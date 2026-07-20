أفاد موقع "واي نت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيعقد، مساء الاثنين 20 يوليو (تموز)، اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني.
وأضاف الموقع أن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد المخاوف من استمرار التوتر والتصعيد مع إيران.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقًا على التهديدات الأميركية بالسيطرة على جزيرة خارك، إن "الولايات المتحدة سترى عواقب ذلك، وأعتقد أن هناك كثيرين في تلك المناطق، وليسوا قلة، ينتظرون لحظة الترحيب بهؤلاء الأشخاص".
وأضاف: "مفهوم الولايات المتحدة للدبلوماسية يقوم على التهديد وفرض العقوبات، وما دام هذا هو النهج، فإن ردنا سيكون الدفاع".
وتابع بقائي: "السلام ليس سلعة فاخرة موضوعة على رف العلاقات الدولية لتُمنح لكم، بل يجب النضال من أجل السلام، ولا سيما في منطقتنا".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، إن الإصرار على طرح خيار "المفاوضات أو الحرب" لا يخدم إيران، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تتعارض مع الدفاع، كما أن الدفاع لا يتنافى مع العمل الدبلوماسي.
وأضاف بقائي: "العدو يمتلك تفوقًا تكنولوجيًا، ورغم أن إيران تخوض حربًا غير متكافئة مع الولايات المتحدة، فإن قواتنا المسلحة ودبلوماسيينا عازمون وملتزمون بالدفاع".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن العدو "مخادع وماكر ووحشي"، لكنه شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تتراجع".
أفادت شبكة توثيق حقوق الإنسان في بلوشستان بمقتل المولوي محمد أنور ريغي، خطيب جمعة أهل السنة في مدينة ميرجاوه، فجر الاثنين، بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.
كما ذكرت وكالة نادي الصحفيين الشباب، أن محمد أنور ريغي اغتيل على يد مجهولين عند الساعة الرابعة فجرًا.
وبحسب تقارير سابقة لشبكة توثيق حقوق الإنسان في بلوشستان، كان ريغي قد تعرض أيضًا لمحاولة اغتيال بإطلاق النار في 8 ديسمبر 2024، إلا أنه لم يُصب بأذى. وفي ذلك الوقت، اعتقد كثير من أهالي ميرجاوه أن الهجوم نفذته جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية للنظام الإيراني بهدف تأجيج الخلافات في المدينة.
وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأن محمد أنور ريغي عُيّن خطيبًا لجمعة ميرجاوه عام 2024، عقب عزل واعتقال المولوي عبد القهار ميربلوتش زهي، خطيب الجمعة السابق، وذلك بدعم وتدخل مباشر من مصطفى محامي، ممثل المرشد الإيراني في محافظة بلوشستان.
وكان ريغي معروفًا بمواقفه الحادة ضد إسرائيل وبتبنيه مواقف منسجمة مع توجهات النظام الإيراني.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجّهت الليلة "ضربة قوية جداً" لإيران، مضيفاً أن العملية جاءت "تكريماً لثلاثة وطنيين عظماء يُرجّح أنهم فقدوا حياتهم، وهم ثلاثة وليسوا اثنين على ما يبدو".
وأعرب ترامب عن "الحزن البالغ" لفقدانهم، مشيراً إلى أنهم "كانوا يقاتلون هناك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وأكد أن إيران "تعرّضت لأضرار جسيمة جداً وخسرت عسكرياً كل شيء تقريباً"، مضيفاً: "لم يتبقَّ لديها الكثير. ما زالت تمتلك بعض الصواريخ وعدداً من الطائرات المسيّرة وقدرة إنتاجية محدودة، لكنها ليست كبيرة".
وختم بالقول: "نحن نسيطر على مضيق هرمز، وهم لا يسيطرون على أي شيء".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجّهت الليلة "ضربة قوية جداً" لإيران، مضيفاً أن العملية جاءت "تكريماً لثلاثة وطنيين عظماء يُرجّح أنهم فقدوا حياتهم، وهم ثلاثة وليسوا اثنين على ما يبدو".
وأعرب ترامب عن "الحزن البالغ" لفقدانهم، مشيراً إلى أنهم "كانوا يقاتلون هناك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وأكد أن إيران "تعرّضت لأضرار جسيمة جداً وخسرت عسكرياً كل شيء تقريباً"، مضيفاً: "لم يتبقَّ لديها الكثير. ما زالت تمتلك بعض الصواريخ وعدداً من الطائرات المسيّرة وقدرة إنتاجية محدودة، لكنها ليست كبيرة".
وختم بالقول: "نحن نسيطر على مضيق هرمز، وهم لا يسيطرون على أي شيء".