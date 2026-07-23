أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي: "ليس ببعيد اليوم الذي تفقد فيه بريطانيا السيطرة على جزيرة دييغو غارسيا، كما فقدت مستعمراتها الأخرى".
وأضاف: "من الأفضل لبريطانيا أن تنظر نظرة واقعية إلى نقاط الضعف في حدودها، وأن تُقرّ بأن قدرات إيران لا تقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل هي أبعد من ذلك بكثير".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه بات قريبًا من اتخاذ قرار باستئناف عملية عسكرية واسعة ضد إيران، مؤكدًا أنها ستكون "أكبر وأوسع" من عملية "الغضب الملحمي" إذا تم تنفيذها.
وذكر موقع "أكسيوس"، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، أن ترامب قال، في مقابلة قصيرة مع الصحافي باراك رافيد، إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد، لكنه أقر بأن مثل هذه الخطوة ستكون لها تداعيات كبيرة، دون تحديد جدول زمني لاتخاذ القرار.
تصعيد مع دخول الحوثيين على خط المواجهة
يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد انخراط الحوثيين، المدعومين من طهران، بشكل مباشر في المواجهة.
وكان ترامب قد هدد، في وقت سابق عبر منصة "تروث سوشال"، إيران والحوثيين بـ "عقاب عسكري قاسٍ" إذا تكررت الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر، مؤكدًا أن واشنطن ستحمِّل إيران المسؤولية عن أي هجوم ينفذه الحوثيون باعتبارهم وكلاء لها.
وأضاف ترامب لـ "أكسيوس" أن إسرائيل يمكنها الانضمام إلى أي عملية عسكرية خلال "دقيقتين" إذا رغب بذلك، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى أحد" لشن عملية جديدة ضد إيران.
وأوضح أن مشاركة إسرائيل ستؤدي على الأرجح إلى ردود انتقامية إيرانية ضدها.
لم يتألموا بما يكفي
أشار ترامب أيضًا إلى أن المسؤولين الإيرانيين ما زالوا يرغبون في التفاوض، لكنه اعتبر أنهم ليسوا مستعدين حاليًا للتوصل إلى اتفاق، قائلًا: "إنهم لم يتألموا بما يكفي بعد".
ونقل "أكسيوس" عن مصدرين إقليميين مطلعين على جهود الوساطة أن الوسطاء قدموا خلال الأيام الماضية مقترحات جديدة إلى طهران، لكنها رفضت أحدث العروض.
وقال أحد المصدرين: "نحاول، لكن الإيرانيين لا يتعاونون".
واشنطن تدرس خيار الحرب الشاملة
كان موقع "أكسيوس" وشبكة "فوكس نيوز" قد أفادا، في 20 يوليو الجاري، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأن ترامب يدرس العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، في وقت يواصل الوسطاء محاولاتهم لإحياء وقف إطلاق النار.
ووفقًا لـ "أكسيوس"، لا ترى واشنطن وتل أبيب سوى خيارين واقعيين لإنهاء الصراع: وقف إطلاق نار جديد لمدة عشرة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، أو إطلاق حملة عسكرية أميركية إسرائيلية واسعة لإجبار إيران على الرضوخ.
كما ذكرت "فوكس نيوز" أن القوات الأميركية تجنبت منذ استئناف العمليات استهداف محيط طهران والمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن ذلك قد يتغير إذا تقرر العودة إلى الحرب الشاملة.
تعزيزات عسكرية أميركية في الشرق الأوسط
في السياق ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة أرسلت، خلال الأسبوع الماضي، قوات خاصة، ومقاتلات، وقاذفات استراتيجية، وأسلحة، وفرقًا طبية إضافية إلى الشرق الأوسط، مع وضع الطائرات القاذفة المتمركزة في الولايات المتحدة وبريطانيا في حالة تأهب تحسبًا لتوسيع العمليات العسكرية.
وفي المقابل، نقلت "رويترز" عن أربعة مصادر أن إيران أرسلت خلال الأسابيع الأخيرة عددًا من قادة الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إلى جانب معدات خاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.
