إعلام الحرس الثوري: سقوط صاروخ أميركي على نقطة بساحل مدينة سوزا في جزيرة "قشم"
أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه عند الساعة 18:50 (بالتوقيت المحلي)، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، سقط صاروخ أطلقته القوات الأميركية على نقطة في ساحل مدينة سوزا بجزيرة "قشم"، جنوبي إيران.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن إيران أرسلت، خلال الأسابيع الأخيرة، عددًا من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى اليمن، إلى جانب معدات صاروخية، على متن طائرة، بهدف دعم جماعة الحوثي المدعومة من طهران.
وقالت المصادر إن إيران نقلت، خلال الشهر الجاري، عددًا من قادة الحرس الثوري ومستشارين عسكريين، إضافة إلى معدات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، جوًا إلى اليمن، في خطوة تعكس سعي طهران إلى تعزيز قدرات حلفائها الحوثيين على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وأضافت أربعة مصادر مطلعة، من بينها مصدران إيرانيان، ووزير الإعلام في الحكومة اليمنية، ومحلل أمني إقليمي، أن إيران نقلت في 13 يوليو (تموز) الجاري، عناصر من الحرس الثوري ومعدات عسكرية على متن رحلة انطلقت من طهران إلى اليمن، وهي معلومات لم يُكشف عنها سابقًا.
وقال المصدران الإيرانيان إن ما بين 10 و21 عنصرًا من الحرس الثوري، بينهم قادة كبار، كانوا على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان" للطيران.
وكانت الطائرة متجهة في البداية إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أنها غيّرت مسارها إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، بعد تعرض مطار صنعاء لقصف من قِبل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.
وقال أحد المصادر: "ذهب قادة الحرس الثوري لدعم عمليات الحوثيين وتقديم تدريبات على أنظمة صاروخية جديدة".
وأضاف المصدر أن إيران أرسلت أيضًا شحنة من الذهب على متن الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.
وأشار المصدران الإيرانيان إلى أنهما تحدثا إلى "رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لدواعٍ أمنية.
وذكرت "رويترز" أن إرسال القوات والمعدات يمثل دليلاً جديدًا على جهود طهران لتعزيز قدرات الحوثيين، الذين يخوضون حربًا أهلية منذ أكثر من عقد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، والذين نفذوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد دول خليجية مجاورة.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية أو مسؤولو الحوثيين على استفسارات "رويترز"، فيما تواصل طهران نفي تزويد الحوثيين بالصواريخ أو المعدات العسكرية.
وصول قادة الحرس الثوري
كانت "رويترز" قد أفادت في 16 يوليو الجاري، بعد ثلاثة أيام من وصول الطائرة الإيرانية إلى اليمن، بأن طهران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق طرق الملاحة في البحر الأحمر إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما قد يشكل تهديدًا جديدًا لإمدادات الطاقة العالمية.
وأكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في اتصال هاتفي مع "رويترز"، استنادًا إلى معلومات استخباراتية، وصول عناصر الحرس الثوري والمعدات العسكرية.
وقال إن "مهمتهم تتمثل في تعزيز القدرات العسكرية للميليشيات وإعدادها لتهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
كما أكد المحلل الأمني والاستخباراتي، مزاحم السلوم، الذي يتابع منذ سنوات أنشطة الحوثيين والجماعات المدعومة من إيران، وصول خبراء من الحرس الثوري على متن رحلة 13 يوليو الجاري.
وأوضح أن جزءًا من الشحنة تضمن مكونات خاصة بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطائرات مسيّرة، وهي أنظمة مشابهة لتلك التي استخدمها الحوثيون سابقًا في هجمات ضد السعودية والإمارات.
وأضاف السلوم أن طهران كانت قد أرسلت أيضًا مستشارين عسكريين إلى اليمن عبر الصومال خلال الحرب مع إسرائيل العام الماضي، وهو ما نفته إيران آنذاك.
وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين صنعاء وطهران، معتبرين أنها ستسهم في كسر ما وصفوه بـ "الحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي في طهران، يوم 20 يوليو الجاري، إن رحلة 13 يوليو كانت مخصصة لإعادة وفد من الحوثيين شارك في مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، في طهران.
