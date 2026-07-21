قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مراسم "اليوم الوطني للصناعة والمناجم"، إن التواصل مع مجتبى خامنئي يزداد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن الحكومة تعمل، "في ظل توجيهاته"، على معالجة المشكلات القائمة.
وأضاف بزشكيان أن زيادة التواصل وإمكانية الوصول إلى مجتبى خامنئي جعلت جميع الإجراءات الحكومية تُنظم وفقًا لتوجيهاته.
كما أشار إلى أن الموقف الرئيسي لإيران خلال المفاوضات كان إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط، مؤكدًا أنه رغم ما وصفه بـ"إخلال الطرف الآخر بالتزاماته"، فإن مكاسب إيران جاءت "أكبر بكثير من المتوقع".
أفادت معلومات أرسلت إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اختطفوا الكاتب والصحفي آرش محمودي من مكان عمله في 20 يوليو، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وبحسب مقربين من الكاتب البالغ من العمر 41 عامًا، فقد نُقل بعد عدة أيام من الاستجواب إلى سجن ديزل آباد في كرمانشاه، فيما طلب قاضي التحقيق في قضيته كفالة مالية مرتفعة للإفراج عنه.
وكان محمودي قد اعتُقل أيضًا قبل عامين بسبب انتقاده السلطات الإيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد محمودي من الأدباء المعروفين، إذ فازت مجموعتاه القصصيتان "نيوكاسل" و"آرته بايا" بعدة جوائز أدبية، من بينها جائزتا "فرشته" و"آفرينش".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، سالار ولايت مدار، في تصريح لموقع "ديده بان إيران"، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تدينان لنا بمستويين من قياداتهما"، مضيفًا: "من الحق المشروع للشعب الإيراني أن يستهدف ويقضي على مستويين من قادة البلدين، متى ما سنحت الفرصة وفي أي مكان من العالم".
وأضاف: "مسألة الثأر لا تتغير سواء في السلم أو الحرب، وكلما أتيحت الفرصة يجب استهداف مستويين من الصف الأول للقيادة في الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع ولايت مدار: "كلما توفرت الفرصة، ينبغي تنفيذ القصاص، وتطوير قدراتنا الاستخباراتية والعسكرية، والاستفادة من إمكانات جبهة المقاومة. إن الثأر والقصاص مدرجان بشكل حاسم على جدول أعمالنا، ولن نتراجع عنهما".
وأشار أيضًا إلى أن "أول أشكال الانتقام هو الحفاظ على نظامنا بقوة واقتدار".
أعلنت وزارة الدفاع البحرينية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن قواتها المسلحة اعترضت ودمرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيانها إن إيران "تواصل استهداف المدنيين في البحرين"، معتبرة أن هذا النهج العدائي والمنهجي مستمر.
وأضافت أن "الاستخدام المتعمد للصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".
قال علي رضا بناهيان، أحد المتحدثين في مكتب المرشد الإيراني، خلال مراسم أُقيمت في مدينة قم: "لسنا دعاة حرب، لكن ينبغي أن ندعو الله كل يوم وكل لحظة أن يمنحنا الفرصة للقضاء على إسرائيل".
وأضاف: "لسنا دعاة حرب، لكن يجب أن ندرك أن حق الجهاد لا يعني حب الحروب. وإذا تراجعنا ولو قليلًا، فسوف نقع في الفتن".
وتابع بناهيان: "لحسن الحظ، وفّرت لنا الولايات المتحدة، من خلال نقضها للعهود وجرائمها، الفرصة لمقاتلة إسرائيل وترامب، والثأر لدماء جميع المظلومين في العالم".
قال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، محسن أراكي، خلال مراسم أُقيمت بمناسبة مقتل علي خامنئي، إن بعض المسؤولين خلال الحرب العراقية الإيرانية قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة الحرب، وإن الإمام الخميني قال حينها إنه "تجرع كأس السم".
وأضاف: "اليوم أيضًا يجب الحذر من أن تؤدي أوجه الضعف والقصور إلى وضع المرشد في موقف يضطر فيه إلى قبول قرارات غير مرغوبة".
وتابع أراكي: "في بعض الأحيان يتراجع المرشد عن بعض المبادئ حفاظًا على الوحدة ومصلحة المجتمع، لكن ينبغي ألا نخلق ظروفًا تُجبر مرشد الأمة على تقديم مثل هذا التنازل".
وأشار عضو مجلس خبراء القيادة إلى أنه "لا اعتراض لدينا على المجلس الأعلى للأمن القومي أو الحكومة، لكن من الضروري أن نفهم حقيقة ما يجري، وأن ننقل إلى كبار صناع القرار في البلاد رسالة مفادها أن قبول المرشد لقرار ما، بدافع سعة صدره ومراعاته لبعض المسؤولين، ورؤيته لحالة الضعف لديهم، لا يعني أن ذلك الوضع كان مرغوبًا".