وأضافت المصادر، وبينها مسؤولان إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني، أن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" نقلت، في 13 يوليو الجاري ما بين 10 و21 عنصرًا من الحرس الثوري، بينهم قادة كبار، إضافة إلى معدات عسكرية، وكان من المقرر أن تهبط في صنعاء، لكنها غيّرت مسارها إلى ميناء الحديدة بعد تعرض مطار صنعاء لهجوم من القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية.
شهدت طهران وعدة مدن إيرانية كبرى موجة جديدة من إغلاق المقاهي بالشمع الأحمر عقب دفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، تزامنًا مع تزايد إغلاق المكتبات، وتحويل نشاطها إلى مجالات أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية، ما ضيّق الخناق على الفضاءات الاجتماعية والثقافية وزاد من معاناة المواطنين.
وخلال الأيام الماضية، أُغلقت عدة مقاهٍ ومطاعم معروفة في وسط العاصمة طهران.
ومع اتساع حملة الإغلاقات لتشمل شوارع إيرانشهر وسنائي ونوفل لوشاتو، وامتدادها إلى مدن كبرى مثل "أصفهان" و"شيراز" و"رشت"، لم تعد القضية تقتصر على عدد محدود من المنشآت، بل تحولت إلى مصدر قلق بشأن تصاعد الضغوط الاجتماعية، وتراجع الاقتصاد المحلي، وانحسار الحياة المدنية في المدن.
إغلاقات متتالية وإنكار رسمي
في وقت تحدثت فيه تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن حضور متكرر لعناصر إدارة الأماكن العامة وضغوط أمنية على أصحاب المقاهي، قالت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن إغلاق المقاهي في الأيام الأخيرة يعود فقط إلى مخالفات مهنية ولا علاقة له بما وصفته بـ "قضايا الأمن الأخلاقي".
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، أن التعامل مع "المخالفات" لا يرتبط بظروف الحرب. ورداً على سؤال بشأن اختلاف التعامل مع النساء غير الملتزمات بـ "الحجاب الإجباري" في التجمعات الحكومية الليلية مقارنة بالمقاهي، قال بسخرية: "إذا أصبح الترحيب بالنساء غير المحجبات في المقاهي أمراً عادياً، فستصبح المقاهي أكثر من مجرد مقاهٍ".
وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد حذر سابقاً من أنه في حال وقوع ما وصفه بـ "مخالفة للأعراف"، سيتم أولاً توقيف صاحب المقهى، ثم ملاحقة المنشأة قانونياً.
الأزمة الاقتصادية تضرب ثقافة المقاهي
يأتي ذلك في وقت تدفع فيه الأزمة الاقتصادية العميقة بثقافة المقاهي في إيران نحو الانهيار.
فحتى قبل أشهر قليلة، كان في طهران وحدها نحو ستة آلاف مقهى، إلا أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضع هذا القطاع تحت ضغوط شديدة.
وسبق أن استخدمت السلطات أسلوب إغلاق المحال لأسباب أمنية وسياسية، إذ أغلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 متاجر شاركت في الإضرابات التي رافقت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في كردستان وإيلام وكرمانشاه.
إطفاء أنوار المكتبات
ولا تقتصر القيود على المقاهي، إذ شهدت الأشهر الأخيرة موجة من إغلاق المكتبات وتغيير نشاطها التجاري بسبب الضغوط الاقتصادية، ليس في طهران فقط، بل أيضاً في "الأهواز" و"قم" و"كرمان".
وقال رئيس اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران، إبراهيم كريمي، إن عدداً من المكتبات أوقف نشاطه، مشيراً إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الإغلاقات.
وأضاف أن "هذا الركود القاتل لا يعود فقط إلى ظروف الحرب، بل إلى الأزمات الهيكلية للاقتصاد والتضخم الخانق، اللذين قلّصا بشدة القدرة الشرائية للأسر، وأوصلا الطلب على الكتب إلى أدنى مستوياته".
هدّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران والحوثيين بـ "عقاب عسكري قاسٍ" عقب هجوم الحوثيين على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في وقت تجاوز فيه سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو (أيار) الماضي.
ويأتي هذا بينما رفعت شركة أرامكو السعودية إمدادات النفط الخام عبر ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط.
وذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، الخميس 23 يوليو (تموز)، أنه إذا كرر الحوثيون مثل هذه الهجمات، فإن الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية، باعتبار أن الحوثيين "وكلاء لإيران"، مؤكداً أن طهران والحوثيين سيواجهون "عقاباً عسكرياً شديداً".
وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد نقل تداعيات الحرب إلى ثاني أهم ممر ملاحي دولي.
وأفاد مصدر أمني بحري بأن الناقلة "إنسيليا" أرسلت نداء استغاثة، مساء الأربعاء 22 مايو (أيار)، بعد سقوط صاروخ بالقرب منها قبالة ميناء جازان السعودي، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق بمقدمة السفينة. ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من الهجوم على الناقلة "ليلى"، إلا أن ترامب أشار إلى تعرض ناقلتين سعوديتين للهجوم.
ارتفاع أسعار النفط ومخاوف على باب المندب
أدى اتساع المخاوف من اضطراب حركة الملاحة في ثاني أهم ممر لنقل الطاقة إلى قفزة حادة في أسعار النفط، حيث ارتفع خام برنت بأكثر من 6 في المائة متجاوزاً 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو الماضي.
وفي الوقت نفسه، نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر في سوق النفط أن شركة أرامكو السعودية عرضت شحنات إضافية من الخام للتحميل عبر ميناء سيدي كرير المصري، في خطوة تهدف إلى توفير مرونة أكبر في إيصال النفط إلى الأسواق، مع تزايد المخاطر التي تهدد صادرات المملكة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وكان الحوثيون قد أعلنوا هذا الأسبوع فرض حصار بحري على السعودية، في حين تعتمد الرياض على نقل ملايين البراميل يومياً عبر خط أنابيب يصل إلى البحر الأحمر لتفادي أي إغلاق لمضيق هرمز.
ويُعد مضيق باب المندب، المعروف باسم "بوابة الدموع"، ثاني أهم ممر عالمي لنقل الطاقة بعد مضيق هرمز، وإغلاقه المحتمل قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في التجارة الدولية.
تصعيد عسكري متبادل
يأتي هذا التصعيد بعد أسبوعين من انهيار الهدنة المؤقتة بين طهران وواشنطن التي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لمفاوضات لإنهاء الحرب، إذ توقفت المحادثات عقب هجمات الحرس الثوري على السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما استأنفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على إيران.
وفي المقابل، أعلنت إيران، يوم الخميس، استهداف منظومات صاروخية ومستودعات أسلحة ومخازن وقود أميركية في الأردن، إضافة إلى مواقع عسكرية أميركية في الكويت.
وأعلن الجيش الأردني أنه اعترض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة صواريخ وست طائرات مسيّرة إيرانية، موضحاً أن جميعها أُسقطت باستثناء صاروخ واحد سقط في منطقة غير مأهولة.
تغيير مسارات الناقلات
منذ إعلان الحوثيين حصار البحر الأحمر في 20 يوليو الجاري، غيّرت عدة ناقلات نفط مساراتها لتجنب مضيق باب المندب، واتجهت شمالاً عبر قناة السويس تمهيداً للالتفاف حول أفريقيا، وهو ما يزيد زمن الرحلة وتكاليف الشحن.
وأظهرت بيانات الملاحة أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط كانتا تحاولان الخميس عبور مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر.
"أرامكو" تعتمد على خط سومد
قالت مصادر في السوق إن الشحنات الإضافية التي توفرها "أرامكو" تُنقل أولاً إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، ثم عبر خط أنابيب سومد إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، وهو ما يمنح الشركة مرونة أكبر في تزويد عملائها في أوروبا وأميركا الشمالية.
ولم ترد "أرامكو" على طلب رويترز للتعليق على هذه المعلومات.
"قطر للطاقة" تتوقع استمرار الاضطرابات
في سياق متصل، أفادت مصادر بأن شركة قطر للطاقة مددت العمل بحالة القوة القاهرة (Force Majeure) لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من المشترين الآسيويين، كما واصلت استئجار عدد من ناقلات الغاز حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتشير هذه الإجراءات إلى أن الشركة تتوقع استمرار إغلاق مضيق هرمز وما يرافقه من اضطرابات في صادرات الطاقة.