وأضاف أن عددًا من المواطنين اليمنيين الذين كانوا يتلقون العلاج في إيران كان من المقرر أيضًا أن يعودوا إلى بلادهم على متن الرحلة نفسها.
وكانت طائرة إيرانية قد نقلت، في 3 يوليو الجاري، نحو 200 شخص، بينهم مسؤولون كبار ونساء وأطفال، إلى إيران للمشاركة في مراسم التشييع، بعد اختراق الحصار الجوي المفروض على الحوثيين.
وقالت المصادر الأربعة لـ "رويترز" إن الطائرة نفسها، أثناء عودتها إلى اليمن في 13 يوليو الجاري، حملت أيضًا عددًا من قادة الحرس الثوري ومستشاريه العسكريين.
وقبل أن تتمكن الطائرة من الهبوط في صنعاء، تعرض المطار لهجوم شنته الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، ما أجبرها على تحويل مسارها إلى الحديدة.
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ردًا على التهديدات الأخيرة التي أطلقها نظيره الإيراني، عباس عراقجي، إن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه ما وصفه بالإجراءات الإيرانية المزعزعة للاستقرار تقوم على مبدأ "الرأس مقابل العين"، مؤكدًا أن طهران "ستدفع ثمنًا باهظًا" لهجماتها.
وخلال حديثه للصحافيين، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، قال روبيو: "إيران تتوسل إلينا، بشكل مباشر وغير مباشر، قائلة: لنتوصل إلى اتفاق، لنتفاوض".
وأضاف أن طهران، في كل مرة تتوصل فيها مع واشنطن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، "إما تنقضه أو يحاول الأشخاص الذين يمسكون بزمام السلطة في إيران تعديله".
وحذر قائلًا: "سيواصلون دفع ثمن ذلك، وسيزداد هذا الثمن ليلة بعد أخرى".
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد هدد، في منشور عبر منصة "إكس"، يوم 22 يوليو، بأن الولايات المتحدة ستواجه "ردًا قويًا وحاسمًا"، مؤكدًا أن العقيدة الدفاعية الإيرانية تقوم على مبدأ "العين بالعين".
وأضاف أن أي طرف يشارك أو يدعم الحملة العسكرية ضد إيران سيُعتبر "هدفًا مشروعًا" من وجهة نظر طهران.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات، عقب الهجمات التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب قد حذر، في منشور على منصة "تروث سوشال"، من أن كل هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز سيقابله تدمير جسر أو محطة كهرباء داخل إيران.
روبيو: طهران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق
في سياق متصل، قال روبيو إنه لا يرى أي مؤشرات على إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل النهج الذي تتبعه إيران.
وأضاف: "في الوقت الحالي، يبدو أن المسؤولين الإيرانيين لم يعودوا إلى رشدهم بعد، ولهذا لا يرى الرئيس ترامب جدوى كبيرة من الرد على مقترحاتهم".
وتابع: "بصراحة، من الواضح أن إيران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق، أو على الأقل ليست مستعدة لاتفاق تلتزم به".
وكان موقع "إرم نيوز" قد نقل، في 22 يوليو، عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تشترط أي وقف لإطلاق النار مع طهران بالتوصل إلى تفاهم جديد بشأن مضيق هرمز، يضمن تحييد المضيق عسكريًا عبر تقليص القدرات الهجومية للحرس الثوري في محيطه.
وأضاف التقرير أن واشنطن أبلغت باكستان، بصفتها أحد الوسطاء، أنها لن توافق على الانتقال إلى مرحلة وقف إطلاق النار قبل وضع إطار جديد للمفاوضات مع طهران.
ويُعد مضيق هرمز ممرًا استراتيجيًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكان يمر عبره، قبل اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2026، نحو خُمس صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة "سي إن إن"، يوم الخميس 23 يوليو، بأن تهديدات الحوثيين بفتح جبهة جديدة في الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، حيث اقترب سعر خام برنت من 98 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 89 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله الخامان منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن الجيش الأميركي استخدم، للمرة الأولى منذ استئناف المواجهات مع النظام الإيراني، قاذفة القنابل بعيدة المدى "B-1" لتنفيذ ضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وبحسب التقرير، نُفذت المهمة يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، بعد 12 يوماً من بدء الجولة الجديدة من القتال، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تصعيد كبير في العمليات العسكرية الأميركية ضد النظام الإيراني.
