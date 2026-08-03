وأضاف ترامب، خلال تصريحات له في مكتبه بالبيت الأبيض: "أعتقد أننا ربما نتمكن من التوصل إلى نتيجة، لكنني أريد أن أمنحهم آخر فرصة ممكنة قبل أن نصل إلى مرحلة قطع رؤوسهم".

وأوضح أنه يتوقع أن تبدأ خلال اليومين المقبلين مفاوضات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإيجاد مسار لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال: "إن المرحلة الأولى هي إعادة فتح المضائق. والمرحلة الثانية ستكون نزع السلاح النووي، وهذه المرحلة ستستغرق بعض الوقت".

وكان ترامب قد صرح، يوم الأحد 2 أغسطس (آب)، للصحافيين بأن الجولة الجديدة من المحادثات بين واشنطن وطهران ستبدأ بعد ظهر الاثنين 3 أغسطس.

إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أكد، يوم الاثنين، أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحًا أن المحادثات الجارية تقتصر على مفاوضات مع سلطنة عُمان بشأن "المرور الآمن عبر مضيق هرمز".

وأضاف أن هذه المحادثات ثنائية بين الدولتين المشاطئتين للمضيق، وأن ٱبران تسعى، بالتشاور والتعاون مع سلطنة عُمان، إلى تحديد مسار مؤقت يضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

كما قال بقائي بشأن احتمال استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة: "في هذه الأيام لسنا بصدد استقبال أي وفد أجنبي، ولا نعتزم زيارة أي مكان".

ترامب: قادة النظام الإيراني"منافقون" بشكل لا يُصدق

أثار نفي طهران وجود مفاوضات مع واشنطن رد فعل غاضبًا من ترامب. فقد كتب، قبل ساعات من حديثه مع الصحافيين، عبر منصة "تروث سوشال":

"قادة الجمهورية الإسلامية منافقون بشكل لا يُصدق".

وأضاف: "إنهم يطلبون عقد اجتماع، بل ويتوسلون إليه. تبدأ المفاوضات، وتُحدد اجتماعات أخرى في المستقبل القريب، لكنهم في الوقت نفسه يعلنون علنًا وبكل فخر أنه لا توجد أي مفاوضات".

وتابع: "لا شيء يدخل إلى إيران إلا إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك، ولن يدخل إليها شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يحدث استسلام كامل".

كما قال ترامب إن المسؤولين الإيرانيين يزعمون أنهم يسيطرون بقوة على مضيق هرمز، في حين أن "المضيق يخضع حاليًا بالكامل لسيطرة البحرية الأميركية، ومحاصر بما يسميه البعض الجدار الفولاذي الأميركي".

وأضاف: "سواء قبلت إيران بذلك أم لم تقبل، فنحن نجري محادثات لحل مشكلة تسببت بها هي نفسها على مدى عقود".

واختتم بالتأكيد: "الأمر في غاية البساطة؛ إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

ترامب: أرجأت الهجوم استجابة لطلب حلفائنا

وفي وقت لاحق، قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه قرر، بناءً على طلب حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، الامتناع في الوقت الحالي عن إصدار أمر بتنفيذ هجمات واسعة جديدة ضد إيران.

وأوضح أن خطة كانت جاهزة لتنفيذ "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية"، يوم الأحد، لكن بعد تلقيه طلبًا من عدد من القادة الخليجيين، بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى طلب من مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هوياتهم، قرر إلغاء الخطة ومنح الدبلوماسية مزيدًا من الوقت.

ومع ذلك، شدد ترامب مجددًا على أن صبره تجاه النظام الإيراني يوشك على النفاد.

وقال للصحافيين: "هذه هي فرصتهم الأخيرة لتوقيع اتفاق جيد".

"سي بي إس نيوز": لا مفاوضات جديدة مع إيران

في المقابل، نقلت شبكة "سي بي إس نيوز"، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إنه، رغم تصريحات ترامب، مساء أمس الأحد، بشأن بدء المفاوضات مع إيران بعد ظهر الاثنين، لا توجد أي "مفاوضات جديدة" أو مختلفة قد جرى التخطيط لها.

وأضاف التقرير أن المحادثات الجارية فقط هي الاتصالات غير المباشرة التي يجريها مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط،، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر، والفريق التفاوضي للولايات المتحدة مع ممثلي النظام الإيراني عبر الوسطاء.