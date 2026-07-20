أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل أو تحت أي ظرف أثناء وجوده في الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب أن نتنياهو "يخوض حربًا ضد إيران"، واتهم النظام الإيراني بقتل "52 ألف متظاهر بريء"، وبالوقوف وراء مقتل جنود أميركيين وآخرين على مدى 47 عامًا.
كما قال إن الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم هم "الذين جرّوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار"، معتبرًا أن الرؤساء الأميركيين السابقين كان ينبغي أن يتعاملوا مع هذا الأمر منذ سنوات.
وكان عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس إمكانية اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الخريف المقبل.
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، أنه بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني في المنطقة معقدًا، مع وجود احتمال لتصعيد مفاجئ.
ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة الأخبار بشكل مستمر، وتوخي الحذر، والتواصل مع شركات الطيران قبل السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبره للتحقق من وضع رحلاتهم.
كما شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن المواطنين الأميركيين يجب ألا يسافروا إلى إيران، وأن عليهم إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو المرور عبره، فيما دعت المواطنين الأميركيين الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
وطالبتهم أيضًا بمعرفة موقع أقرب ملجأ يمكن اللجوء إليه في حال اندلاع أي مواجهات أو أعمال قتالية.
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد التوترات مع إيران، تعمل على زيادة عدد طائراتها العسكرية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتزم إرسال المزيد من المقاتلات من طراز إف-16 وإف-35 من قواعدها في أوروبا إلى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة عدد طائرات التزود بالوقود.
كما ذكر مصدر إسرائيلي أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأميركية دخلت إسرائيل في الأيام الأخيرة وما زالت تتوافد. وبحسب هذا المصدر، فقد كان نحو 94 طائرة تزود بالوقود موجودة في المنطقة خلال عملية مارس (آذار) الماضي. وبعد ذلك انخفض العدد إلى نحو 40 طائرة، لكنه بدأ في التزايد مجدداً منذ الأسبوع الماضي.
وقد يمنح نشر هذه المعدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خيارات إضافية، بينما يدرس كيفية مواصلة التعامل مع التصعيد المتزايد مع إيران.
وكان ترامب قد تلقى الأسبوع الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض إحاطة حول خيارات تصعيد الحرب. وقد درس إمكانية محاولة الاستيلاء على جزيرة خارك، أحد المراكز الرئيسية للصادرات الإيرانية، أو قصف المنشآت النووية في جبل "بيك أكس".
غير أن ترامب لم يستبعد تماماً إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، كما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في ساعات الصباح الأولى اليوم إن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال ممكنة.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر منصة "إكس"، أن اثنين من موظفي سفارة بلاده تعرّضا، يوم الأحد 19 يوليو (تموز)، لما وصفه بـ"التهديد والسلوك الترهيبي الشديد" من جانب القوات الأمنية الإيرانية.
وقال بارو إن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا للحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "لقد احتُجزوا دون أي سبب لعدة ساعات، وخضعوا للاستجواب، كما تعرّض أحدهم للضرب".
وأوضح قائلاً: "تمكنوا في النهاية من العودة إلى السفارة، وهم الآن في مأمن هناك، على أن يعودوا إلى فرنسا في الساعات المقبلة".
وشدّد بارو على أنه أبلغ نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا التعدي غير المقبول على سلامة وأمن الموظفين لن يمر دون عواقب".
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر منصة "تروث سوشال"، نشر منشور للصحافية والناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد بشأن إعدام عرفان إسفندياري، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والبالغ من العمر 19 عامًا.
وكانت علي نجاد قد كتبت، أمس الأحد، على منصة "إكس": «بينما ينشغل العالم بمتابعة الحرب، أعدم النظام الإيراني عرفان إسفندياري، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا».
وأضافت أن عرفان "لم يقتل أحدًا ولم يكن يحمل سلاحًا، وكانت تهمته الوحيدة إيواء محتجين كانوا يفرون من قوات الأمن".
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن الشاب الإيراني، مهرشاد قائدي، البالغ من العمر 25 عامًا، والمنحدر من مدينة ممسني والمقيم في طهران، أُصيب مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال احتجاجات ميدان بهشت في حي نازي آباد برصاص أطلقته القوات التابعة للنظام.