وانطلقت القاذفة B-1"" من قاعدة جوية في بريطانيا، ورُصد مسار رحلتها عبر مواقع تتبع الطائرات، إلا أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لم تشر في بيانها الرسمي بشأن هجمات الثلاثاء إلى استخدام هذا النوع من القاذفات.
وقال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس" إن الطائرة استُخدمت لاستهداف مواقع للحرس الثوري داخل إيران، لكن لم يتضح بعد المواقع التي ضُربت أو مدى نجاح المهمة.
وتستطيع القاذفة "B-1" حمل 24 قنبلة زنة ألفي رطل أو عشرات صواريخ كروز، كما يمكنها الطيران على ارتفاع منخفض بسرعة تفوق سرعة الصوت، وتُعد من أكثر القاذفات الأميركية قدرة على حمل الذخائر.
وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت قاذفات "B-1" أيضاً خلال عملية "الغضب الملحمي"، حيث استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ومستودعات أسلحة ومنظومات دفاع جوي تابعة للنظام الإيراني.
"سنتكوم": استهداف مراكز عسكرية وبنية لوجستية
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان جديد، أن الضربات استهدفت مراكز للعمليات العسكرية، وقدرات بحرية، وحظائر للطائرات، ومنشآت لتخزين الطائرات المسيّرة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية عسكرية داخل إيران.
وأضاف البيان أن الهدف من الهجمات هو "إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز".
ورغم اتساع نطاق الضربات الأميركية، لا يبدو أن إيران غيّرت موقفها بشأن مضيق هرمز، كما واصلت هجماتها على القواعد الأميركية في المنطقة.
ونقل "أكسيوس" عن بعض المسؤولين الدفاعيين الأميركيين أن القدرات العسكرية الإيرانية حول مضيق هرمز "شارفت على الانهيار"، بينما يرى مسؤولون آخرون أن طهران لا تزال قادرة على استهداف السفن في المنطقة.
ترامب يدرس العودة إلى عمليات عسكرية واسعة
ذكر "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يواصل دراسة خيار العودة إلى عمليات قتالية واسعة ضد النظام الإيراني، بالتزامن مع تعزيز القوات والمعدات الأميركية في المنطقة.
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن قرار إطلاق مثل هذه العملية قد يُتخذ خلال الأيام المقبلة.
وكان ترامب قد هدد، الأربعاء 22 يوليو، بأنه إذا استهدفت إيران المزيد من السفن في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستقصف الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية، بما في ذلك منشآت داخل طهران.
وردّت إيران بالتهديد باستهداف البنية التحتية في الدول الخليجية الحليفة للولايات المتحدة.
طهران ترفض أحدث مقترحات الوسطاء
رغم تصاعد الهجمات، تتواصل الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب.
وقال مسؤولون أميركيون ومصادر مطلعة لــ "أكسيوس" إن الوسطاء القطريين ما زالوا يجرون اتصالات مع مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان.
وتهدف هذه الجهود إلى التوصل إلى اتفاق جديد لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء المواجهة.
لكن مصدراً إقليمياً قال إن قادة النظام الإيراني رفضوا أحدث مقترحات الوسطاء، فيما لا يزال من غير الواضح المدة التي سيمنحها ترامب للمسار الدبلوماسي.
وقال ترامب، في خطاب ألقاه مساء الأربعاء في ولاية جورجيا، إن المسؤولين الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بسبب شدة الضربات، لكنهم "ليسوا مستعدين بعد".
وأضاف: "إنهم يتعرضون لضربات قوية ويريدون التوصل إلى اتفاق".
وتابع: "لكنني أقول إنهم ليسوا مستعدين للاتفاق، لأنهم في كل مرة يوافقون فيها على اتفاق يحاولون تغييره بالكامل. إنهم ليسوا مستعدين الآن، لكنهم سيكونون مستعدين قريباً جداً".
