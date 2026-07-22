نقلت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، عن مصدر عسكري رده على تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باستهداف الجسور ومحطات الطاقة في إيران، إذا هاجمت إيران السفن في مضيق هرمز.
وقال المصدر إن طهران تمتلك "إرادة فولاذية" في ممارسة السيادة على مضيق هرمز، وإن مرور السفن لن يكون آمناً إلا في حال التنسيق مع إيران.
وأضاف أن "طهران ستستهدف أيضاً البنى التحتية والجسور ومنشآت الطاقة في المنطقة، بما في ذلك المراكز التي للولايات المتحدة مصالح فيها، في حال استهدفت أميركا الجسور أو محطات الطاقة الإيرانية".
أفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بتنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي خانكي، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام.
وقالت الوكالة، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن خانكي أُدين بتهمة الانتماء إلى إحدى الجماعات التي تصفها السلطات بـ"الإرهابية والمعادية للثورة"، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر حربية، مشيرة إلى أنه اعتُقل في 9 فبراير (شباط) الماضي بمدينة "كرج"، غرب طهران.
وأضافت أن السلطات عثرت خلال تفتيش منزله في "كرج" على أسلحة وذخائر، وأن الفحوص الفنية وتقارير خبراء الأسلحة خلصت إلى أن هذه الأسلحة استُخدمت في إطلاق نار خلال الاحتجاجات الشعبيةا لأخيرة التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.
ولم توضح الوكالة موعد تنفيذ حكم الإعدام، كما لم تكشف اسم الجماعة التي اتهمت خانكي بالانتماء إليها.
وأضافت أن السلطة القضائية تواصل، بناءً على توجيهات علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، ملاحقة ومعاقبة من تصفهم بـ "العناصر الرئيسية والمتورطة" في ما تسميه السلطات "الانقلاب الأميركي-الصهيوني" الذي شهدته البلاد في ديسمبر ويناير الماضيين.
وتواصل السلطات الإيرانية ووسائل إعلامها الرسمية وصف الاحتجاجات المناهضة للنظام بأنها "أعمال شغب" أو "مؤامرة انقلابية"، وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها.
وكانت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" قد حذرت في وقت سابق من أن السلطات تحاول تبرير سياساتها القمعية وعمليات قتل المحتجين عبر ربط أي احتجاج شعبي بجهات أجنبية.
ووفقًا لبيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بأوامر من المرشد الراحل، علي خامنئي.
رواية "ميزان" بشأن "اعترافات" خانكي
ذكرت وكالة "ميزان" أن خانكي اعترف خلال التحقيقات بأنه انضم عام 2023 إلى ما وصفته بـ "جماعة إرهابية"، وتلقى تدريبات على تصنيع المتفجرات، وقام بإعداد قنابل ومواد متفجرة داخل منزله.
وأضافت أن محكمة الثورة في "كرج" استندت إلى ما وصفته بـ "اعترافاته الصريحة" بشأن مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات، وأدانته بتهم تنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والجماعات المعادية، إلى جانب تصنيع وحيازة واستخدام الأسلحة والذخائر الحربية، وقضت بإعدامه.
وأوضحت الوكالة أن الحكم صدر استنادًا إلى قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، ونُفذ بعد أن أيدته المحكمة العليا.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة تتحدث عن انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون الإيرانية.
كما صعّدت السلطات الإيرانية خلال الأشهر الماضية حملة القمع، وأعدمت عشرات الأشخاص بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات يناير والتجسس.
وفي 21 يوليو الجاري، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن محكمة الثورة في شيراز أصدرت حكمًا بالإعدام بحق السجينين السياسيين مجتبى دهبندي وكيانوش همزه إي كازروني، بتهمة تقديم المساعدة للمحتجين الجرحى خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وفي 9 يوليو الجاري، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، عن قلقها من تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني بات عالقًا مجددًا بين الهجمات الخارجية والقمع الداخلي.
