أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد، أن ناقلة للغاز الطبيعي المسال وناقلة نفط تعرضتا لهجوم يوم السبت شمال وشمال شرقي مضيق هرمز.
وجاء في البيان أن مستوى التهديد في المنطقة لا يزال "كبيرا". كما أشار إلى استمرار التشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية "GNSS" والأنشطة العسكرية في المنطقة، مع بقاء حركة التجارة عبر مضيق هرمز عند مستوى أقل من المعتاد.
وأضاف التقرير أن شركات الشحن لا تزال تتعامل بحذر، وأن بعضها أرجأ عبور السفن أو عدّل جداول الرحلات.
غلب على الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 2 أغسطس (آب) مشهد التهديدات المتبادلة، والحديث عن تدمير المنطقة وتعطيل أسواق الطاقة، حال الهجوم على البنية التحتية الإيرانية. في غضون ذلك، تستعد الحكومة لسيناريوهات اقتصادية صعبة.
كما حظيت رواية رئيس البرلمان حول تفاصيل الساعات الأولى للحرب، باهتمام ملحوظ.
هددت صحيفة "فرهيختكان" الصادرة عن جامعة آزاد، بتدمير البنية التحتية وإعادة من وصفتهم برعاة الحرب في المنطقة إلى العصر الجليدي، حال تنفيذ أي عملية ضد قدرات إيران الصاروخية أو النووية أو البنية التحتية للطاقة.
وخلصت صحيفة "آكاه" الأصولية، إلى أن استمرار التهديدات المتبادلة ينذر بتوسيع دائرة المواجهة، وحذرت من جر المنطقة إلى أزمة اقتصادية وأمنية واسعة تتجاوز حدود الصراع المباشر.
وصنفت صحيفة "سياست روز" الأصولية، التصريحات الأمريكية تحت بند الحرب النفسية بعد الفشل، على حد تعبير الصحيفة، في فتح هرمز، مستندة إلى تصريحات مسؤول إيراني تحدث عن برنامج رد واسع يشمل استهداف بنى إسرائيل ومنشآت الطاقة الأمريكية.
ونقلت صحيفة "جوان" الأصولية، تحذير قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء عبد اللهي، لدول المنطقة من أن تصبح درعًا دفاعيًا لأمريكا، بينما ربط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، القيود على هرمز وممرات أخرى باستمرار التصعيد الأمريكي.
وفي صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان محمد إسماعيل كوثري، الرهانات على الضغوط العسكرية أو الاقتصادية لإجبار إيران على تغيير مواقفها، وأكد أن الصمود الإيراني يستند إلى منظومة عقدية وثقافية تتجاوز موازين القوة التقليدية.
بالمقابل انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، ترويج رواية استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، داعية لخطاب مضاد يبرز قدرة إيران على تعطيل أسواق النفط وإغلاق هرمز وباب المندب، وإحداث اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.
وروج تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، إلى محدودية قدرة الولايات المتحدة على تأمين الملاحة في هرمز، وأنها تواجه مأزقًا استراتيجيًا بتراجع مخزونها من منظومات الدفاع الجوي، وحذرت دول النمطقة المضيفة للقوات الأمريكية من من تحمل تبعات أي مواجهة.
وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، في اجتماع مع مسؤولي غرفة أصناف طهران، بشأن استعداد الحكومة لسيناريوهات اقتصادية صعبة. ودعا بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إلى تشكيل لجان مشتركة ونظام ضريبي عادل وتشديد الرقابة على الاحتكار، مع موافقة الحكومة على وثيقة ممر الشرق-الغرب لتعزيز مكانة إيران كمحور إقليمي للنقل وتسهيل الجمارك وتطوير اللوجستيات.
وربطت صحيفة "اقتصاد سر آمد" الإصلاحية، نجاح المشروع بتوفير التمويل اللازم، واستقرار المنطقة، وتحويل الاتفاقات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، والتعاون المستدام مع دول المنطقة، وسط منافسة ممرات بديلة.
ووفق صحيفة "جوان" الأصولية، تراهن الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص والنقابات باعتبارها أحد أهم أدوات مواجهة الضغوط الخارجية، وربطت نجاح هذه السياسة بقدرة مؤسسات الدولة والفاعلين الاقتصاديين على الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز الثقة العامة في إدارة الأزمة.
كذلك قدمت الصحف الإيرانية لقراءة لتصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بشأن تفاصيل الساعات الأولى للحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران. ووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، فقد كان الحفاظ على الوحدة الداخلية أساس رسيخ الانتصار في الحرب، بالإضافة إلى تكامل المسارات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والشعبية.
كما دعا بحسب صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، إلى توسيع صلاحيات ولاية الفقيه، وحذر من تداعيات تنافس الأجهزة على إضعاف إيران.
واستعاد كما ذكرت صحيفة "خراسان" الأصولية المقربة منه، تفاصيل الساعات الأولى بعد مقتل المرشد، موضحًا أنه تم أعلن الخبر بالتنسيق مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك علي لاريجاني، قبيل الفجر لدفع المواطنين للشارع واحتواء التداعيات الأمنية، بعد تقدير شامل للظروف.