الحوثيون يفتحون جبهة جديدة في البحر الأحمر
أشار "أكسيوس" إلى أن الحوثيين استهدفوا، أمس الأربعاء، وللمرة الأولى منذ إعلانهم فرض حصار بحري على الموانئ السعودية، سفناً سعودية في البحر الأحمر.
وقال مسؤول دفاعي أميركي إن هذه الهجمات، بعد أشهر من الابتعاد شبه الكامل للحوثيين عن القتال، قد تكون جرت بتحريض من إيران.
وأضاف أن طهران تسعى إلى فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر عبر الحوثيين، إلى جانب جبهة الخليج، بهدف زيادة الضغط على أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.
وفي أعقاب ذلك، غيّرت عدة سفن تجارية مسارها لتجنب المرور عبر مضيق باب المندب خشية التعرض لهجمات.
ويُنظر إلى تصاعد نشاط الحوثيين في البحر الأحمر، واستمرار الهجمات الإيرانية في مضيق هرمز، واستخدام الولايات المتحدة قاذفات B-1، على أنه عوامل تزيد من خطر اتساع رقعة الحرب وتعطيل طرق إمدادات النفط العالمية.
غلب التصعيد مع الولايات المتحدة على اهتمامات الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الخميس 23 يوليو (تموز)، وتوظيف حادثة مدرسة "شجرة طيبة" في "ميناب" لتعزيز ما سمته "خطاب الصمود والثأر"، والتركيز على تطورات المواجهات العسكرية، والملف النووي، وانعكاسات التوترات الإقليمية على أسواق الطاقة.
وترى صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة أن الضربات الأخيرة أدخلت الولايات المتحدة في مرحلة الإنهاك الاستراتيجي، بزعم الصحيفة، واستشهدت تصريحات منسوبة لمسؤولين أميركيين، وإلى بيانات صادرة عن الجيش والحرس الثوري الإيراني، لتأكيد تراجع فاعلية القوات الأميركية في المنطقة.
وأجرت صحيفة "إيران" الرسمية حوارًا مع المقرر الأممي السابق، ريتشارد فولك، لعرض رؤيته القانونية بشأن الهجمات على البنية التحتية الإيرانية، مستندة إلى آرائه لإضفاء بُعد قانوني على روايتها حول النزاع. كما أبرزت انتقاداته لآليات النظام الدولي ومجلس الأمن.
ووفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، يرى مراقبون أن اتساع مسرح العمليات وارتفاع الكلفة البشرية والاقتصادية يضعان إدارة ترامب أمام اختبار صعب، ويثيران تساؤلات حول قدرة واشنطن على مواصلة الحرب دون أن تتحول إلى استنزاف طويل الأمد.
ورجح تقرير صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، استمرار ارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات وزيادة تكاليف النقل والتأمين بسبب التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، مع التركيز على التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد الأميركي.
ورأت صحيفة "خراسان" الأصولية أن تهديدات ترامب باستهداف منشأة جبل "كلنك كزلا" النووية، تهدف بالأساس إلى توجيه رسائل سياسية في ظل الضغوط المتزايدة على الإدارة الأميركية، أكثر من كونها تمهيدًا لعمل عسكري وشيك. كما حذرت من أن أي استهداف للمنشأة قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي جديد.
وفي صحيفة "سازندكي" الإصلاحية، حذر رئيس اللجنة المركزية بحزب كوادر البناء، محسن هاشمي رفسنجاني، من الانجرار وراء ما وصفه بالحرب النفسية، معتبرًا أن الإشادة الغربية بقدرات إيران قد تكون أداة للتأثير في حسابات صناع القرار ودفعهم إلى الثقة المفرطة وسوء التقدير.
وسلطت وسائل إعلام إيرانية الضوء مجددًا على حادثة مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، عقب العثور على بقايا رفات عدد من التلاميذ، ووظّفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة الحدث سياسيًا عبر ربطه بالدعوة إلى مواصلة نهج المواجهة والثأر مما سمته "العدو الأميركي- الصهيوني"، المتعطش للدماء بحسب تعبير الصحيفة.