في ظل تصاعد التوتر بين طهران وباريس عقب احتجاز دبلوماسيين فرنسيين في إيران، أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية أن دبلوماسيين فرنسيين التقوا "متهمين أمنيين مطلوبين"، مشيرًا إلى أنه تم العثور في مكان اللقاء على "وثائق مناهضة للأمن".
وقال رئيس دائرة أوروبا الغربية الثانية في وزارة الخارجية الإيرانية، محمد تنهايي، الأربعاء 22 يوليو (تموز)، إن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بشأن تعرض موظفي السفارة الفرنسية في إيران لـ "التهديد والترهيب" هي "غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس".
وأضاف تنهايي أن "فرنسيين اثنين شاركا، مساء الأحد 19 يوليو، في اجتماع مع عدد من المتهمين الأمنيين المطلوبين، وقد خضعا لاستجواب قصير من قِبل الأجهزة الأمنية".
وتابع: "عُثر في مكان الاجتماع على وثائق عديدة تشير إلى أنشطة مناهضة للأمن، ولا تزال الجهات المختصة تحقق فيها".
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد وصف، في 20 يوليو، احتجاز واستجواب اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران بأنه "انتهاك صارخ للحصانات الدبلوماسية"، وقال إنهما احتجزا لساعات عدة "من دون أي مبرر"، وخضعا للاستجواب، كما تعرض أحدهما للضرب.
وأضاف بارو أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا الاعتداء غير المقبول على سلامة وأمن موظفينا لن يمر دون رد".
وأوضح أن الدبلوماسيين كانا مسؤولين عن متابعة البرامج الفرنسية "لدعم المجتمع المدني، ولا سيما الفنانين والباحثين الإيرانيين".
ومن جانبه، نفى تنهايي تعرض الدبلوماسيين الفرنسيين للضرب، وقال إن السلطات الإيرانية، وبعد أن علمت بانتمائهما إلى السفارة الفرنسية، نقلتهما إلى مقر شرطة السلك الدبلوماسي، ثم سلمتهما إلى السفارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والاتصال بالسفير الفرنسي.
ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل بشأن هوية "المتهمين الأمنيين المطلوبين" أو طبيعة اللقاء الذي قال إنه جمعهم بالدبلوماسيين الفرنسيين.
طهران: تصريحات وزير الخارجية الفرنسي "هروب إلى الأمام"
اتهم تنهايي موظفي السفارة الفرنسية بـ "سلوك يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية"، معتبرًا أن وزير الخارجية الفرنسي، بدلاً من "الهروب إلى الأمام"، ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن تصرفاتهما.
كما وصف أنشطة الدبلوماسيين الفرنسيين في مجال "دعم المجتمع المدني" الإيراني بأنها "تدخل في الشؤون الداخلية" و"تتعارض مع المهام الدبلوماسية المتعارف عليها".
وأضاف: "لا ينبغي للحكومة الفرنسية أن تنتهج سياسات تدخلية في إيران، وعليها أن تضبط سياساتها تجاه إيران وفق القواعد المتعارف عليها التي تحكم العلاقات بين الدول".
كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت، يوم الثلاثاء 21 يوليو، استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في باريس، احتجاجًا على احتجاز موظفي السفارة الفرنسية في طهران.
وقال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، في 21 يوليو، إن السلطات الفرنسية تدرس تقليص عدد العاملين في سفارتها بطهران في أعقاب هذه التطورات.
وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت قلقًا واستياءً متزايدين بين موظفي السفارة، وأن عددًا منهم طلبوا العودة مؤقتًا إلى فرنسا، رغم أن مهامهم الرسمية لم تنتهِ بعد.
وشهدت العلاقات بين طهران وباريس خلال السنوات الأخيرة توترات متكررة، خصوصًا بسبب البرنامج النووي الإيراني، كما أسهم اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران في تعميق الخلافات بين البلدين.
