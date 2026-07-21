أعلنت وزارة الدفاع البحرينية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن قواتها المسلحة اعترضت ودمرت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيانها إن إيران "تواصل استهداف المدنيين في البحرين"، معتبرة أن هذا النهج العدائي والمنهجي مستمر.

وأضافت أن "الاستخدام المتعمد للصواريخ والطائرات المسيّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".