وكانت الحرب المستمرة منذ 40 يوماً قد أجبرت قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، على إيقاف وحدات تسييل الغاز وتعليق الصادرات مؤقتاً، بينما يهدد استمرار تعطل الصادرات بارتفاع أسعار الغاز العالمية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، احتجاز وترهيب دبلوماسيين فرنسيين من قِبل إيران بأنه "اعتداء"، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة" للرد. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن فرنسا، بعد بريطانيا، قامت بإجلاء موظفي سفارتها من طهران.
وفي مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، أدان بارو ما وصفه بـ "اعتداء خطير جدًا ومخطط له مسبقًا" ضد الدبلوماسيين الفرنسيين، مؤكدًا أن "هذا العمل غير القانوني وغير المبرر لا يمكن أن يمر دون رد".
وأضاف: "لم يكن بإمكان السلطات الإيرانية توجيه أي اتهام لهما. والاعتداء على الدبلوماسيين محظور بشكل مطلق ومدان بالكامل".
وأوضح بارو أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن برامج دعم المجتمع المدني الإيراني، بما في ذلك مبادرات مخصصة للطلاب والفنانين الراغبين في السفر والإقامة المؤقتة في فرنسا، إضافة إلى تقديم بعض الخدمات القنصلية مثل دورات تعليم اللغة الفرنسية.
وأكد الوزير الفرنسي أن "رسالة هذا الاعتداء هي أن النظام الإيراني يحاول، بكل الوسائل، ثني فرنسا عن مواصلة دعم الشعب الإيراني، لكننا سنواصل هذا الدعم".
وقد أدى الحادث إلى تصاعد التوتر بين باريس وطهران خلال الأيام الأخيرة.
وكان رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، قد صرح في 21 يوليو الجاري بأن الدبلوماسيين الفرنسيين التقيا، مساء 18 يوليو، بـ "متهمين أمنيين مطلوبين"، مضيفًا أنه تم العثور في مكان اللقاء على "وثائق مناهضة للأمن".
إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن هوية هؤلاء الأشخاص أو طبيعة اللقاء المزعوم.
وأضاف تنهايي أن السلطات الإيرانية نقلت الدبلوماسيين إلى مقر شرطة البعثات الدبلوماسية بعد التأكد من انتمائهما إلى السفارة الفرنسية، قبل أن تسلمهما لاحقًا إلى السفارة.
وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، أن فرنسا أخلت سفارتها في طهران عقب الأنباء عن إغلاق السفارة البريطانية، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب "المخاوف من التوترات الأخيرة".
الدبلوماسيان عادا إلى باريس
أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين الفرنسيين غادرا طهران وعادا إلى باريس.
وقال موضحًا تفاصيل الحادث: "إنهما لا يزالان في حالة صدمة بعدما اعتقلتهما عناصر أمنية تابعة للنظام بعنف داخل مكان خاص، واحتُجزا قرابة أربع ساعات دون أن يتمكنا من استخدام وسائل الاتصال أو التواصل مع السفارة".
وأضاف أن أحدهما، وهو المستشار الثقافي في السفارة الفرنسية، تعرض للعنف والضرب.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن الدبلوماسيين لن يعودا إلى إيران، لكنهما سيواصلان أداء مهامهما من باريس حتى انتهاء فترة تكليفهما، بناءً على رغبتهما.
وفي المقابل، نفت السلطات الإيرانية ممارسة أي عنف بحق الدبلوماسيين الفرنسيين، ووصفت تصريحات بارو بأنها "لا أساس لها".
وكان مصدر مطلع قد أفاد، في 20 يوليو الجاري، لـ "إيران إنترناشيونال" بأن المسؤولين الفرنسيين يدرسون تقليص عدد موظفي سفارتهم في طهران بعد حادثة احتجاز الدبلوماسيين والاعتداء الجسدي عليهما.
وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة الفرنسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، وسط تكهنات متزايدة بإمكانية تحول المواجهة بين طهران وواشنطن مجددًا إلى حرب شاملة.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن إيران أرسلت، خلال الأسابيع الأخيرة، عددًا من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن، إلى جانب معدات صاروخية، على متن طائرة، بهدف دعم جماعة الحوثي المدعومة من طهران.
