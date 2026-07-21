وقال المصدر، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت الدبلوماسيين ونقلتهما إلى مكان غير معلوم، حيث خضعا للاستجواب.

وأضاف أن الدبلوماسيين تعرضا خلال الاحتجاز والاستجواب لضغوط نفسية، فيما تعرض أحدهما على الأقل للعنف الجسدي والضرب.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد أعلن، يوم الاثنين 20 يوليو، أن احتجاز واستجواب اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران " طدون أي مبرر" يشكّل انتهاكًا صارخًا للحصانة الدبلوماسية.

وأكد بارو أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا الاعتداء غير المقبول على سلامة وأمن موظفينا ستكون له عواقب".

تصاعد القلق داخل السفارة الفرنسية

أشار المصدر المطلع إلى أن الحادثة أثارت حالة من القلق والاستياء بين موظفي السفارة الفرنسية في طهران.

وأوضح أن عددًا من الموظفين طلبوا العودة مؤقتًا إلى فرنسا، رغم أن مهامهم الدبلوماسية لم تنتهِ رسميًا بعد.

وأضاف أن السلطات الفرنسية تدرس إنهاء مهام بعض موظفي السفارة قبل موعدها المقرر، إلى جانب احتمال تقليص عدد العاملين في البعثة الدبلوماسية بطهران.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد وجهت استفسارًا إلى وزارة الخارجية الفرنسية بشأن وضع الدبلوماسيين، والإجراءات المحتملة التي قد تتخذها باريس، وانعكاسات الحادثة على عمل السفارة، إلا أن الوزارة لم ترد حتى وقت نشر الخبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الأيام الأخيرة، وتزايد التكهنات بشأن احتمال تجدد المواجهة بين طهران وواشنطن وتحولها إلى حرب شاملة.

وشهدت العلاقات بين إيران وفرنسا، خلال السنوات الأخيرة، توترات متكررة، خصوصًا بسبب الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني، كما ساهم اعتقال عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران في تعميق الأزمة بين البلدين.

ويصف ناشطون حقوقيون اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين أجانب بأنه "احتجاز رهائن برعاية الدولة"، معتبرين أن طهران تستخدم هذه السياسة للضغط على الدول الأخرى وانتزاع تنازلات سياسية.