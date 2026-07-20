أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضافت أن هذه الهجمات تشكل أيضًا انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ويعكس تجاهلًا لإرادة المجتمع الدولي، مشددة على أن الكويت تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.