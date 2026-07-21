وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن الإيرانية احتجزت دبلوماسيين فرنسيين، ونقلتهما إلى مكان مجهول، حيث خضعا للاستجواب. وأضاف المصدر أنهما تعرضا لضغوط نفسية، فيما تعرض أحدهما، على الأقل، للعنف والضرب.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد في وقت سابق تعرض اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران للاعتداء، واصفًا الحادث بأنه "غير مقبول"، ومؤكدًا أنه "لن يمر من دون تبعات".

وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت حالة من القلق والاستياء بين موظفي السفارة الفرنسية في طهران، مشيرًا إلى أن عددًا منهم طالبوا بالعودة مؤقتًا إلى فرنسا، إلا أن مهامهم الدبلوماسية لم تُنهَ رسميًا حتى الآن.

