة من طهران، بما في ذلك محيط ميدان ولي عصر. وبحسب هذه التقارير، سُمع أيضاً دوي تحليق مقاتلات حربية في بعض مناطق العاصمة.
وفي الوقت نفسه، أعلن معاون محافظ همدان أن "مستودعاً وهنغاراً" في هذه المدينة قد تعرضا لهجوم صباح اليوم الثلاثاء.
وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، رسالة فيديو إلى الشعب الإيراني بمناسبة احتفال "أربعاء النار" أو ما تسمى في إيران "جهارشنبه سوري"، أعرب فيها عن "أحر أمنياته" لهم، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاحتفال القديم بشيراً بالتغيير.
وقال إسحاق هرتسوغ: "أيها الشعب الإيراني، أبعث لكم بأحر تمنياتي. بمناسبة احتفال النار "چهارشنبهسوري"، وهو تقليد قديم وفريد لشعبكم، آمل أن يحمل هذا العيد معه أصدق الأماني والدفء والفرح والتغيير الذي تستحقونه".
وأضاف: "أنتم تستحقون أفضل من هذا. أنتم تستحقون التغيير. آمل أن يجلب "جهارشنبه سوري" هذا معه تغییراً حقيقياً؛ تغيير في المنطقة، تغيير في إيران، وتغيير لأجل مستقبل أبنائنا".
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت، يوم الاثنين، عملية واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في مدن طهران وشيراز وتبريز، وذلك بتوجيه من وحدة الاستخبارات العسكرية. وذكر أن هذه الضربات نُفذت على عدة موجات وبشكل متزامن.
وبحسب البيان، أُطلقت خلال الهجمات على طهران عشرات الذخائر باتجاه مقار تابعة لمؤسسات أمنية إيرانية، من بينها وزارة الاستخبارات وقوات الباسيج، كما تم استهداف مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في شيراز طالت مقر قيادة قوى الأمن الداخلي وموقعًا لتخزين الصواريخ الباليستية.
وأشار إلى أنه في تبريز تم تدمير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه العمليات هو توسيع التفوق الجوي وإزالة التهديدات ضد إسرائيل.
كما أوضح أن هذه العملية تأتي ضمن مرحلة تعميق الضربات الموجهة إلى البنى التحتية الرئيسية وقدرات النظام الإيراني على تهديد إسرائيل وسلاح الجو التابع لها.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت، يوم الاثنين، عملية واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في مدن طهران وشيراز وتبريز، وذلك بتوجيه من وحدة الاستخبارات العسكرية. وذكر أن هذه الضربات نُفذت على عدة موجات وبشكل متزامن.
وبحسب البيان، أُطلقت خلال الهجمات على طهران عشرات الذخائر باتجاه مقار تابعة لمؤسسات أمنية إيرانية، من بينها وزارة الاستخبارات وقوات الباسيج، كما تم استهداف مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في شيراز طالت مقر قيادة قوى الأمن الداخلي وموقعًا لتخزين الصواريخ الباليستية.
وأشار إلى أنه في تبريز تم تدمير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه العمليات هو توسيع التفوق الجوي وإزالة التهديدات ضد إسرائيل.
كما أوضح أن هذه العملية تأتي ضمن مرحلة تعميق الضربات الموجهة إلى البنى التحتية الرئيسية وقدرات النظام الإيراني على تهديد إسرائيل وسلاح الجو التابع لها.