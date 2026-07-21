أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "إيران ستتمكن من تحقيق أهدافها النووية حتى لو تعرضت للقصف ألف مرة"، مشيراً إلى أنه "تم الوفاء بجميع الوعود التي قطعتها المنظمة، وسيتم الوفاء بالوعود المستقبلية بشكل أقوى وأكثر فعالية".
أفادت معلومات حصلت عليها شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات الفرنسية تدرس خفض مستوى وجود موظفي سفارتها في طهران، وذلك في أعقاب ما وصفته بالاحتجاز غير القانوني والتعرض لسوء المعاملة بحق اثنين من موظفيها الدبلوماسيين.
وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن الإيرانية احتجزت دبلوماسيين فرنسيين، ونقلتهما إلى مكان مجهول، حيث خضعا للاستجواب. وأضاف المصدر أنهما تعرضا لضغوط نفسية، فيما تعرض أحدهما، على الأقل، للعنف والضرب.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد في وقت سابق تعرض اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران للاعتداء، واصفًا الحادث بأنه "غير مقبول"، ومؤكدًا أنه "لن يمر من دون تبعات".
وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت حالة من القلق والاستياء بين موظفي السفارة الفرنسية في طهران، مشيرًا إلى أن عددًا منهم طالبوا بالعودة مؤقتًا إلى فرنسا، إلا أن مهامهم الدبلوماسية لم تُنهَ رسميًا حتى الآن.
قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد كرمي، في تصريحات نقلتها وكالة "دفاع برس"، إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي "عدوان" من جانب الجيش الأميركي.
وأضاف كرمي أن "الثأر" لمقتل علي خامنئي والقادة العسكريين الذين قُتلوا "سيُنفذ قريبًا".
وأكد أن "الجاهزية المستمرة، والتدريبات التخصصية، وانتشار وحدات القوات البرية، تمثل الركيزة الأساسية للأمن المستدام في الخليج"، مشيرًا إلى أن قوات الحرس الثوري "أقامت سدًا في وجه الأعداء بفضل يقظتها الدائمة".
وأوضح قائد القوات البرية أن الحرس الثوري يواصل، في ضوء الهجمات الأميركية الأخيرة على إيران، رصد التحركات العسكرية "الخارجية"، ويعمل بصورة مستمرة على إعادة تنظيم وتعزيز قدراته الدفاعية لـ"إحباط" أي تهديد محتمل.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مراسم "اليوم الوطني للصناعة والمناجم"، إن التواصل مع مجتبى خامنئي يزداد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن الحكومة تعمل، "في ظل توجيهاته"، على معالجة المشكلات القائمة.
وأضاف بزشكيان أن زيادة التواصل وإمكانية الوصول إلى مجتبى خامنئي جعلت جميع الإجراءات الحكومية تُنظم وفقًا لتوجيهاته.
كما أشار إلى أن الموقف الرئيسي لإيران خلال المفاوضات كان إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط، مؤكدًا أنه رغم ما وصفه بـ"إخلال الطرف الآخر بالتزاماته"، فإن مكاسب إيران جاءت "أكبر بكثير من المتوقع".
أفادت معلومات أرسلت إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اختطفوا الكاتب والصحفي آرش محمودي من مكان عمله في 20 يوليو، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وبحسب مقربين من الكاتب البالغ من العمر 41 عامًا، فقد نُقل بعد عدة أيام من الاستجواب إلى سجن ديزل آباد في كرمانشاه، فيما طلب قاضي التحقيق في قضيته كفالة مالية مرتفعة للإفراج عنه.
وكان محمودي قد اعتُقل أيضًا قبل عامين بسبب انتقاده السلطات الإيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد محمودي من الأدباء المعروفين، إذ فازت مجموعتاه القصصيتان "نيوكاسل" و"آرته بايا" بعدة جوائز أدبية، من بينها جائزتا "فرشته" و"آفرينش".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، سالار ولايت مدار، في تصريح لموقع "ديده بان إيران"، إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تدينان لنا بمستويين من قياداتهما"، مضيفًا: "من الحق المشروع للشعب الإيراني أن يستهدف ويقضي على مستويين من قادة البلدين، متى ما سنحت الفرصة وفي أي مكان من العالم".
وأضاف: "مسألة الثأر لا تتغير سواء في السلم أو الحرب، وكلما أتيحت الفرصة يجب استهداف مستويين من الصف الأول للقيادة في الولايات المتحدة وإسرائيل".
وتابع ولايت مدار: "كلما توفرت الفرصة، ينبغي تنفيذ القصاص، وتطوير قدراتنا الاستخباراتية والعسكرية، والاستفادة من إمكانات جبهة المقاومة. إن الثأر والقصاص مدرجان بشكل حاسم على جدول أعمالنا، ولن نتراجع عنهما".
وأشار أيضًا إلى أن "أول أشكال الانتقام هو الحفاظ على نظامنا بقوة واقتدار".