وفي حوار إلى صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، انتقد المستشار السياسي لرئيس البرلمان إبراهيم رسولي، ما وصفه بالجناح الصاخب داخل التيار المحافظ، على دوره في إرباك الدولة وعرقلة الدبلوماسية، مؤكدًا أن قرارات الحرب أو التفاوض مؤسسية، وأن الفصل بين الميدان والدبلوماسية قراءة خاطئة، واتهم خصوم قاليباف بالحديث عن انقلاب، وانتقد التلفزيون الرسمي لاجتزائه تصريحات المسؤولين وتبنيه خطابًا أحاديًا.
وترى صحيفة "إيران" الرسمية، أن قرارات الرئيس مسعود بزشكيان، بشأن تعزيز دور الجامعات، تحمل اعترافًا ضمنيًا بوجود اختلالات ومقاومة بيروقراطية تعيق الإصلاح، ووعد بصرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس المتأخرة، لكن الوعود تظل مؤجلة في ظل غياب حلول تنفيذية.
ووفق صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، فقد أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، تحرك الوزارة في ضوء توجيهات المرشد وقرارات الأمن القومي، مشيرًا إلى خروقات أمريكية وجهود دبلوماسية مع عمان لتنظيم الملاحة بهرمز، وداعيًا الإعلام لتبني الرواية الرسمية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": العودة إلى أوهام التحالفات
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأوصولية، انتقد الكاتب قاسم غفوري، محاولات أمريكا إعادة تشكيل الأمن الإقليمي عبر تحالفات عربية، معتبرًا أن الإعلان السعودي عن ائتلاف لحماية البحر الأحمر يعكس فشل واشنطن، مستشهدًا بالحرب اليمنية وخسائر الرياض، ويرى أن التوتر في هرمز والبحر الأحمر ناتج عن التدخلات الأمريكية الإسرائيلية، لا سياسات إيران أو اليمن.
وأضاف:" تندرج الإجراءات الإيرانية واليمنية تحت بند الدفاع المشروع ردًا على الاعتداءات الخارجية، ويربط التحالفات الجديدة بمشاريع لنقل الطاقة عبر إسرائيل لدمج دول عربية اقتصاديًا وأمنيًا معها، في محاولة لجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة".
وتابع:" تحاول أمريكا وإسرائيل، بعد إخفاقهما العسكري، نقل المواجهة مع إيران للعرب بتأجيج الصراعات، لكن ستواصل قوى المقاومة، حسب تعبيره، إفشال مخططاتهما".
"اطلاعات": دبلوماسية المضائق بين قوة الردع ومخاطر العزلة
تشير التطورات الأخيرة في غرب آسيا، وفق مقال الأستاذ الجامعي ورئيس مؤسسة أكو الثقافية محمد مهدي مظاهري، بصحيفة "اطلاعات" المعتدلة، إلى تحول جوهري بربط هرمز وباب المندب، مما زاد الردع الإيراني وأربك حسابات العدو السريعة.
وحذر:" استمرار التوتر قد يدفع لتطوير مسارات طاقة بديلة، مما يقلص الأهمية الجيوسياسية للمضيق، ويمنح أمريكا فرصة لتحالفات دولية تحت شعار حماية الملاحة، وتعزيز عزلة إيران. ودعا إلى تبني دبلوماسية نشطة تؤكد دور إيران كضامن لأمن الملاحة، مع تعاون إقليمي واستفادة من قنوات غير معلنة، وربط مكاسب روسيا من التوتر بدعم ملموس لإيران".
وخلص إلى أن:" الردع يجب أن يظل وسيلة لتعزيز الموقف التفاوضي لا غاية، وأن الحفاظ على المكانة الاستراتيجية يتطلب موازنة دقيقة بين القوة العسكرية والانفتاح الدبلوماسي، محذرًا من أن إغلاق المضيق قد يدفع روسيا والصين لدعم مسارات بديلة تضر بمصالح إيران طويلة المدى".
"كيهان": تفوق عسكري مزعوم يقابله تقصير حكومي في الجبهة الاقتصادية
وفي عموده بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، يرى الكاتب مسعود أكبري أن إيران حققت تفوقًا في الحرب المركبة عسكريًا وسيبرانيًا ونفسيًا، لكنه ينتقد الحكومة والبرلمان لعدم مواءمة الأداء الاقتصادي مع هذا التفوق، معتبرًا أن استمرار السيطرة على هرمز يعكس قدرة إيران الإقليمية، لكن القصور الاقتصادي يضعف الإنجازات".
وأضاف:" لم تعتمد الحكومة تعبئة اقتصادية تناسب الحرب، حيث ينشغل بعض المسؤولين بقضايا جانبية على حساب معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، كما لم يغير البرلمان آليات عمله بما يواكب متطلبات المرحلة، واستمرار التقصير الاقتصادي قد يقوض المكاسب العسكرية".
