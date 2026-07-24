وقالت ثلاثة مصادر باكستانية إن إسلام آباد تدرس، في إطار مبادرة تقودها الصين، سبل إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمسة أشهر.

وأضافت المصادر أن محادثات تمهيدية جرت خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، وهي الزيارة الثانية له إلى باكستان خلال عشرة أيام.

ووفقًا للحكومة الباكستانية، التقى مؤمني، الذي يُعد من قادة الحرس الثوري والمقربين من قيادته الحالية، كبار المسؤولين الباكستانيين، بينهم قائد الجيش، عاصم منير.

ورغم ذلك، شددت المصادر على أن العقبات أمام استئناف المفاوضات مع واشنطن لا تزال كبيرة.

إغلاق مضيق هرمز يضر بالمصالح الصينية

ذكرت "رويترز" أن باكستان، بوصفها وسيطًا محتملاً، تجد نفسها في موقف معقد، خاصة بعد إعلان الحوثيين المدعومين من إيران فرض حصار بحري على السعودية، الحليف الوثيق لإسلام آباد، التي وقعت معها العام الماضي اتفاقية دفاع مشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن باكستان تعتمد على الدعم المالي السعودي، وقد أدانت الهجمات الأخيرة على المملكة، فيما تخشى أن يؤدي التقارب المفرط مع طهران إلى توتر العلاقات مع الرياض.

وفي المقابل، تعتمد إسلام آباد أيضًا على الصين، أكبر داعم اقتصادي لها، والتي ترى أن إعادة فتح طرق التجارة في الشرق الأوسط، ولا سيما مضيق هرمز، أمر حيوي لمصالحها الاقتصادية.

وقال مسؤول حكومي باكستاني لـ "رويترز": "الصينيون غير راضين، لأن الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية وإغلاق مضيق هرمز يضرّان بمصالحهم".

وأضاف أن الاضطرابات في البحر الأحمر ستؤثر أيضًا في أحد أهم المسارات التجارية التي تعتمد عليها بكين.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، دعمها لجهود الوساطة التي تقودها باكستان، مشددة على أنها ستواصل أداء "دور نشط لإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة الخليجية في أسرع وقت ممكن".

ترامب: الصين وروسيا تعهدتا بعدم تزويد إيران بالسلاح

في سياق متصل، ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أكدا له أنهما لن يبيعا أسلحة إلى إيران.

وأضاف ترامب أنه يثق بهذه التعهدات، محذرًا من أن أي خرق لها سيكون له عواقب وخيمة.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني أبلغه خلال لقائهما الأخير في بكين بأن الحظر يشمل أيضًا الشركات الصينية، فيما قال بوتين إنه لن يبيع أسلحة لإيران، موضحًا أنه يدرك أن الولايات المتحدة تبيع أسلحتها لدول حلف الناتو وليس مباشرة إلى أوكرانيا.

تعثر المفاوضات وتجدد القتال

كانت الولايات المتحدة وإيران قد وقّعتا، في يونيو (حزيران) الماضي، مذكرة تفاهم بوساطة باكستان وقطر، نصت على هدنة تمتد 60 يومًا تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق دائم.

إلا أن المفاوضات غير المباشرة لم تحقق تقدمًا، وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك الاتفاق، قبل أن تتجدد المواجهات.

وفي تطور آخر، أعلن الحوثيون استهداف ناقلتين سعوديتين ضمن ما وصفوه بالحصار البحري، بالتزامن مع شبه الإغلاق الكامل لمضيق هرمز، الأمر الذي أثار مخاوف من تعطل أحد أهم شرايين إمدادات النفط العالمية.

وأشارت "رويترز" إلى أن هذه التطورات تزيد من أهمية الجهود الدبلوماسية الباكستانية، لكنها في الوقت نفسه تجعل مهمتها أكثر تعقيدًا.

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد سابقًا بأن طهران رفضت أحدث مقترحات الوسطاء لإقرار هدنة لمدة عشرة أيام، فيما قال ترامب إنه بات قريبًا من اتخاذ قرار بإطلاق حملة عسكرية جديدة ضد إيران، وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها في الشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إغلاق الحدود والمجالات الجوية واتخاذ مزيد من الاحتياطات.

