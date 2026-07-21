أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت فعليًا عقب الهجوم على سفينتين تديرهما شركة الشحن اليونانية "ديناكوم".
وأضافت الوكالة أن مالكي السفن وأطقمها في مضيق هرمز باتوا يخفون مواقع سفنهم لتجنب التعرض لهجمات، ما قد يؤخر معرفة الحجم الحقيقي لحركة الملاحة في هذا الممر المائي لأسابيع أو حتى أشهر.
قال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، محسن أراكي، خلال مراسم أُقيمت بمناسبة مقتل علي خامنئي، إن بعض المسؤولين خلال الحرب العراقية الإيرانية قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة الحرب، وإن الإمام الخميني قال حينها إنه "تجرع كأس السم".
وأضاف: "اليوم أيضًا يجب الحذر من أن تؤدي أوجه الضعف والقصور إلى وضع المرشد في موقف يضطر فيه إلى قبول قرارات غير مرغوبة".
وتابع أراكي: "في بعض الأحيان يتراجع المرشد عن بعض المبادئ حفاظًا على الوحدة ومصلحة المجتمع، لكن ينبغي ألا نخلق ظروفًا تُجبر مرشد الأمة على تقديم مثل هذا التنازل".
وأشار عضو مجلس خبراء القيادة إلى أنه "لا اعتراض لدينا على المجلس الأعلى للأمن القومي أو الحكومة، لكن من الضروري أن نفهم حقيقة ما يجري، وأن ننقل إلى كبار صناع القرار في البلاد رسالة مفادها أن قبول المرشد لقرار ما، بدافع سعة صدره ومراعاته لبعض المسؤولين، ورؤيته لحالة الضعف لديهم، لا يعني أن ذلك الوضع كان مرغوبًا".
قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، رضا سبهوند، في تصريح لوكالة "إيلنا"، إن هناك أحاديث متداولة داخل الحكومة ومنظمة التخطيط والموازنة بشأن احتمال رفع أسعار البنزين.
وأضاف أن لجنة الطاقة ستناقش هذا الملف خلال اجتماعها الأسبوع الجاري مع مسؤولي وزارة النفط، بمن فيهم مسؤولو الشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية.
وأكد سبهوند أن رفع أسعار البنزين في ظل الحرب وارتفاع معدلات التضخم "ليس في مصلحة البلاد على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن التضخم المتسارع فرض تحديات كبيرة على حياة المواطنين.
وختم بالقول: "من الأفضل أن تمتنع الحكومة في الظروف الحالية عن اتخاذ أي قرار يقضي برفع أسعار البنزين".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات مجدداً في عدد من المدن جنوب البلاد.
ووفق التقارير، سُمع فجر الثلاثاء، في الليلة العاشرة من الهجمات المتواصلة للجيش الأميركي، دوي انفجارات جديدة في بندر عباس، وقشم، وبندر لنجه، وكنارك، وتشابهار.
وكانت وسائل الإعلام قد أشارت قبل ساعات إلى سماع دوي انفجارات في المدن نفسها.
شهدت الأسابيع الأخيرة تحول تسريب الصور والرسائل الخاصة لعدد كبير من النساء في محافظات لرستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية بإيران إلى أزمة خطيرة.
ووفقًا للتقارير، عمد أشخاص إلى نشر هذه المواد الخاصة عبر قنوات على تطبيق "تلغرام" بهدف ابتزاز الضحايا، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للخصوصية، فضلاً عن التسبب بأضرار نفسية واجتماعية جسيمة للعديد من النساء وأسرهن.
ولكن ما يجعل هذه القضية أكثر خطورة لا يقتصر على النشر غير القانوني للصور والمعلومات الشخصية، بل يمتد إلى الضغوط التي تتعرض لها الضحايا بعد ذلك. ففي كثير من الحالات، بدلاً من توجيه اللوم إلى مرتكبي الجريمة، تجد الضحايا أنفسهن في مواجهة الخوف والأحكام المسبقة والوصم الاجتماعي.
ومن بين المتضررات قاصرات دون سن الثامنة عشرة، تعرضن لضغوط نفسية شديدة وخشين من ردود فعل أسرهن والمجتمع. وتشير التقارير إلى أن ثلاث فتيات انتحرن وفقدن حياتهن، بينما نُقلت أخريات إلى المستشفى بعد محاولات انتحار.
