قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، سالار ولايت مدار، في تصريح لموقع "ديده بان إيران"، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تدينان لنا بمستويين من قياداتهما"، مضيفًا: "من الحق المشروع للشعب الإيراني أن يستهدف ويقضي على مستويين من قادة البلدين، متى ما سنحت الفرصة وفي أي مكان من العالم".
وأضاف: "مسألة الثأر لا تتغير سواء في السلم أو الحرب، وكلما أتيحت الفرصة يجب استهداف مستويين من الصف الأول للقيادة في الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع ولايت مدار: "كلما توفرت الفرصة، ينبغي تنفيذ القصاص، وتطوير قدراتنا الاستخباراتية والعسكرية، والاستفادة من إمكانات جبهة المقاومة. إن الثأر والقصاص مدرجان بشكل حاسم على جدول أعمالنا، ولن نتراجع عنهما".
وأشار أيضًا إلى أن "أول أشكال الانتقام هو الحفاظ على نظامنا بقوة واقتدار".