وركز تقرير صحيفة "إيران" الرسمية على المشاهد الإنسانية المؤثرة، ولا سيما وداع الأمهات لبقايا رفات أبنائهن، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين محليين ربطوا مراسم التشييع بمفاهيم الصمود والمقاومة، مع تصوير المشاركة الشعبية على أنها تجديد للالتزام بأهداف الدولة وخياراتها السياسية.
ووصف تقرير صحيفة "قدس" الأصولية الحادث بـ "كربلاء ميناب"، واستحضار رموز مذهبية وشعارات ثأرية، في محاولة لإضفاء بُعد عقائدي على الواقعة وربطها بمفاهيم "الدم المظلوم"، كما هاجم الأصوات الداعية إلى الحوار، وطرح الانتقام بوصفه الخيار الوحيد.
وأكدت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران أن ملف ضحايا مدرسة شجرة طيبة بـ "ميناب" لن يُغلق إلا بالثأر والقصاص، وربطت القضية بالعمليات العسكرية الأخيرة باعتبارها امتدادًا لمسار الرد على الهجوم.
وعلى صعيد المواجهات، قدم الكاتب الإيراني، أسد الله أفشار، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، الجنوب الإيراني بوصفه رمزًا للصمود والوحدة الوطنية، واستحضر محطات تاريخية مثل مقاومة الاستعمار وحرب الثمانينيات، لتعزيز خطاب الالتفاف حول الدولة والقوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية.
وإقليميًا، قدم مدير عام شؤون الخليج بوزارة الخارجية الإيرانية، محمد علي بك، في مقال بصحيفة "إيران" الرسمية، زيارة رئيس الوزراء العراقي، على فالح الزيدي، إلى طهران بوصفها تأكيدًا على متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في مجالات الطاقة والأمن في ظل التوترات الإقليمية.
بينما رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية، في الزيارة محاولة لتعزيز سياسة التوازن بين إيران والولايات المتحدة في ظل التوترات الإقليمية، وأن نجاح بغداد في الحفاظ على هذا التوازن والتنسيق مع الطرفين سيشكل عاملاً حاسمًا في استقرار العراق ودوره ضمن التوازنات الإقليمية المقبلة.
ووفق صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، فقد يطرح الزيدي خلال مباحثاته في طهران مبادرة لاستضافة بغداد اجتماعًا يضم مسؤولين من إيران والولايات المتحدة، بهدف تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف لاستئناف الحوار.
واقتصاديًا، أكدت صحيفة "آكاه" الأصولية أن التركيز على تنويع التجارة الخارجية وتوسيع الشراكات الإقليمية يعيد طرح حلول سبق تداولها، دون معالجة التحديات الداخلية التي تعيق النمو. وربط نجاح هذه التوجهات بإصلاحات هيكلية تشمل بيئة الاستثمار والسياسات الاقتصادية إلى جانب الانفتاح التجاري.
واستعرضت صحيفة "إيران" الرسمية مقترحات الحكومة لمعالجة اختلال توازن الطاقة، معتبرة أنها تركز على الحد من آثار الأزمة أكثر من معالجة أسبابها البنيوية، إذ يتطلب تحقيق أمن طاقوي مستدام استثمارات أوسع في البنية التحتية وإصلاح سياسات الطاقة، بدلاً من الاكتفاء بإجراءات مؤقتة لإدارة الأزمة. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"شرق": تخصيب اليورانيوم في السعودية.. ازدواجية نووية تُثير الجدل
وصفت صحيفة "شرق" الإصلاحية الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، بالتحول اللافت عن السياسة الأميركية التقليدية في منع انتشار التقنيات النووية الحساسة.
وأوضحت الصحيفة "أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لكنه أثار اعتراضات داخل الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب المخاوف من إمكانية توظيف البرنامج المدني مستقبلاً في تطوير قدرات نووية عسكرية".
وتطرح الصحيفة "تساؤلات بشأن التزام واشنطن بسياسات منع الانتشار النووي، وسط مخاوف من تكريس ازدواجية المعايير وزيادة احتمالات سباق التسلح في المنطقة".