وتابع:" تثبيت الانتصارات يتطلب مواءمة الاقتصاد مع بقية أدوات الدولة، وإلا فإن النجاحات الأمنية ستبقى غير مستدامة في مواجهة الضغوط المعيشية المتصاعدة".
"إيران": تبرير الإخفاقات تحت شعار "التوازن"
دافع الأستاذ المساعد بجامعة طهران حمزة صفوي، في حوار إلى صحيفة "إيران" الرسمية، عن أداء السياسة الخارجية، داعيًا لتجاوز ثنائية الدبلوماسية والميدان، إلى التكامل بين القوة العسكرية والدبلوماسية والانسجام الداخلي، معتبرًا أن الانتقادات لا ينبغي أن تقيد الدبلوماسية بل تطوّر أدواتها، وأن الخلافات تعود للتنافسات الداخلية ومفاهيم الأمن القومي".
ويرى:" أن الحكومة تتبنى مفهومًا متوازنًا للقوة يجمع القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية، مستشهدًا بتصريحات الوزير عباس عراقجي قبل الحرب؛ حيث دعا للاستعداد العسكري مع بذل أقصى الجهود الدبلوماسية".
وانتهى إلى أن:" نجاح السياسة الخارجية يتطلب تجاوز الاستقطاب الداخلي وتطوير الدبلوماسية بدل تقييدها، مع إدراك أن التكامل بين الأدوات المختلفة هو السبيل لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التحديات الإقليمية".
"آرمان ملى": حلول مؤجلة لأزمة الوقود
في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، انتقد أمين نقابة الغاز الطبيعي المضغوط في طهران أردشير دادرس، الاعتماد على رفع أسعار البنزين كحل لأزمة الوقود، داعيًا للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كبديل أقل كلفة، كما أن البنية التحتية تسمح بزيادة الاستخدام لتقليل الاستهلاك والواردات".
وأضاف:" المشكلة ليست في الإمكانات بل في غياب سياسة حكومية مستقرة وضعف الدعم، مما أبطأ تحويل المركبات وتطوير المحطات، مشيرًا إلى إمكانية رفع استبدال البنزين من 15-16 مليون لتر يوميًا إلى 40 مليونًا".
ودعا إلى:" تنسيق جهود الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص لتوفير حوافز مالية وتسريع تحويل المركبات، محذرًا من أن تجاهل قدرات CNG يجعل رفع الأسعار غير كاف لمعالجة الأزمة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية".
طالب حزب "المحافظين" في بريطانيا الحكومة باستخدام الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في قانون الأمن القومي لإدراج وزارة الاستخبارات الإيرانية وشبكة "زيندشتي" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وذكرت صحيفة "التلغراف"، يوم السبت 1 أغسطس (آب)، أن رئيس الوزراء البريطاني، آندي برنهام، يواجه ضغوطًا من حزب "المحافظين" لتفعيل صلاحيات الأمن القومي ضد وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفها الحزب بأنها "أكثر أجهزة التجسس الإيرانية مكرًا وخطورة".
وينص القانون، الذي أُقرّ الشهر الماضي قبل وقت قصير من استقالة كير ستارمر من رئاسة الوزراء، على إمكانية تصنيف الكيانات المدعومة من حكومات أجنبية كمنظمات إرهابية.
وقد استُخدم هذا القانون فور إقراره لحظر الحرس الثوري الإيراني و"فيلق المتطوعين" التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي السابق جي آر يو (GRU).
ويطالب "المحافظون" الآن بتطبيق القانون نفسه على وزارة الاستخبارات الإيرانية، المسؤولة عن العمليات الخارجية للنظام الإيراني، وعلى شبكة "زيندشتي" التي يصفونها بأنها الذراع الإجرامية الرئيسية التابعة لها.
وبحسب تقرير صادر العام الماضي عن لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، فإن وزارة الاستخبارات والحرس الثوري سبق أن خططا لعمليات اغتيال وخطف استهدفت مواطنين بريطانيين.
وتعتبر أجهزة الاستخبارات البريطانية كلا المؤسستين "تهديدًا خطيرًا" للأمن القومي، ولا تميّز بينهما من حيث مستوى الخطورة.
وجاء في التقرير: "تستخدم إيران الاغتيال كأداة من أدوات سياستها الرسمية، ويُعد استهداف المعارضين أولوية لكل من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري".
وأضاف التقرير أنه منذ مطلع عام 2022 سُجلت 15 محاولة على الأقل لاغتيال أو خطف مواطنين بريطانيين أو أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة.
جهاز أكثر سرية وخطورة
كتبت وزيرة الأمن القومي في حكومة الظل البريطانية، أليشيا كيرنز، عبر مقال نشرته صحيفة "التلغراف"، أن وزارة الاستخبارات لا تحظى بالسمعة السيئة نفسها التي يتمتع بها الحرس الثوري، مضيفة: "وهذا هو جوهر المشكلة".
