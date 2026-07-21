قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مراسم "اليوم الوطني للصناعة والمناجم"، إن التواصل مع مجتبى خامنئي يزداد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن الحكومة تعمل، "في ظل توجيهاته"، على معالجة المشكلات القائمة.

وأضاف بزشكيان أن زيادة التواصل وإمكانية الوصول إلى مجتبى خامنئي جعلت جميع الإجراءات الحكومية تُنظم وفقًا لتوجيهاته.

كما أشار إلى أن الموقف الرئيسي لإيران خلال المفاوضات كان إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط، مؤكدًا أنه رغم ما وصفه بـ"إخلال الطرف الآخر بالتزاماته"، فإن مكاسب إيران جاءت "أكبر بكثير من المتوقع".

