ويأتي هذا بينما رفعت شركة أرامكو السعودية إمدادات النفط الخام عبر ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط.

وذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، الخميس 23 يوليو (تموز)، أنه إذا كرر الحوثيون مثل هذه الهجمات، فإن الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية، باعتبار أن الحوثيين "وكلاء لإيران"، مؤكداً أن طهران والحوثيين سيواجهون "عقاباً عسكرياً شديداً".

وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد نقل تداعيات الحرب إلى ثاني أهم ممر ملاحي دولي.

وأفاد مصدر أمني بحري بأن الناقلة "إنسيليا" أرسلت نداء استغاثة، مساء الأربعاء 22 مايو (أيار)، بعد سقوط صاروخ بالقرب منها قبالة ميناء جازان السعودي، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بمقدمة السفينة. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من الهجوم على الناقلة "ليلى"، إلا أن ترامب أشار إلى تعرض ناقلتين سعوديتين للهجوم.

ارتفاع أسعار النفط ومخاوف على باب المندب

أدى اتساع المخاوف من اضطراب حركة الملاحة في ثاني أهم ممر لنقل الطاقة إلى قفزة حادة في أسعار النفط، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 6 في المائة متجاوزاً 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي.

وفي الوقت نفسه، نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر في سوق النفط أن شركة أرامكو السعودية عرضت شحنات إضافية من الخام للتحميل عبر ميناء سيدي كرير المصري، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر في إيصال النفط إلى الأسواق، مع تزايد المخاطر التي تهدد صادرات المملكة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وكان الحوثيون قد أعلنوا هذا الأسبوع فرض حصار بحري على السعودية، في حين تعتمد الرياض على نقل ملايين البراميل يومياً عبر خط أنابيب يصل إلى البحر الأحمر لتفادي أي إغلاق لمضيق هرمز.

ويُعد مضيق باب المندب، المعروف باسم "بوابة الدموع"، ثاني أهم ممر عالمي لنقل الطاقة بعد مضيق هرمز، وإغلاقه المحتمل قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في التجارة الدولية.

تصعيد عسكري متبادل

يأتي هذا التصعيد بعد أسبوعين من انهيار الهدنة المؤقتة بين طهران وواشنطن التي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات لإنهاء الحرب، إذ توقفت المحادثات عقب هجمات الحرس الثوري على السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما استأنفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على إيران.

وفي المقابل، أعلنت إيران، يوم الخميس، استهداف منظومات صاروخية ومستودعات أسلحة ومخازن وقود أميركية في الأردن، إضافة إلى مواقع عسكرية أميركية في الكويت.

وأعلن الجيش الأردني أنه اعترض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية، موضحاً أن جميعها أُسقطت باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة غير مأهولة.

تغيير مسارات الناقلات

منذ إعلان الحوثيين حصار البحر الأحمر في 20 يوليو الجاري، غيّرت عدة ناقلات نفط مساراتها لتجنب مضيق باب المندب، واتجهت شمالاً عبر قناة السويس تمهيداً للالتفاف حول أفريقيا، وهو ما يزيد زمن الرحلة وتكاليف الشحن.

وأظهرت بيانات الملاحة أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط كانتا تحاولان الخميس عبور مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر.

"أرامكو" تعتمد على خط سومد

قالت مصادر في السوق إن الشحنات الإضافية التي توفرها "أرامكو" تُنقل أولاً إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب سومد إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، وهو ما يمنح الشركة مرونة أكبر في تزويد عملائها في أوروبا وأميركا الشمالية.

ولم ترد "أرامكو" على طلب رويترز للتعليق على هذه المعلومات.

"قطر للطاقة" تتوقع استمرار الاضطرابات

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن شركة قطر للطاقة مددت العمل بحالة القوة القاهرة (Force Majeure) لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين الآسيويين، كما واصلت استئجار عدد من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتشير هذه الإجراءات إلى أن الشركة تتوقع استمرار إغلاق مضيق هرمز وما يرافقه من اضطرابات في صادرات الطاقة.

وكانت الحرب المستمرة منذ 40 يوماً قد أجبرت قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف وحدات تسييل الغاز وتعليق الصادرات مؤقتاً، بينما يهدد استمرار تعطل الصادرات بارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.