وقالت المصادر إن إيران نقلت، خلال الشهر الجاري، عددًا من قادة الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إضافة إلى معدات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، جوًا إلى اليمن، في خطوة تعكس سعي طهران إلى تعزيز قدرات حلفائها الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأضافت أربعة مصادر مطلعة، من بينها مصدران إيرانيان، ووزير الإعلام في الحكومة اليمنية، ومحلل أمني إقليمي، أن إيران نقلت في 13 يوليو (تموز) الجاري، عناصر من الحرس الثوري ومعدات عسكرية على متن رحلة انطلقت من طهران إلى اليمن، وهي معلومات لم يُكشف عنها سابقًا.
وقال المصدران الإيرانيان إن ما بين 10 و21 عنصرًا من الحرس الثوري، بينهم قادة كبار، كانوا على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان" للطيران.
وكانت الطائرة متجهة في البداية إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أنها غيّرت مسارها إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، بعد تعرض مطار صنعاء لقصف من قِبل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
وقال أحد المصادر: "ذهب قادة الحرس الثوري لدعم عمليات الحوثيين وتقديم تدريبات على أنظمة صاروخية جديدة".
وأضاف المصدر أن إيران أرسلت أيضًا شحنة من الذهب على متن الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.
وأشار المصدران الإيرانيان إلى أنهما تحدثا إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لدواعٍ أمنية.
وذكرت "رويترز" أن إرسال القوات والمعدات يمثل دليلاً جديدًا على جهود طهران لتعزيز قدرات الحوثيين، الذين يخوضون حربًا أهلية منذ أكثر من عقد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، والذين نفذوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول خليجية مجاورة.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية أو مسؤولو الحوثيين على استفسارات "رويترز"، فيما تواصل طهران نفي تزويد الحوثيين بالصواريخ أو المعدات العسكرية.
وصول قادة الحرس الثوري
كانت "رويترز" قد أفادت في 16 يوليو الجاري، بعد ثلاثة أيام من وصول الطائرة الإيرانية إلى اليمن، بأن طهران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طرق الملاحة في البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما قد يشكل تهديدًا جديدًا لإمدادات الطاقة العالمية.
وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، وصول عناصر الحرس الثوري والمعدات العسكرية.
وقال إن "مهمتهم تتمثل في تعزيز القدرات العسكرية للميليشيات وإعدادها لتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
كما أكد المحلل الأمني والاستخباراتي، مزاحم السلوم، الذي يتابع منذ سنوات أنشطة الحوثيين والجماعات المدعومة من إيران، وصول خبراء من الحرس الثوري على متن رحلة 13 يوليو الجاري.
وأوضح أن جزءًا من الشحنة تضمن مكونات خاصة بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطائرات مسيّرة، وهي أنظمة مشابهة لتلك التي استخدمها الحوثيون سابقًا في هجمات ضد السعودية والإمارات.
وأضاف السلوم أن طهران كانت قد أرسلت أيضًا مستشارين عسكريين إلى اليمن عبر الصومال خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي، وهو ما نفته إيران آنذاك.
وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء وطهران، معتبرين أنها ستسهم في كسر ما وصفوه بـ "الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي في طهران، يوم 20 يوليو الجاري، إن رحلة 13 يوليو كانت مخصصة لإعادة وفد من الحوثيين شارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، في طهران.
وأضاف أن عددًا من المواطنين اليمنيين الذين كانوا يتلقون العلاج في إيران كان من المقرر أيضًا أن يعودوا إلى بلادهم على متن الرحلة نفسها.
وكانت طائرة إيرانية قد نقلت، في 3 يوليو الجاري، نحو 200 شخص، بينهم مسؤولون كبار ونساء وأطفال، إلى إيران للمشاركة في مراسم التشييع، بعد اختراق الحصار الجوي المفروض على الحوثيين.
وقالت المصادر الأربعة لـ "رويترز" إن الطائرة نفسها، أثناء عودتها إلى اليمن في 13 يوليو الجاري، حملت أيضًا عددًا من قادة الحرس الثوري ومستشاريه العسكريين.
وقبل أن تتمكن الطائرة من الهبوط في صنعاء، تعرض المطار لهجوم شنته الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، ما أجبرها على تحويل مسارها إلى الحديدة.