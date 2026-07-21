وبحسب مقربين من الكاتب البالغ من العمر 41 عامًا، فقد نُقل بعد عدة أيام من الاستجواب إلى سجن ديزل آباد في كرمانشاه، فيما طلب قاضي التحقيق في قضيته كفالة مالية مرتفعة للإفراج عنه.

وكان محمودي قد اعتُقل أيضًا قبل عامين بسبب انتقاده السلطات الإيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد محمودي من الأدباء المعروفين، إذ فازت مجموعتاه القصصيتان "نيوكاسل" و"آرته بايا" بعدة جوائز أدبية، من بينها جائزتا "فرشته" و"آفرينش".