ودعت الحكومة البريطانية إلى استخدام صلاحيات قانون الأمن القومي (التهديدات الحكومية) لعام 2026 لحظر وزارة الاستخبارات الإيرانية، التي وصفتها بأنها "الجهاز الأكثر مكرًا وخفاءً في النظام الإيراني".
وقالت كيرنز إن الوزارة تعمل غالبًا خارج مناطق النزاع، وتمثل جهازًا استخباراتيًا تقليديًا أكثر هدوءًا، لكنه أكثر فتكًا، مشيرة إلى أنها تلاحق المعارضين داخل إيران، وتقود مشروع النظام لقمع المعارضين على مستوى العالم، ولا سيما ضد الجاليات اليهودية.
وأضافت أن الوزارة تنشط في جمع المعلومات الاستخباراتية حول العالم، وتشرف على مجموعات قرصنة إلكترونية متخصصة في سرقة البيانات ونشرها، من بينها مجموعة "حنظلة"، كما قد تعمد إلى اختطاف أهدافها من دول أخرى وإعادتهم إلى إيران لمواجهة أحكام بالإعدام.
شبكة "زيندشتي" وعمليات الاغتيال
أشار تقرير البرلمان البريطاني أيضًا إلى تحقيق أوروبي واسع بشأن مؤامرات لاغتيال معارضين إيرانيين.
ونُسبت هذه العمليات إلى شبكة إجرامية يقودها ناجي شريفي زيندشتي، وهو مواطن إيراني يقيم في تركيا.
وتمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البريطانية والأوروبية بين عامي 2018 و2019 من إحباط عدد من عمليات هذه الشبكة.
وفي عام 2019، وجّهت الحكومة البريطانية وحلفاؤها الأوروبيون مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حمّلوا فيها وزارة الاستخبارات مسؤولية اغتيال ثلاثة معارضين إيرانيين في أوروبا بين عامي 2015 و2017.
اختطاف المعارضين في الخارج
وصفت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني اختطاف المعارضين خارج إيران بأنه أحد الأساليب العملياتية التي تعتمدها النظام الإيراني.
وأشار التقرير إلى قضية تعود إلى عام 2021، اتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) عناصر مرتبطة بوزارة الاستخبارات بالتخطيط لاختطاف الصحافية والناشطة الحقوقية، مسيح علي نجاد، من منزلها في نيويورك.
وأضاف أن الشبكة نفسها كانت تراقب أشخاصًا في بريطانيا وكندا والإمارات العربية المتحدة.
وأكدت اللجنة أن هذه التهديدات الجسدية تستهدف في المقام الأول المعارضين الإيرانيين.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 على قائمة المنظمات الإرهابية، بسبب دعمها جماعات، من بينها "القاعدة" و"حماس" و"حزب الله".
كما فرضت الحكومة البريطانية، اعترافًا منها بخطورة الوزارة، عقوبات شملت حظرًا على توريد الأسلحة وتجميد الأصول بحق إدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية، إضافة إلى شبكة "زيندشتي".
وفي ختام تصريحاتها، شددت كيرنز على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية، قائلة: "تعرضت جاليتنا اليهودية لموجة من الهجمات الإرهابية، وما زالت محاولات تنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي البريطانية مستمرة. وفي ظل هذه الظروف، يجب على الحكومة استخدام الصلاحيات التي تمتلكها".
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن الحكومة تتعامل مع التهديد الإيراني باعتباره "تهديدًا بالغ الخطورة"، مؤكداً أن حماية أرواح المواطنين البريطانيين ومصالح المملكة المتحدة تمثل الأولوية الأولى للحكومة.
أفادت الروايات والوثائق، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" وراجعتها، بأن قوات القمع التابعة للنظام الإيراني استخدمت، خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بمحافظة البرز في يناير (كانون الثاني) 2026، مرافق ثقافية بينها دور سينما ومكتبات عامة، لإطلاق النار على المواطنين وقتل المحتجين.
وتكشف إفادات شهود عيان، ووثائق مصورة جرى التحقق من صحتها، وبيانات جُمعت من مدن فرديس وساوجبلاغ واشتهارد ونظر آباد، عن أبعاد خفية ومنهجية لعمليات القمع الدامية التي رافقت احتجاجات يناير الماضي في محافظة البرز.
وتشير هذه الروايات إلى وقائع مروعة، من إطلاق نار عشوائي في الطرقات العامة وقتل الأطفال، إلى اقتحام المراكز الطبية لإطلاق رصاصة الرحمة على الجرحى، وتكديس جثث مقيدة الأيدي والأقدام، ثم نقلها بطريقة مهينة في شاحنات جمع النفايات.
ونظرًا لانقطاع الاتصالات وعدم تمكن الصحافيين والجهات المستقلة من الوصول بحرية إلى المناطق المتضررة، فإن التحقق المستقل والمتزامن من جميع التفاصيل والأرقام الواردة لا يزال محدودًا، وتعتمد بعض المعلومات على روايات الشهود أو المصادر المحلية.