ويرى ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن احتجاز الأجانب من قِبل طهران يمثل "احتجازًا للرهائن لأغراض سياسية"، ويؤكدون أن السلطات الإيرانية تستخدمهم كورقة ضغط للحصول على تنازلات من الدول الأخرى.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم الأربعاء 22 يوليو (تموز)، على إبراز ما سمته "التفوق العسكري"، وادعت وجود ضغوط داخلية على ترامب، بينما أكد الرئيس الإيراني التمسك بحقوق بلاده والتلاحم الوطني، وسط تحذيرات من خطاب التخوين المتشدد، وتغطية لأزمة تآكل أجور العمال وقدرتهم الشرائية.
وادعت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة أن الضربات الإيرانية أجبرت أميركا على تقليص وجودها العسكري في المنطقة، ونقل قدراتها لإسرائيل، مستشهدة بتدمير منظومات "باتريوت" و"هيمارس"، ورادارات واستهداف طائرات، ونقل 90 طائرة تزود بالوقود لمطار بن غوريون، مستندة لتقارير غربية لترويج رواية تراجع القدرات الأميركية.
كما ركز الكاتب بالصحيفة ذاتها، مسعود أكبري، على توظيف تاريخ الجنوب الإيراني لتأكيد فشل أي مواجهة عسكرية، وأكد أن العقيدة الدفاعية القائمة على الحرب غير المتكافئة والقدرات البحرية تجعل المنطقة الخليجية ومضيق هرمز بيئة غير آمنة للقوات الأجنبية.
ودعت صحيفة "قدس" إلى تشكيل "كتائب استشهادية" لتنفيذ هجمات ضد القواعد الأميركية في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد الحديث عن احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا بريًا. كما طالبت بتنظيم قوات المتطوعين، وإرسال قوات شعبية إلى مناطق التوتر، وتشكيل كتائب دفاعية، إلى جانب تدريب المواطنين على أساليب الدفاع النشط لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل.
ومن جانب آخر ادعت الصحيفة ارتفاع الضغوط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، إثر مقتل 3 جنود أميركيين في هجمات إيرانية، وسط انتقادات لاستمرار الحرب، واستطلاعات تشير لتراجع التأييد لسياساته تجاه إيران.
وربطت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، نجاح الضربات الإيرانية بتطور الصواريخ فرط الصوتية، وتراجع كفاءة الدفاعات الأميركية، مع استهداف رادارات الإنذار ومنظومات "ثاد" و"باتريوت"، والاستفادة من صور الأقمار الصناعية الصينية، مما وسع الممر الآمن للصواريخ نحو أهدافها.
كما استعرضت تصريحات مسؤولين أميركيين سابقين وباحثين وتقارير غربية، لتأكيد أن استمرار الحرب يستنزف القدرات الأميركية ويزيد الضغوط على ترامب، بينما تمتلك إيران قدرة صاروخية وسيطرة على مضيق هرمز تجعل حسم المواجهة عسكريًا صعبًا.
وترى صحيفة "آكاه" الأصولية أن استهداف مراكز القيادة والإنذار المبكر والدفاع الجوي وخطوط الإمداد بدول المنطقة، وتعطيل هذه الشبكة أكثر تأثيرًا من الأهداف الرمزية، إذ يرتبط نجاح أي حملة عسكرية بإضعاف منظومة القيادة واللوجستيات قبل الضربات المباشرة.
ومن جهته، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، حسبما نقلت صحيفة "مرم سالاري" الإصلاحية، تمسك حكومته بما سماه "حقوق إيران في المفاوضات"، وانتقد التصريحات التي تقلل من الإنجازات وتضعف التماسك الوطني، وحذر من انعكاساتها السلبية على الوحدة الداخلية، داعيًا لتغليب التعاون لمعالجة التحديات الاقتصادية.
وعبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حذر نائب وزير الداخلية الأسبق في حكومة الإصلاحات، مرتضى مبلغ، من استغلال التيار المتشدد للمنابر الرسمية في ترويج خطاب التخوين الذي يهدد التماسك الداخلي، معتبرًا أنهم يصورون أي دعوة للتهدئة كاستسلام، مدفوعين بأيديولوجية أو مصالح في استمرار التوتر.