"دنياي اقتصاد": انهيار "التفاهم" بين طهران وواشنطن
أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، محمد حسين عادلي، في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لم تنتهِ قانونيًا، بل لا تزال قابلة للبناء عليها في أي مفاوضات مستقبلية، رغم تعثر تنفيذها.
وعزا تعثر الاتفاق إلى: "الضغوط الإسرائيلية والانقسامات داخل الإدارة الأميركية"، معتبرًا أن "التوصل إلى تفاهم مستدام يتطلب مراجعة واشنطن لنهجها تجاه إيران وتقليص تأثير إسرائيل في صنع القرار الأميركي".
وحذر من أن "استمرار التوترات قد يضعف الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز مع تنامي البدائل"، مؤكدًا أن إعادة الإعمار والتنمية في إيران تستلزمان بيئة داخلية مستقرة وسياسة خارجية أقل توترًا".
"آرمان ملي": تناقضات البيت الأبيض تُربك مسار الأزمة
استعرضت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، التباين في مواقف مسؤولي الإدارة الأميركية تجاه إيران، معتبرة أن اختلاف تصريحات الرئيس دونالد ترامب ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين يعكس غياب رؤية موحدة لإدارة الأزمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن "الاعتراف بارتفاع كلفة العمليات العسكرية واستمرار القدرات الإيرانية، إلى جانب الانتقادات داخل الكونغرس، يعكس تصاعد الجدل حول جدوى مواصلة المواجهة".
وخلصت إلى أن التناقض بين الدعوة إلى التفاوض والتلويح باستخدام القوة يضعف مصداقية الموقف الأميركي، في وقت تتزايد فيه الدعوات الإقليمية إلى خفض التصعيد والحلول السياسية.
"قدس": وساطة بمقابل سياسي.. باكستان تطلب الحصول على تسهيلات أميركية بـ 10 مليارات دولار
في مقاله بصحيفة "قدس" الأصولية رأى الكاتب مير رضا أحمد مشرف أن طلب باكستان الحصول على تسهيلات أميركية بقيمة 10 مليارات دولار، بالتزامن مع تحركاتها للوساطة بين طهران وواشنطن، يعكس توظيفًا للدور الدبلوماسي لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن "التمويل المحتمل قد يساعد باكستان في تخفيف أزمتها الاقتصادية، لكنه في المقابل قد يزيد من اعتمادها على الدعم الخارجي ويمنح واشنطن نفوذًا أوسع في قراراتها الاقتصادية والسياسية". وأفاد بأن "القرض المحتمل قد يمثل ثمنًا سياسيًا لدور إقليمي جديد، يجعل باكستان أكثر ارتباطًا بحسابات الصراع والتوازنات في الشرق الأوسط، بدلاً من الاكتفاء بدور الوسيط".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن النظام الإيراني قتل، قبل أربعة أشهر، أكثر من 52 ألف متظاهر إيراني، متهمًا وسائل الإعلام الأميركية بتجاهل تغطية هذه القضية، وذلك بالتزامن مع اتساع نطاق الضربات الأميركية وتصاعد التوتر في اثنين من أهم الممرات النفطية في المنطقة.
وخلال خطاب ألقاه، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، في ولاية جورجيا، قال ترامب: "قتل النظام الإيراني قبل أربعة أشهر أكثر من 52 ألف متظاهر في شوارع إيران، لكن وسائل الإعلام الأميركية لا تتحدث عن ذلك".
واتهم ترامب وسائل الإعلام الأميركية بالامتناع عن تغطية ما وصفه بـ "مجزرة المتظاهرين".
ترامب: طهران ليست مستعدة للاتفاق.. لكنها ستصبح كذلك قريبًا وفي جانب آخر من خطابه، قال ترامب إن إيران لم تصبح بعد مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنها "ستكون مستعدة قريبًا جدًا".
وانتقد أداء طهران في المفاوضات قائلاً: "في كل مرة يبرمون فيها اتفاقًا، يحاولون تغييره أو إضافة شروط جديدة إليه".
وأضاف أنه قبل ثلاثة أسابيع لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن، لأن طهران، بحسب تعبيره، "تنقض اتفاقاتها باستمرار".
