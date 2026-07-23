وخلال خطاب ألقاه، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، في ولاية جورجيا، قال ترامب: "قتل النظام الإيراني قبل أربعة أشهر أكثر من 52 ألف متظاهر في شوارع إيران، لكن وسائل الإعلام الأميركية لا تتحدث عن ذلك".

واتهم ترامب وسائل الإعلام الأميركية بالامتناع عن تغطية ما وصفه بـ "مجزرة المتظاهرين".

ترامب: طهران ليست مستعدة للاتفاق.. لكنها ستصبح كذلك قريبًا

وفي جانب آخر من خطابه، قال ترامب إن إيران لم تصبح بعد مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أنها "ستكون مستعدة قريبًا جدًا".

وانتقد أداء طهران في المفاوضات قائلاً: "في كل مرة يبرمون فيها اتفاقًا، يحاولون تغييره أو إضافة شروط جديدة إليه".

وأضاف أنه قبل ثلاثة أسابيع لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن، لأن طهران، بحسب تعبيره، "تنقض اتفاقاتها باستمرار".

وأكد أن الولايات المتحدة "تحقق تقدمًا" في المواجهة مع إيران، مجددًا تعهده بعدم السماح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي.

كما شدد على أن الولايات المتحدة ليست معتمدة على مضيق هرمز، لكنها تدخلت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة وفنزويلا تستحوذان معًا على نحو 62 في المائة من سوق النفط العالمي، متوقعًا انخفاض أسعار النفط قريبًا، وربما إلى ما دون مستوياتها قبل اندلاع المواجهة.

ووصف الحرب الجارية بأنها "نزاع صغير"، مؤكدًا أن سوق الأسهم الأميركية حققت مستويات قياسية رغم استمرار التوتر.

خسائر أميركية

تأتي تصريحات ترامب في وقت أسفرت فيه الحرب، حتى الآن، عن مقتل 18 عسكريًا أميركيًا وإصابة أكثر من 450 آخرين، بينما قُتل آلاف الأشخاص ونزح الملايين منذ اندلاع الحرب التي بدأت، بحسب التقرير، في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وشارك ترامب، أمس الأربعاء، في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير في مراسم استقبال جثامين أربعة جنود أميركيين قُتلوا خلال الأيام الماضية في هجمات إيرانية على قواعد عسكرية، ثلاثة منهم في الأردن وواحد في العراق.

وقال قبل مغادرته إلى المراسم: "هذا من أصعب الواجبات التي يضطلع بها أي رئيس أمريكي، لكنه واجب لا بد من القيام به".

الولايات المتحدة توسع هجماتها على إيران

بالتزامن مع تصريحات ترامب، أعلن الجيش الأميركي، بأوامر من الرئيس، بدء جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية داخل إيران، لتستمر العمليات لليلة الثانية عشرة على التوالي، مع توسعها من جنوب البلاد إلى مناطقها الغربية والوسطى.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن العمليات ستتواصل بهدف إضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة البحرية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القوات الأميركية استهدفت مرتين، فجر الخميس 23 يوليو، موقعًا عسكريًا في محافظة بوشهر قرب محطة بوشهر النووية، بينما ذكرت وكالة "رويترز" أن المحافظة تعرضت لثلاث ضربات خلال يومين.

كما أعلن التلفزيون الإيراني أن هجومًا صاروخيًا أميركيًا على معبر شلمجة الحدودي مع العراق أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.

تبادل التهديدات باستهداف البنية التحتية

كانت طهران قد استهدفت هذا الأسبوع منشآت لتحلية المياه والطاقة في الكويت، إضافة إلى مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين والأردن.

ويؤكد الجيش الأميركي أنه لا يستهدف المدنيين، رغم أن ترامب هدد مرارًا بضرب البنية التحتية الإيرانية.

وبموجب قوانين الحرب، لا يجوز استهداف المنشآت المدنية إلا إذا كانت تُستخدم أيضًا لأغراض عسكرية، وبشرط ألا تكون الأضرار المتوقعة على المدنيين غير متناسبة مع المكاسب العسكرية.

وهدد ترامب بأن الولايات المتحدة ستدمر جسرًا أو محطة كهرباء داخل إيران مقابل كل هجوم إيراني على السفن في مضيق هرمز.

وردت قيادة مقر "خاتم الأنبياء" بأن تنفيذ هذا التهديد سيقابله استهداف البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والاقتصاد في المنطقة، ومنع تصدير "حتى قطرة نفط واحدة".

وبعد ساعات، أعلن الحرس الثوري وقوع انفجار في مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، مؤكدًا احتراق إحدى ثلاث ناقلات نفط كانت تعبر المنطقة وعودة السفينتين الأخريين.

كما أعلن الحرس أن مضيق هرمز "بات مغلقًا بالكامل" وتحت سيطرته، وأن أي ناقلة نفط لن تدخل أو تغادر دون تنسيق مع إيران، وهو ما نفته القيادة المركزية الأميركية لاحقًا.

وفي ختام خطابه، قال ترامب إن الولايات المتحدة شهدت تحولًا كبيرًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، مؤكدًا أن الحدود أصبحت أكثر أمنًا، والتضخم تراجع، وفرص العمل ارتفعت، كما تدفقت استثمارات جديدة إلى البلاد.

وأضاف أن الولايات المتحدة أصبحت "أقوى من أي وقت مضى"، وأنها تمضي بثبات على طريق التقدم، رغم التطورات في إيران وفنزويلا.