وفي صحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد الناشط الأصولي، محمد مهاجري، الصمت تجاه الثغرات الأمنية بعد اغتيالات شخصيات بارزة، وشدد على ضرورة مناقشة هذه القضية، واتهم جهات مستفيدة من العقوبات بالوقوف وراء الهجوم على وزير الخارجية، عباس عراقجي، لإضعاف الدبلوماسية، محذرًا من تداعيات تجاهل هذه القضية.
كما انتقد المحامي كامبيز نوروزي، عبر الصحيفة نفسها، توظيف السياسة لتقييد الإعلام، بعد تصريحات المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم، قلعة نويي، في برنامج "فوتبال 360"، من تقديم عادل فردوسي بور؛ حيث ربط النقد الرياضي بالسياسة، وحذر من تداعيات تقييد المنصات الناقدة على تقويض النقاش المهني.
وتحذر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية من أن إغلاق المقاهي وحجب منصات مثل "فوتبال 360" يزيد الضغوط على شباب يعاني التضخم، ويدفعهم لبدائل غير رسمية، وأكدت أن التضييق يقوّض الثقة بين المجتمع والمؤسسات، داعية لسياسات أكثر مرونة واحترام للحقوق الاجتماعية.
وأبرزت صحيفة "آرمان ملي" تصريحات الناشط السياسي الإصلاحي، علي تاجرنيا، الذي اعتبر أن طريقة التعامل مع وسائل الإعلام تعد معيارًا لقياس مستوى الديمقراطية، وأن النقد يكون مقبولاً ما دام لا يمس المؤسسات المؤثرة.
وفي صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، انتقد ممثل العمال في المجلس الأعلى للعمل، محسن باقري، تأخر عقد المجلس الأعلى للعمل لمراجعة الأجور، وحذر من تراجع القدرة الشرائية للعمال، وعدم تنفيذ وعود زيادة القسائم. وفي المقابل أكد الخبير في شؤون العمل ولي الله صالحي، أن أي مراجعة للأجور تحتاج دراسة فنية، لكنه يرفض تبرير التأخر بضعف قدرة المؤسسات.
وحذرت صحيفة "همدلي" الإصلاحية من موجتي غلاء متزامنتين: الأولى من ارتفاع محتمل في سعر البنزين، والثانية من تقييد المسارات البحرية وانتقال الواردات للبر، مما يرفع تكاليف النقل والتوزيع، مع تأثير نفسي للتوقعات التضخمية، وحذر الاقتصاديون من تأثير تزامن الصدمتين على تقليص موائد الأسر ما يستدعي سياسات تعويضية لمنع انكماش القدرة الشرائية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"مردم سالارى": مهلة ترامب بين الرهان الانتخابي والمبالغة في التقدير
في مقاله بصحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، ربط الكاتب رحمان برورش بين مهلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف القتال، والضغوط الانتخابية التي يتعرض لها، مؤكدًا سعى الإدارة الأميركية للبحث عن إنجاز دبلوماسي سريع لتجنب عبء انتخابي، لا سيما بعد تراجع مصداقية التهديدات الإعلامية نتيجة جولات الصراع.
ويطرح برورش أربعة سيناريوهات إيرانية تتضمن: "استثمار الانقسامات الأميركية، وربط الهدنة بضمانات صارمة، وتوظيف الحرب الإعلامية، ومنح الصين دورًا محوريًا في أي اتفاق". معتبرًا أن "هذه الخيارات قد تتمخض عن مكاسب سياسية وجيوسياسية تفوق المكاسب العسكرية".
ويخلص إلى أن "استمرار الحرب قد يزيد الانقسام داخل الحزب الجمهوري ويضعف موقف ترامب، داعيًا طهران لدراسة هذه السيناريوهات بعناية لتعزيز موقعها التفاوضي في ظل الضغوط الأميركية".