إطلاق نار مباشر من مقار عسكرية وإدارية
كانت هشتغرد، مركز قضاء ساوجبلاغ، إحدى أبرز بؤر القمع.
وقال شهود إن قوات تابعة لكتيبة «الإمام حسين» استخدمت بنادق كلاشينكوف وG3 ورشاشات دوشكا في مناطق بولفار مدرس الجنوبي وشارع المصلى وحي فردوسي (ترك آباد).
ويقع مبنى القائمقامية ومقر قيادة الشرطة في ساوجبلاغ بالقرب من بعضهما، وبحسب مصادر محلية، فإن جزءًا من عمليات إطلاق النار انطلق من هذه المنطقة.
وكانت ثنا توسنكي، وهي تلميذة تبلغ من العمر 12 عامًا من سكان هشتغرد، من بين ضحايا القمع، إذ قُتلت في 8 يناير (كانون الثاني)؛ إثر إصابتها برصاص مباشر.
وقال شهود إنها أصيبت برصاصتين في منطقتها الإدارية، استقرتا في الظهر والرأس.
وفي جزء آخر من المدينة، تحدث شهود عن انتشار قناصة فوق مبنى القائمقامية ومجمع ميلاد نور التجاري.
وفي "مشكين دشت"، كانت قوات الوحدات الخاصة تعلن عبر مكبرات الصوت أن الأوضاع طبيعية، لكنها كانت تبدأ بإطلاق النار على السكان فور خروجهم من منازلهم.
أما في اشتهارد، فقد وقعت عمليات إطلاق النار قرب مركز الشرطة رقم 11 ومبنى القائمقامية.
وقال شهود إنه مع ارتفاع عدد القتلى، نُقلت الجثث في شاحنة إلى مقبرة بهشت علي شبه المهجورة في منطقة بلنك آباد، حيث أُلقيت جماعيًا في القطعة رقم (1).
وفي "نظر آباد"، أفاد شهود بأن الجرافات هدمت الجسور الصغيرة المؤدية إلى أزقة شارع الغدير الشمالي، ما صعّب التنقل بين الشارع الرئيسي والأحياء السكنية والمراكز الطبية.
فرديس.. تحويل المرافق الثقافية إلى منصات لإطلاق النار
في قضاء "فرديس"، تحولت مكتبة العلامة الأميني العامة الواقعة في منطقة القناة الغربية إلى مركز لتخزين الذخيرة وتمركز القوات الأمنية، كما استُخدمت المدارس والمساجد الواقعة بين الميدانين الثاني والرابع ومنطقة تقاطع حافظية كنقاط تجمع للقوات المسلحة.
وتتركز أبرز الشهادات حول سينما فرديس في الميدان الخامس، التي يقع خلفها مبنى شرطة المرور.
وبحسب الشهود، تمركزت القوات الأمنية في مبنى شرطة المرور منذ 7 يناير الماضي، وهاجمت المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي.
وفي مساء 8 يناير، اعتلى قناصة أسطح السينما والمباني المجاورة، وفتحوا النار على المتظاهرين.
وقال أحد الشهود إن القوات بدأت، منذ الساعة العاشرة مساءً تقريبًا (بالتوقيت المحلي)، بإطلاق وابل من الرصاص بشكل عشوائي ودون استهداف محدد.
وأضاف أنه شاهد رجالاً مسنين عند مداخل الأزقة أصيبوا بالرصاص الحي أو برصاص الخرطوش.
وقالت عدة مصادر إنه بعد انتهاء إطلاق النار، احتُجزت الجثث داخل مبنى السينما لمدة يومين قبل نقلها، بينما أجبر عناصر الأمن المواطنين على حذف مقاطع الفيديو التي وثقوا بها الأحداث.
المراكز الطبية.. منع العلاج وإطلاق رصاص الرحمة على الجرحى
يتناول جزء آخر من التقرير فرض سيطرة أمنية على المراكز الطبية في "فرديس".
ففي مستوصف به آفرين الليلي، امتلأت ثلاجة حفظ الجثث بسرعة، بينما اقتحمت قوات الأمن مستوصف الدكتور خالقي، واعتقلت عددًا من العاملين والجرحى، كما أطلقت رصاصة الرحمة على بعض المصابين وهم أحياء.
كما أثيرت مزاعم بسرقة الذهب والمقتنيات الشخصية الخاصة بالنساء الجريحات أو القتيلات.
وقال أحد سكان المنطقة إن الطابق السفلي للمستوصف كان مكتظًا بالجثث.
ووفقًا للروايات، رفض مستوصف الدكتور بازندي استقبال عدد من الجرحى.
وأكد فريق التحقق في "إيران إنترناشيونال"، بعد تحليل المؤشرات البصرية والصوتية ومطابقة معالم أحد المباني في مقاطع الفيديو، أن بعض المشاهد الصادمة صُورت في قسم طب الأسنان بمستوصف الرسالة (رسالت) الليلي قرب الميدان الخامس في "فرديس".
