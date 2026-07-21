قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد كرمي، في تصريحات نقلتها وكالة "دفاع برس"، إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي "عدوان" من جانب الجيش الأميركي.
وأضاف كرمي أن "الثأر" لمقتل علي خامنئي والقادة العسكريين الذين قُتلوا "سيُنفذ قريبًا".
وأكد أن "الجاهزية المستمرة، والتدريبات التخصصية، وانتشار وحدات القوات البرية، تمثل الركيزة الأساسية للأمن المستدام في الخليج"، مشيرًا إلى أن قوات الحرس الثوري "أقامت سدًا في وجه الأعداء بفضل يقظتها الدائمة".
وأوضح قائد القوات البرية أن الحرس الثوري يواصل، في ضوء الهجمات الأميركية الأخيرة على إيران، رصد التحركات العسكرية "الخارجية"، ويعمل بصورة مستمرة على إعادة تنظيم وتعزيز قدراته الدفاعية لـ"إحباط" أي تهديد محتمل.