وبعد إصابته برصاصة حية في العنق، نُقل إلى مستشفى "هفت تير" في طهران، حيث توفي بعد يومين.
إطلاق النار من أعلى مسجد ومبنى الطب الشرعي
بحسب التقارير الواردة، كان أحد الضباط برتبة عقيد قد حذّر مهرشاد وأصدقاءه، قبل مشاركتهم في التجمعات الشعبية، من أن القوات الأمنية تلقت في تلك الليلة أوامر بإطلاق النار، وطلب منهم عدم التوجه إلى مكان الاحتجاجات.
إلا أن مهرشاد وأصدقاءه واصلوا طريقهم، وانضموا إلى المحتجين في ميدان بهشت بحي نازي آباد.
وتفيد الروايات الواردة بأن العناصر المتمركزة على سطح أحد المساجد ومبنى الطب الشرعي في محيط الميدان، كانت في البداية تسلط أشعة الليزر على المحتجين لتحديد أهدافها، ثم تطلق النار عليهم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، كان مهرشاد وأصدقاؤه ينبهون الأشخاص الذين كانت أشعة الليزر تُسلط عليهم، وتمكنوا بذلك من إنقاذ حياة عدد من المحتجين، إلا أن العناصر المتمركزة فوق المسجد أطلقت النار في نهاية المطاف على مهرشاد، فأصابته رصاصة حية في عنقه.
وبعد إصابته، نقله أصدقاؤه إلى خلف تمثال ميدان بهشت في نازي آباد، حتى لا تطلق عليه القوات التابعة للنظام الإيراني رصاصة الرحمة.
وبحسب الروايات الواردة، تمكنت عائلة مهرشاد، بمساعدة أصدقائه، من العثور عليه في "نازي آباد" ونقله بصعوبة إلى مستشفى هفت تير في طهران.
ومع ذلك، لم يسمح العاملون في المستشفى لعائلته بالدخول في الساعات الأولى، كما رفضوا استقبال مهرشاد.
وقال مقربون منه إن العائلة، وبعد متابعات وجهود كبيرة، تمكنت من توفير الظروف اللازمة لنقله إلى غرفة العمليات.
وأظهر مقطع فيديو، وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المشاركين في مراسم إحياء ذكرى الأربعين لمقتل الراحل مهرشاد قائدي، والتي أقيمت مدينة في نورآباد ممسني، رددوا شعار: "عاش الشاه".
استخراج الرصاصة الحية من العنق والانقطاع الكامل للنخاع الشوكي
استخرج الأطباء الرصاصة الحية من عنق مهرشاد خلال العملية الجراحية، كما شوهدت أيضًا شظية في سترته عند نقله إلى المستشفى.
وبحسب أقاربه، أظهرت الفحوص الطبية لاحقًا أن إصابة الرصاصة في العنق تسببت في انقطاع كامل للنخاع الشوكي.
ووُصفت حالة مهرشاد بعد العملية الجراحية في البداية بأنها مستقرة، إلا أنه توفي بعد يومين، وتحديدًا في 10 يناير الماضي داخل المستشفى.
وقالت مصادر مطلعة إن الأنابيب الموصولة بجسد مهرشاد فُصلت عنه قبل وفاته، وتعتبر هذه المصادر أن ذلك كان سبب وفاته.
ودُفن مهرشاد في 16 يناير بمدينة "ممسني".
ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن العديد من المحتجين الجرحى الذين كانوا برفقة مهرشاد مساء 8 يناير الماضي، وأدخلوا إلى مستشفى "هفت تير" بطهران، لقوا حتفهم أيضًا.
إطلاق النار على صديق مهرشاد بعد عودته لمساعدته
كان محمد معين محمدي يوسفي، الصديق المقرب لمهرشاد، برفقته مساء 8 يناير خلال احتجاجات ميدان بهشت في نازي آباد.
وبعد إصابة مهرشاد بالرصاص، عاد محمدمعين لمساعدته، إلا أنه هو الآخر تعرض لإطلاق النار.
وبحسب أصدقائه، فإن القوات الأمنية بعد أن أطلقت النار على محمدمعين، أجهزت عليه بإطلاق رصاصة الرحمة.
واختفى محمدمعين في ليلة 8 يناير، قبل أن يُعثر على جثمانه بعد نحو أسبوع في منطقة "كهريزك".