وتظهر في هذه المقاطع جثث قتلى قُيدت أيدي وأقدام عدد منهم دون أن يتلقوا أي رعاية طبية، كما ظهرت بين الضحايا جثث أفراد عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص.
إلقاء الجثث في الشوارع ونقلها بشاحنات النفايات
قال عدد من الشهود إن عناصر بملابس مدنية كانوا يتنقلون في سيارات بلا لوحات، ويتركون الجثث اثنتين اثنتين عند مداخل الأزقة في منطقة تقاطع حافظية، أو يجبرون السائقين المارين تحت تهديد السلاح على نقلها.
وأضاف أحد الشهود أن موظفًا في البلدية، عند تلقيه اتصالاً من المواطنين، شبّه الجثث بالنفايات بطريقة مهينة.
وتحدثت تقارير أخرى عن إطلاق نار من فوق مبنى مكتب البريد في الميدان الثالث، أعقبته مباشرة شاحنات جمع النفايات التابعة للبلدية لنقل الجثث.
قمع ممنهج وضرورة المساءلة الدولية
تؤكد الروايات والمواد المصورة، التي جرى التحقق من صحتها، أن العنف العسكري الذي شهدته محافظة البرز تجاوز بكثير حدود قمع احتجاجات، ليشكل هجومًا منهجيًا ومنظمًا على أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الوقائع تفرض على المجتمع الدولي والهيئات الدولية واجبًا قانونيًا وإنسانيًا يتمثل في توثيق هذه الانتهاكات بدقة، وملاحقة المسؤولين عنها قضائيًا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
يكشف التقرير الجديد عن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى المنشأة الجوفية المعروفة باسم جبل "كلنك كزلا"، مرة أخرى، عن استمرار قدرات إيران النووية. غير أن غياب الرقابة والتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجعل تكرار هذه التحذيرات، دون إجراءات عملية فرصة إضافية لطهران لكسب الوقت.
وأعاد التقرير، الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" بشأن تخزين أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في جبل "كلنك كزلا" تحت الأرض طرح سؤال جوهري: ما الجدوى العملية من نشر مزيد من المعلومات حول البرنامج النووي الإيراني في وقت لا توجد فيه إمكانية للتفتيش أو التحقق من صحة هذه المعلومات؟
ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع أن البرنامج النووي الإيراني لم يُدمّر بالكامل، وأن طهران نقلت عددًا من أجهزة الطرد المركزي إلى جبل "كلنك كزلا" أو تحتفظ بها هناك، مع الإشارة إلى أنه لا تُجرى حاليًا عمليات تخصيب في هذا الموقع.
ادعاء مهم.. لكن دون إمكانية للتحقق
تكمن أهمية التقرير في أن جبل "كلنك كزلا" يعرّف كموقع لحفظ المعدات النووية الحساسة، إلا أن المصدر الإسرائيلي لم يحدد عدد أجهزة الطرد المركزي أو نوعها أو موعد نقلها أو حالتها التشغيلية، ما يجعل هذه المعلومات، في الظروف الحالية، أقرب إلى تقدير استخباراتي منها إلى حقيقة يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.
وتتمثل المشكلة الأساسية في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك حاليًا الأدوات اللازمة للتحقق من مثل هذه الادعاءات.
ووفقًا لتقرير الوكالة الصادر في فبراير (شباط ) 2026، توقفت أنشطة التحقق بعد بدء الهجمات العسكرية في يونيو (حزيران) 2025، وغادر جميع المفتشين إيران بحلول نهاية ذلك الشهر لأسباب أمنية.
كما أوضح تقرير الوكالة الصادر في يونيو 2026 أنها، بسبب عدم تمكنها منذ فبراير 2021 من الوصول إلى ورش تصنيع وتجميع واختبار أجهزة الطرد المركزي، لم تعد قادرة على تحديد المخزون الحالي لإيران أو معرفة ما إذا كانت تواصل إنتاج هذه الأجهزة واختبارها.
وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع الوكالة تأكيد وجود أجهزة الطرد المركزي في جبل "كلنك كزلا"، كما لا يمكنها تحديد عدد الأجهزة التي ربما نُقلت أو أُخفيت في مواقع أخرى.
سلوك طهران لم يتغيّر
التحذيرات من اقتراب إيران من امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي ليست جديدة.
ففي مارس (آذار) 2025 أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة ارتفع خلال ثلاثة أشهر فقط من 182 كيلوغرامًا إلى 275 كيلوغرامًا، مؤكدًا أن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بهذا المستوى.
وبعد ثلاثة أشهر، تجاوز هذا المخزون 400 كيلوغرام.
وخلال اجتماع مجلس المحافظين في يونيو (حزيران) 2025، قال غروسي إن تراكم هذه الكمية من اليورانيوم عالي التخصيب يحمل تداعيات خطيرة على نظام منع الانتشار النووي.