"آرمان ملي": تشكيك إيران في النوايا الأميركية
وصف الباحث في القضايا الدولية، صادق ملكي، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، وقف إطلاق النار المقترح بالفرصة الأخيرة لاختبار جدية أميركا في التهدئة، معتبرًا أن إيران أبدت استعدادًا للسلام، لكنها لن تقبل تسوية تنتقص من حقوقها، مشددًا على أن السلام المستدام يتطلب تغليب المصالح المشتركة على منطق الحرب.
وحمّل "الولايات المتحدة وترامب مسؤولية تعثر التهدئة"، معتبرًا أن "التحركات العسكرية الأميركية كإعادة نشر القوات وإرسال طائرات التزود تعكس استعدادًا لتجديد المواجهة أكثر من الرغبة في السلام"، محذرًا من أن "أي إخلال بالتفاهمات قد يؤدي لانهيار التسوية وموجة صراع جديدة".
وختم بقوله: "تمثل المرحلة الراهنة اختبارًا حاسمًا لجدية واشنطن، وأن استمرار التصعيد سيفاقم الأزمة إقليميًا"، داعيًا إلى "استغلال هذه الفرصة لإحياء الدبلوماسية وتجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع".
"شرق": بين القوة والدبلوماسية.. انتقاد لتراجع القوة الناعمة الإيرانية
في حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، سيد أحمد كاظمي موسوي، طغيان البعد العسكري الإيراني على الدبلوماسية والقوة الناعمة، منتقدًا عدم استثمار الرصيد الثقافي الإيراني، ومؤكدًا أن الإنجازات العسكرية غير مستدامة دون سياسة خارجية فعالة واقتصاد قوي.
ودعا إلى "إعادة التوازن بين القوة العسكرية والعقلانية الدبلوماسية"، معتبرًا أن الدبلوماسية أصبحت تحت هيمنة الميدان، ومشددًا على أن "الانتصارات لا تُرسخ دون أدوات سياسية واقتصادية".
وانتقد "المبالغة في تصوير وجود جبهة عربية موحدة ضد إيران"، مشيرًا إلى أن علاقات إيران مع عمان ومصر تترك مجالاً للحوار، محذرًا من الإفراط في استخدام هرمز كورقة ضغط، وداعيًا إلى "التعامل معه وفق القانون الدولي وتفعيل الدبلوماسية الثقافية".
"دنياي اقتصاد": اختلالات هيكلية في النظام المالي
استطلعت صحيفة "دنياي اقتصاد" آراء عدد من الخبراء حول أزمة تمويل الشركات، والذين أكدوا أنها تعكس اختلالات هيكلية في النظام المالي، لا نقص سيولة، حيث انتقد الخبير الاقتصادي، حسين عبده تبريزي، ضعف القدرة الائتمانية المرتبطة بالمخاطر والثقة.
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي، فرهاد نيلي، "وجود فجوة بين أنظمة الدفع وآليات الائتمان التقليدية، مع سوء تخصيص الموارد". وحذر المحلل الاقتصادي، سعيد إسلامي بيدغلي، من "المبالغة في التعويل على سوق رأس المال بسبب صغر حجمه وهيمنة الحكومة وضعف الشفافية، مما يحد من تمويل الإنتاج".
وخلص المشاركون إلى أن "حل الأزمة يتطلب إصلاحًا هيكليًا شاملاً للنظام المالي، لا مجرد توسيع الإقراض أو الاعتماد المفرط على البنوك، لضمان نمو مستدام وتحسين القدرة الائتمانية".
قال وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، خلال جلسة في مجلس الشيوخ، إن تكلفة الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت حتى الآن 37.5 مليار دولار، وهو رقم يزيد بنحو 8 مليارات دولار عن آخر تقدير معلن.