وأكد أن الولايات المتحدة "تحقق تقدمًا" في المواجهة مع إيران، مجددًا تعهده بعدم السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي.
كما شدد على أن الولايات المتحدة ليست معتمدة على مضيق هرمز، لكنها تدخلت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة وفنزويلا تستحوذان معًا على نحو 62 في المائة من سوق النفط العالمي، متوقعًا انخفاض أسعار النفط قريبًا، وربما إلى ما دون مستوياتها قبل اندلاع المواجهة.
ووصف الحرب الجارية بأنها "نزاع صغير"، مؤكدًا أن سوق الأسهم الأميركية حققت مستويات قياسية رغم استمرار التوتر.
خسائر أميركية
تأتي تصريحات ترامب في وقت أسفرت فيه الحرب، حتى الآن، عن مقتل 18 عسكريًا أميركيًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، بينما قُتل آلاف الأشخاص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب التي بدأت، بحسب التقرير، في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وشارك ترامب، أمس الأربعاء، في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير في مراسم استقبال جثامين أربعة جنود أميركيين قُتلوا خلال الأيام الماضية في هجمات إيرانية على قواعد عسكرية، ثلاثة منهم في الأردن وواحد في العراق.
وقال قبل مغادرته إلى المراسم: "هذا من أصعب الواجبات التي يضطلع بها أي رئيس أمريكي، لكنه واجب لا بد من القيام به".
الولايات المتحدة توسع هجماتها على إيران
بالتزامن مع تصريحات ترامب، أعلن الجيش الأميركي، بأوامر من الرئيس، بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران، لتستمر العمليات لليلة الثانية عشرة على التوالي، مع توسعها من جنوب البلاد إلى مناطقها الغربية والوسطى.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن العمليات ستتواصل بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات الأميركية استهدفت مرتين، فجر الخميس 23 يوليو، موقعًا عسكريًا في محافظة بوشهر قرب محطة بوشهر النووية، بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن المحافظة تعرضت لثلاث ضربات خلال يومين.
كما أعلن التلفزيون الإيراني أن هجومًا صاروخيًا أميركيًا على معبر شلمجة الحدودي مع العراق أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.
تبادل التهديدات باستهداف البنية التحتية
كانت طهران قد استهدفت هذا الأسبوع منشآت لتحلية المياه والطاقة في الكويت، إضافة إلى مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين والأردن.
ويؤكد الجيش الأميركي أنه لا يستهدف المدنيين، رغم أن ترامب هدد مرارًا بضرب البنية التحتية الإيرانية.
وبموجب قوانين الحرب، لا يجوز استهداف المنشآت المدنية إلا إذا كانت تُستخدم أيضًا لأغراض عسكرية، وبشرط ألا تكون الأضرار المتوقعة على المدنيين غير متناسبة مع المكاسب العسكرية.
وهدد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدمر جسرًا أو محطة كهرباء داخل إيران مقابل كل هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز.
وردت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" بأن تنفيذ هذا التهديد سيقابله استهداف البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة، ومنع تصدير "حتى قطرة نفط واحدة".
وبعد ساعات، أعلن الحرس الثوري وقوع انفجار في مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، مؤكدًا احتراق إحدى ثلاث ناقلات نفط كانت تعبر المنطقة وعودة السفينتين الأخريين.
كما أعلن الحرس أن مضيق هرمز "بات مغلقًا بالكامل" وتحت سيطرته، وأن أي ناقلة نفط لن تدخل أو تغادر دون تنسيق مع إيران، وهو ما نفته القيادة المركزية الأميركية لاحقًا.
وفي ختام خطابه، قال ترامب إن الولايات المتحدة شهدت تحولًا كبيرًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مؤكدًا أن الحدود أصبحت أكثر أمنًا، والتضخم تراجع، وفرص العمل ارتفعت، كما تدفقت استثمارات جديدة إلى البلاد.
وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت "أقوى من أي وقت مضى"، وأنها تمضي بثبات على طريق التقدم، رغم التطورات في إيران وفنزويلا.