وقبل توقف عمليات التفتيش، كانت الوكالة قد سجلت أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ثم أعلنت في تقريرها الصادر في يونيو 2026 أن الكمية المؤكدة بلغت 440.9 كيلوغرام، منها 432.9 كيلوغرامًا محفوظة على شكل سادس فلوريد اليورانيوم (UF6).
ولا تعني هذه الأرقام امتلاك قنبلة نووية، لأن تصنيع السلاح يتطلب مزيدًا من التخصيب، وتصميم رأس حربي، واستكمال مراحل تقنية أخرى.
لكن زيادة مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة قلّصت بصورة كبيرة الزمن اللازم للوصول إلى المواد الانشطارية المطلوبة لإنتاج سلاح نووي أو أكثر.
وتبقى المشكلة أن هذه التحذيرات تكررت مرارًا، لكنها لم تؤدِّ إلى تغيير السياسة النووية للجمهورية الإسلامية، ولم تُعد المفتشين إلى إيران.
عقدان من التقارير والقرارات
منذ عام 2003، كان الملف النووي الإيراني محور عشرات تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعديد من قرارات مجلس المحافظين.
وخلال السنوات الأخيرة وحدها، طالب المجلس طهران بالتعاون مع الوكالة في قرارات صدرت في يونيو 2022، ويونيو ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويونيو 2025، ويونيو 2026.
وفي عام 2025 خلصت الوكالة إلى أن إيران لم تُعلن عن مواد وأنشطة نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة هي: لويزان- شيان، ورامين، وتورقوز آباد.
وبسبب عدم تقديم طهران تفسيرات فنية موثوقة، ما زالت الوكالة لا تعلم ما إذا كانت المواد النووية المرتبطة بهذه المواقع قد استُهلكت أو خُلِطت بمواد معلنة، أم أنها ما زالت خارج الرقابة.
وفي سبتمبر (أيلول) 2023 ألغت طهران اعتماد نحو ثلث أكثر مفتشي الوكالة خبرة، وهو ما وصفه غروسي بأنه «إجراء غير مسبوق».
وبعد عام، أعلن المدير العام للوكالة أن المؤسسة فقدت استمرارية معلوماتها بشأن إنتاج ومخزون أجهزة الطرد المركزي، والدوارات (Rotors)، و"المنافيخ" المعدنية (Bellows)، والماء الثقيل، ومركزات خام اليورانيوم.
تقارير مهمة... لكنها تفتقر إلى قوة الردع
تظل التقارير التي تكشف عن أنشطة محتملة في مواقع مثل "كلنك كزلا" ذات قيمة استخباراتية مهمة، إذ يمكنها كشف مواقع جديدة، ومسارات نقل المعدات، ومستوى حماية المنشآت، والفجوة بين التصريحات الرسمية الإيرانية والواقع الفعلي للبرنامج النووي.
كما تسهم هذه التقارير في بناء إجماع سياسي، وتوجيه العقوبات، وصياغة مطالب تتعلق بعمليات التفتيش.
لكن نشر المعلومات وحده لا يغيّر سياسة النظام الإيراني.
فإذا لم تُفضِ هذه التقارير إلى عمليات تفتيش إلزامية، أو وصول فوري للمفتشين، أو تحديد مهل زمنية واضحة، أو فرض عواقب ملموسة عند عدم التعاون، فإن دورها سيظل مقتصرًا على توثيق الانتهاكات وتكرار التحذيرات.
أفضل فرصة لطهران لكسب الوقت
قد يتحول الغموض الحالي إلى فرصة استثنائية للنظام الإيراني.
ففي غياب المفتشين، تستطيع طهران نقل المعدات، وإخفاء أجهزة الطرد المركزي في مواقع مثل "كلنك كزلا"، وإزالة آثار الأنشطة السابقة، وفي الوقت نفسه استغلال احتمال العودة إلى المفاوضات لتجنب أي تحرك عملي ضدها.
وفي الوقت الراهن، لم يحسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خياره بين ثلاثة مسارات: التوصل إلى اتفاق جديد، تشديد الضغوط الاقتصادية، توسيع العمل العسكري.
وقد يكون هذا التردد هو ما تحتاجه إيران تحديدًا: مزيد من الوقت في ظل غياب رقابة فعالة.
وفي النهاية، فإن الحديث عن وجود أجهزة طرد مركزي في "كلنك كزلا" لن يكتسب أهمية استراتيجية إلا إذا أدى إلى خطوات عملية قابلة للقياس.
أما إذا لم يحدث ذلك، فإن تكرار التحذير من استمرار قدرة إيران على المضي نحو امتلاك سلاح نووي لن يكون سوى حلقة جديدة في دورة استنزافية تتكرر منذ سنوات: كشف معلومات، وتحذيرات، وقرارات، ومفاوضات، ثم كسب للوقت، من دون احتواء البنية الأساسية للبرنامج النووي بصورة يمكن التحقق منها.