وأوضح هيغسيث للمشرعين الأميركيين، الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، أن هذا المبلغ يشمل بعض جوانب الحرب، إضافة إلى النفقات المتوقعة حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أنه ليس من الواضح كيف توصلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى هذا الرقم. وكانت الوكالة قد نقلت في مارس (آذار) الماضي، عن مصدر قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدرت تكلفة الأيام الستة الأولى من الحرب بما لا يقل عن 11.3 مليار دولار.
وقال هيغسيث: "العالم اليوم أكثر خطورة، ويتطلب تحركات جريئة وسريعة".
وأضاف أن "البنتاغون" بحاجة إلى تمويل عاجل وضروري لتلبية احتياجاته الفورية، محذرًا من أنه في حال عدم زيادة الميزانية سريعًا، ستضطر وزارة الدفاع إلى تقليص برامج التدريب العسكري.
وتُعد هذه أول مرة يمثل فيها هيغسيث، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، أمام لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ منذ استئناف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران، مطلع الشهر الجاري.
وتأتي هذه التصريحات قبل ستة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث يواجه الجمهوريون بقيادة ترامب معركة صعبة للحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب، بينما يسعى الديمقراطيون إلى ربط الحرب على إيران بارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران قد انهار في مطلع الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين يواصل الطرفان تنفيذ هجمات متبادلة بشكل يومي.
وقال الرئيس الأميركي إن عدد القتلى في صفوف قواته في الحرب ارتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 18 عسكريًا، بينهم جنديان قُتلا في الهجوم الأخير الذي شنته إيران على قاعدة أميركية في الأردن، فيما لا تزال السلطات تحقق في مصير جندي ثالث فُقد بعد الهجوم.
وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الثلاثاء، أن مايكل إيمانويل سوينتون، أحد أفراد قيادة الدفاع الفضائي والصاروخي بالجيش الأميركي، هو ثالث عسكري أمريكي يُقتل نتيجة الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران في العراق والأردن.
وكان قد أُعلن سابقًا عن مقتل جندي أميركي أثناء محاولته تفكيك بقايا طائرة مسيرة إيرانية في العراق.
ومنذ اندلاع المواجهات في 28 فبراير (شباط) الماضي، أصيب نحو 430 جنديًا أميركيًا، بينهم 100 جندي أُصيبوا منذ 7 يوليو الجاري، إلا أن "البنتاغون" أكدت أن 96 في المائة منهم عادوا إلى الخدمة.
وخلال الأسبوع الماضي، هدد الرئيس ترامب بتوسيع نطاق الضربات داخل إيران لتشمل منشآت الطاقة والجسور، كما لوّح بإرسال قوات برية للسيطرة على مركز النفط في جزيرة (خارك)، وقصف موقع نووي عميق تحت الأرض يُعرف باسم "جبل كلنك كزلا".
وأكد ترامب، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستدمر المنشأة الواقعة داخل هذا الجبل "قريبًا جدًا".
تعرضت المقابلة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لانتقادات واسعة في وسائل إعلام "المحافظين المتشددين" داخل إيران، حيث اعتبر منتقدوه أنه كشف معلومات حساسة تتعلق بالأمن في زمن الحرب وآليات صنع القرار داخل الدولة.
وجاءت موجة الانتقادات عقب ظهور عراقجي في برنامج «ماجراي جنك» (قصة الحرب) على "يوتيوب"، حيث تحدث عن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وخطط الأمن الداخلي، والاستعدادات المتعلقة بخلافة القيادة، والمفاوضات مع واشنطن. كما قال إن «الثغرات الأمنية التي سمحت باستهداف مسؤولين كبار ومواقع قيادية ربما لم تُعالج بالكامل حتى الآن".
وقال المحلل السياسي، مصطفى خوش جشم، خلال ظهوره على التلفزيون الرسمي الإيراني، مخاطبًا عراقجي: «إذا كنت تريد الشهرة أو تحسين صورتك، فقد جعلتها أسوأ".
