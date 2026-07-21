إسقاط ثلاث مسيّرات قرب القنصلية الأميركية في "أربيل" بالعراق
أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" بأنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة محملة بمواد متفجرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق.
أفادت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" بأنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة محملة بمواد متفجرة قرب القنصلية الأميركية في أربيل بالعراق.
وافقت لجنة الدفاع في البرلمان البلغاري على مقترح الحكومة بشأن الانتشار المؤقت لطائرات أميركية للتزود بالوقود جوًا وقوات عسكرية أميركية في قاعدة "بزمر" الجوية.
وفي رد على شبكة "سي إن إن"، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): "لدواعٍ تتعلق بأمن العمليات، لا نعلق على تحركات القوات أو انتشارها المحتمل في المستقبل".
امتنع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، عن الرد مباشرة على سؤال بشأن ما إذا كان سيطرح مشروع "قانون صلاحيات الحرب" للتصويت.
وقال إن الحرب يجب أن تنتهي، وإن الولايات المتحدة تحتاج إلى دعم الدول الأخرى لإنهائها.
وأكد أن واشنطن يجب أن تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي، مضيفًا: "سيكون ذلك كارثة على الجميع، والعالم بأسره يدرك ذلك. والآن يجب إنهاء هذه الحرب".
أفاد مصدر مطلع داخل إيران لـ "إيران إنترناشيونال" بأن الأوضاع الصحية والطبية في سجن دستكرد بمدينة أصفهان، وسط إيران، وصلت إلى مرحلة حرجة، وأن عددًا من السجناء توفوا نتيجة الإصابة بأمراض معدية.
وقال المصدر، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، إن عددًا من السجناء لقوا حتفهم، مساء الاثنين 20 يوليو، إثر إصابتهم بأمراض معدية، وإن إدارة السجن أخرجت جثامينهم ليلاً دون أي إعلان رسمي. وحتى الآن لم تُعرف الحصيلة الدقيقة للوفيات أو هويات الضحايا.
ووصف المصدر الوضع الصحي داخل السجن بأنه "لا يُصدق"، مشيرًا إلى إصابة عدد كبير من السجناء بعدوى في الجهاز التنفسي والصدر والرئتين، في وقت يواجهون فيه صعوبة شديدة في الحصول على الأطباء أو الأدوية، وحتى المضادات الحيوية الأساسية.
وأضاف أن السجناء الراغبين في مراجعة العيادة الطبية داخل السجن يتعين عليهم تسجيل أسمائهم مسبقًا، ولا يُسمح إلا لشخصين أسبوعيًا من كل غرفة تضم نحو 40 سجينًا بمراجعة المركز الطبي. ويأتي هذا التقييد رغم ورود تقارير عن انتشار الأمراض المعدية والتهاب السحايا (الحمى الشوكية) بين النزلاء.
ونقل المصدر عن عدد من السجناء وصفهم للأوضاع قائلاً: "طعام السجن قليل جدًا ورديء الجودة. ففي بعض الأحيان تُقسم دجاجة واحدة على 13 سجينًا، مع كمية محدودة من الأرز. وفي المقابل، يبيع متجر السجن مختلف السلع، بما في ذلك السجائر، وقوارير حفظ الشاي، والمشروبات، والقهوة، والوجبات الباردة والساخنة، بأسعار أعلى من المعتاد". وأكد المصدر أن السجناء محدودي الدخل يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وبحسب المصدر، توقفت أيضًا عملية توزيع "الميثادون" داخل سجن دستكرد، وأصبح السجناء الخاضعون لعلاج الإدمان يقفون يوميًا منذ الساعة السابعة صباحًا للحصول على أقراص "بي 2" (البوبرينورفين). وأضاف أن مسؤولي العيادة الطبية يقومون أولاً بسحق الأقراص قبل تسليمها إلى السجناء.
وأعرب المصدر عن قلقه من الإفراط في وصف دواء "البوبرينورفين" وما نتج عنه من اعتماد عدد من السجناء عليه، مؤكدًا أن غياب الإشراف الطبي وبرامج العلاج المناسبة أدى إلى تفاقم المشكلات الصحية والنفسية لدى السجناء.
ووفقًا للمعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، تدهورت الأوضاع الصحية في سجن دستكرد بأصفهان بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، مع انتشار واسع لمرض التهاب السحايا بين السجناء. وقال المصدر إن عددًا من النزلاء توفوا نتيجة الإصابة بالتهاب السحايا والعدوى.
ولا تقتصر الأزمة على سجن دستكرد وحده. ففي 13 يوليو الجاري، قال عدد من السجناء الأمنيين المحتجزين في العنابر 1 و2 و4 من القسم السادس في سجن طهران الكبير لـ "إيران إنترناشيونال" إنهم يفتقرون إلى أماكن نوم كافية، والمياه الساخنة، والأدوية، ما يجعلهم عرضة للإصابة بمختلف الأمراض.
وأضافت هذه المصادر أن عدد السجناء خلال الأشهر الأخيرة تجاوز الطاقة الاستيعابية لكل عنبر بما لا يقل عن الضعف.
كما أفاد عدد من السجناء السياسيين في العنبر السادس من السجن نفسه، في 7 يوليو الجاري، بانقطاع المياه، وتعطل أجهزة التكييف، وإغلاق الحمامات، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُستخدم وسيلةً للضغط عليهم.
أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الفرنسي، جان-نويل بارو، مساء الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، وتطرق خلاله إلى احتجاز واستجواب والاعتداء على موظفي السفارة الفرنسية في طهران.
وقال عراقجي: "إن احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة والالتزام بالمبادئ والأعراف الدبلوماسية المعترف بها، شرط أساسي لاستمرار عمل البعثات الأجنبية".
ووصف سلوك الدبلوماسيين الفرنسيين بأنه كان "غير معتاد ويتنافى مع الأعراف الدبلوماسية"، وطالب بمنع تكرار مثل هذه التصرفات وباتخاذ التدابير اللازمة من قِبل الحكومة الفرنسية.
وأضاف عراقجي أن مسؤولية تبعات الوضع القائم في مضيق هرمز تقع على عاتق الطرف الذي خرق الاتفاقات وواصل النهج الأحادي، ما عرّض المسار الدبلوماسي واستقرار المنطقة للخطر.
صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، لموقع "ديده بان إيران"، بأن "الأميركيين لم يدخلوا قواتهم في الحرب بشكل مباشر على الإطلاق".
وأضاف: "نحن نعرفهم جيدًا، كل ما لديهم هو مظهر ضخم وإمكانات ومعدات، أما الشجاعة والجرأة على المواجهة المباشرة مع قواتنا فلا يملكونها".
وحول احتمال شن الولايات المتحدة هجومًا بريًا، قال: "لو كانوا يملكون القدرة وكانوا يريدون فعل شيء، لفعلوه منذ الأيام الأولى للحرب وحتى الآن. كل ما يقولونه مجرد كلام، وهدفهم هو بث الرعب والخوف".