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، وتقارير غير رسمية بإعدام آروين خيرخواه، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، والمحكومين في قضايا مرتبطة بها، صباح السبت 1 أغسطس (آب) في سجن "شاهرود" بمحافظة سمنان، شمالي البلاد.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد أفادت سابقًا بأن خيرخواه، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عامًا وينحدر من مدينة شاهرود، يواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام بعد اتهامه بالمشاركة في احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، وبـ "المشاركة في الهجوم على أحد المساجد"، على حد زعمها.
وكان قد نُقل إلى الحبس الانفرادي في 29 يوليو (تموز) الماضي.
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تجمعت عائلة الشاب مساء الجمعة 31 يوليو الماضي أمام السجن ونفذت اعتصامًا احتجاجًا على تنفيذ الحكم.
موجة جديدة من القمع
شهدت الأشهر الماضية تصعيدًا جديدًا في حملة القمع، التي تنفذها السلطات الإيرانية، عبر استدعاءات واعتقالات واسعة، وإصدار أحكام سجن مشددة، إلى جانب الزيادة الملحوظة في تنفيذ أحكام الإعدام.
ويرى ناشطون أن إيران، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، تسعى إلى فرض أجواء من الخوف والترهيب لمنع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة.
وخلال الأيام الأخيرة، أصبحت محافظة أصفهان مركزًا لعدد من أبرز عمليات تنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.
قضية "ميدان عليخاني"
تتمحور هذه الإعدامات حول القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني" في أصفهان، حيث صدر حكم الإعدام بحق 12 معتقلاً بتهمة "المحاربة".
ونُفذ حكم الإعدام علنًا في كل من أبو الفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري في "ميدان عليخاني"، بعدما أُعدم قبلهما عرفان إسفندياري وكل محمد محمدي، وهما أيضًا من المتهمين في القضية نفسها.
وفي 27 يوليو الماضي، أدان عدد من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين الاثني عشر، وطالبوا، عقب إعدام إسفندياري ومحمدي، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين العشرة الآخرين وإلغائها فورًا.
تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام
تشير مراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن السلطة القضائية الإيرانية أعدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من 50 سجينًا سياسيًا، كما أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عشرات آخرين في قضايا ذات طابع سياسي.
وفي تعليق على إعدام خيرخواه، كتب المكتب الإعلامي لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، على منصة "إكس": "اليوم أقدمت زمرة النظام الإجرامية على إعدام آروين خيرخواه، الشاب الشجاع البالغ من العمر 20 عامًا ومن أبناء شاهرود وأحد معتقلي الاحتجاجات العارمة وكل حبل مشنقة يلتف حول أعناق أبناء إيران هو اعتراف بخوف هذا النظام من الشعب الإيراني".
ومن جهتها، أعلنت منظمة "العفو الدولية"، في 28 يوليو الماضي، أنه منذ بداية عام 2026 أُعدم 26 شخصًا على خلفية الاحتجاجات، إضافة إلى 26 آخرين في قضايا ذات دوافع سياسية.
كما حذرت المنظمة من أن ما لا يقل عن 60 شخصًا يواجهون خطر الإعدام في قضايا سياسية، بينما يواجه آخرون اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
مهدي ظريف يواجه خطر الإعدام
قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، يوم السبت 1 أغسطس (آب)، إن مهدي ظريف، البالغ من العمر 21 عامًا، وهو فني أسنان من منطقة شانديز قرب مدينة "مشهد"، أصبح معرضًا لتنفيذ حكم الإعدام بعد أن صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه.
وأوضح المصدر أن ظريف اعتُقل في 14 فبراير (شباط) الماضي من منزله، وأمضى فترة في الحبس الانفرادي، قبل أن يتعرض أثناء التحقيقات لأزمة قلبية نتيجة الضغوط التي تعرض لها.
ويقبع حاليًا في سجن "وكيل آباد" بمدينة مشهد.
وأضاف المصدر أن الدائرة الخامسة لمحكمة الثورة في مشهد برئاسة القاضي يزدان خواه أصدرت حكم الإعدام بحقه استنادًا إلى قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن القومي.
وأشار إلى أن المحكمة العليا أيدت الحكم، رغم أن محاميه، بحسب المصدر، لم يحصل على نسخة كاملة من الحكم أو على ملف القضية والأدلة التي استند إليها.
ملاحقات قضائية ضد معارضي الإعدام
في سياق متصل، واصلت السلطات الإيرانية إجراءاتها القضائية بحق المنتقدين والمعارضين، إذ أعلنت نيابة طهران فتح دعاوى قضائية ضد عدد من المواطنين بسبب معارضتهم لإعدام معتقلي الاحتجاجات الأخيرة، وكذلك المحكومين في القضايا المرتبطة بـالحرب التي استمرت 40 يومًا.
وذكرت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن هذه القضايا فُتحت بعد تلقي تقارير من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ورصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تكشف الوكالة عن عدد الأشخاص المشمولين بهذه الدعاوى، أو هوياتهم، أو طبيعة المنشورات المنسوبة إليهم، أو التهم المحددة، لكنها أوضحت أن الملفات أُحيلت إلى المحاكم للنظر فيها.