وأضاف أن تصريحات عراقجي تعكس، بحسب وصفه، «افتقارًا إلى التفكير الاستراتيجي»، مشيرًا إلى أنه «يشعر بقلق حقيقي»، ووصف المقابلة بأنها «كارثة في العلاقات العامة، وبناء الصورة الذهنية، وإصلاحها".
وكان عراقجي قد صرح بأن الهجمات على بيت المرشد الراحل، علي خامنئي، نُفذت عبر «ثغرات أمنية» لا تزال تؤثر في دوائر صنع القرار وفي الأجواء العامة.
كما كشف عن خطط الطوارئ التي وُضعت خلال الحرب، بما في ذلك الاستعداد لاحتمال مقتل المرشد وآلية تعامل النظام مع الهجمات التي تستهدف كبار المسؤولين.
صحف "المحافظين" تنتقد الإفصاحات
كتبت صحيفة «جوان»، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، أن تأكيد تفاصيل الهجمات، والحديث عن يوم مقتل المرشد السابق، أو الكشف عن أن وزير الخارجية لم يكن على تواصل مع المرشد الجديد مجتبى خامنئي، أمور لم يكن ينبغي إعلانها للرأي العام.
وأضافت الصحيفة، في لهجة ساخرة: «نرجو أن تحتفظ في المقابلات المقبلة بمواقع الأنفاق والقواعد العسكرية المتبقية لنفسك، وأن تتحلى بضبط النفس عند الحديث عن الأحداث المهمة".
وأكدت أن حماية الأمن القومي، والحفاظ على ثقة الرأي العام، والدفاع عن مصالح البلاد، يجب أن تكون أولى من السعي وراء مقابلات إعلامية تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة.
«تابناك»: المعلومات قد تفيد أجهزة الاستخبارات
من جهتها، انتقدت منصة «تابناك» الإيرانية المحافظة قرار عراقجي إجراء المقابلة مع صانع الأفلام الوثائقية صانع الأفلام الوثائقية ومقدم البرامج على الإنترنت جواد موغوي، بدلًا من صحافي محترف.
ورأت المنصة أن بعض المعلومات التي تناولها الحوار قد تكون أكثر فائدة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية منها للمشاهدين.
وأضافت أن الدبلوماسية والصحافة مهنتان تخصصيتان، متسائلة عما إذا كان من المناسب أن يجري مسؤولون كبار مقابلات مع صناع محتوى ليست لديهم خبرة راسخة في تغطية الشؤون السياسية.
كما قارنت "تابناك" أسلوب عراقجي الإعلامي بنهج وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، معتبرة أنه رغم تفضيل ظريف أيضًا إجراء مقابلات مع أفراد بدلًا من المؤسسات الإعلامية، فإنه كان يختار محاورين أكثر إدراكًا للحساسيات السياسية والأمنية.
انتقادات مقربي إبراهيم رئيسي
بدوره، انتقد موقع «رجا نيوز»، المقرب من مؤيدي الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، المقابلة، مركّزًا على تصريحات مقدم البرنامج، جواد موغوي، الذي حدد مواقع بعض الأنفاق تحت الأرض، وقال إن قادة عسكريين كانوا يستخدمونها باستمرار.
واعتبر الموقع أن عراقجي لم يكن ينبغي أن يسمح بكشف هذه المعلومات، وأن منتجي البرنامج كان عليهم حذف تلك المقاطع أثناء المونتاج.
كما تساءل الموقع عن سبب قيام مقدم البرنامج بالكشف علنًا عن مواقع مرتبطة بقادة كبار، حتى لو كانت أجهزة الاستخبارات الأجنبية على علم بها بالفعل.
وتطرقت المقابلة، التي تناولت طيفًا واسعًا من القضايا، إلى ملفات نادرًا ما يناقشها المسؤولون الإيرانيون علنًا، من بينها الإخفاقات الأمنية الداخلية، وخطط الطوارئ في زمن الحرب، وآليات اتخاذ القرار على أعلى مستويات القيادة خلال فترة الصراع.