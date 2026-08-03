وقال المسؤول: "للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بهجوم مخطط كان من شأنه أن يؤثر في الشرق الأوسط بأكمله، لكن العملية أُلغيت في اللحظة الأخيرة، دون تقديم أي تفسير".

وأضاف التقرير أن آلاف الجنود وعناصر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية كانوا خلال الأسابيع الماضية في حالة استنفار استعدادًا لاحتمال تصاعد التوترات واندلاع مواجهة إقليمية.

كما حذّر مسؤول إسرائيلي آخر، في حديثه إلى هيئة "كان"، من أن التغييرات المتكررة في قرارات ومواقف الرئيس الأميركي جعلت التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لإسرائيل أكثر صعوبة.

وفي 2 أغسطس (آب) الجاري، أعلن ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أنه قرر العدول عن تنفيذ هجوم واسع ضد إيران؛ استجابةً لطلب من طهران ودول في المنطقة، وبشرط التوصل سريعًا إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورًا وإزالة التهديد النووي الإيراني.

وقبل ساعات من هذا الإعلان، كان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعرب، خلال اتصال مع ترامب، عن قلقه من استئناف هجمات واسعة ضد إيران

إسرائيل: "نسير في الظلام"

ذكرت القناة 12 العبرية أن كبار المسؤولين السياسيين في إسرائيل شبّهوا الوضع الناجم عن إلغاء الهجوم الأميركي الواسع على إيران بـ "السير في الظلام".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بقرار ترامب، وأنه حتى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يسرائيل كاتس، لم يطّلعا عليه إلا بعد نشر ترامب رسالته على منصة "تروث سوشال".

وأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين حاولوا، عقب إعلان القرار، معرفة ما إذا كان جزءًا من عملية خداع عسكرية أم أن الرئيس الأميركي تراجع بالفعل، ولو مؤقتًا، عن تنفيذ الهجوم.

وبعد نحو ساعة من المشاورات، خلصت الدوائر السياسية والعسكرية الإسرائيلية إلى إمكانية خفض مستوى التأهب والإنذار، بعدما تأكدت من أن قرار إلغاء الهجوم نهائي.

وفي 2 أغسطس الجاري، كتبت صحيفة "غلف نيوز" الإماراتية أن قرار الولايات المتحدة وقف الهجمات المخطط لها ضد إي٣ خفّض خطر اتساع الحرب بشكل فوري، لكنه لا يمكن اعتباره مؤشرًا على انتهاء الصراع أو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

مخاوف من تعزيز موقع طهران

قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط، منشه أمير، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، يوم الاثنين 3 أغسطس، إن إلغاء الولايات المتحدة للهجوم على إيران وعدم إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين مسبقًا، أثار استياءً واسعًا في الرأي العام الإسرائيلي.

وأضاف أن هناك مخاوف داخل إسرائيل من أن استمرار المفاوضات وتأجيل الخيار العسكري، في وقت لا تزال فيه تهديدات النظام الإيراني قائمة، يمنح طهران مزيدًا من الوقت لتعزيز موقعها.

وأشار إلى أن الظروف الحالية لا تهيئ الأرضية لقيام إسرائيل بعمل عسكري منفرد ضد إيران.

وحذّر أمير من أن ترامب بات يؤثر، أكثر من أي وقت مضى، في القرارات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وأن التغييرات المفاجئة في نهجه تزيد من تعقيد الحسابات الاستراتيجية لتل أبيب.

ومن جانبها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في 3 أغسطس، في مراجعة لمواقف الرئيس الأميركي تجاه طهران، أن إلغاء الهجوم الأخير يندرج ضمن "نمط متكرر" في التعامل مع الحرب الإيرانية، مشيرةً إلى أن هجمات سابقة على إيران استؤنفت بعد ساعات أو أيام قليلة من تعليقها.