ويطرح ذلك سؤالاً جوهريًا: لماذا تشعر ضحية انتهاك الخصوصية بالخوف أو العار أو الضغط، بينما الجريمة ارتكبها شخص آخر؟
إن نشر الصور أو المعلومات الخاصة لأي شخص يُعد اعتداءً على خصوصيته، وتقع المسؤولية القانونية والأخلاقية على من نشر تلك المواد أو استخدمها للتهديد والابتزاز. ومع ذلك، فإن بعض المجتمعات، بسبب مفاهيم اجتماعية وتقليدية خاطئة، تُحمّل الضحية تبعات الجريمة بدلاً من تقديم الدعم لها، سواء من الأسرة أو الأقارب أو المحيط الاجتماعي.
ويرى التقرير أن معاقبة الضحية اجتماعيًا تعني تحميلها نتائج فعل المجرم، في حين أن المسؤولية الحقيقية تقع بالكامل على من انتهك خصوصيتها.
ويعزو التقرير جزءًا من المشكلة إلى نقص الوعي داخل الأسر، إذ تفتقر كثير من العائلات إلى المعرفة بكيفية دعم أبنائها وبناتها والتعامل مع الأزمات النفسية والاجتماعية الناتجة عن مثل هذه الحوادث، كما أسهمت الصور النمطية والمعتقدات المتوارثة في توجيه اللوم إلى الضحية بدلاً من مساندتها.
ويؤكد التقرير أن المسؤولية لا تقع على الأسر وحدها، بل تشمل أيضًا السلطات التشريعية وصنّاع القرار، الذين ينبغي أن يضعوا قوانين واضحة وفعالة لحماية الخصوصية، وتجريم نشر الصور والمعلومات الشخصية أو استخدامها في التهديد والابتزاز، مع فرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما يشدد على أهمية وجود مجتمع مدني فاعل يقدم الدعم النفسي والقانوني للضحايا، وينشر الوعي بحقوق الأفراد وأسس السلامة الرقمية، إلا أن القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني في إيران أضعفت هذا الدور، ما ترك كثيرًا من الضحايا وعائلاتهم دون دعم كافٍ.
ويضيف التقرير أن النظرة السائدة في بعض المؤسسات الرسمية والاجتماعية تجاه النساء، والتي تقلل من استقلاليتهن وتصوّرهن كأشخاص بحاجة إلى الوصاية، تسهم أيضًا في حرمانهن من الحماية اللازمة عند وقوع الأزمات.
ويرى التقرير أن مواجهة هذه الجرائم لا تتحقق فقط عبر تشديد العقوبات، بل تتطلب منظومة متكاملة تشمل قوانين فعالة، وتوعية مجتمعية، وإجراءات وقائية، وآليات حقيقية لحماية الضحايا، بما يضمن عدم تركهن وحدهن بعد تعرضهن للجريمة.
ويخلص التقرير إلى أن تسريب الصور الخاصة للنساء في هذه المحافظات ليس مجرد قضية جنائية، بل يكشف عن خلل بنيوي في حماية الخصوصية وحقوق الضحايا. ويؤكد أن منع تكرار مثل هذه المآسي لا يتحقق باعتقال بعض المتورطين فحسب، وإنما يتطلب تغييرًا في نظرة المجتمع، وتثقيف الأسر، وتعزيز حماية الضحايا، وبناء منظومة تمنع تعرضهم للإيذاء مرة أخرى بعد وقوع الجريمة.
قال مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، في مقابلة تلفزيونية، إن هناك وحدة بين مسؤولي النظام، وإن ادعاء أميركا بوجود انقسام في السلطة "كذب".
وأضاف إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء للإفراج عن أصول إيران وإيقاف إطلاق النار في لبنان.
وأشار باقري كني إلى أن مضيق هرمز ليس بأي حال من الأحوال ممراً مائياً دولياً، وقال إنه بعد الهجوم الأميركي، أصبح موضوع مضيق هرمز بالنسبة لإيران جزءاً من الأمن القومي، لأن الهجوم علينا جاء من هذا المحور.
وأردف: "إن مضيق هرمز هو أحد مكونات قوة إيران، وأن النظام لن يتخلى عنه أبداً". وأضاف أن الأميركيين يأملون في الحصول على تنازلات من طهران في المفاوضات من خلال إطالة أمد الحرب.