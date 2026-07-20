كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، على منصة "تروث سوشال": "كلما قتلت إيران جنديًا أميركيًا، فإنها ستدفع ثمن ذلك أضعافاً مضاعفة".
وأضاف: "تم إبلاغ هذا الأمر إلى وزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، وجميع القادة العسكريين".
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد التوترات مع إيران، تعمل على زيادة عدد طائراتها العسكرية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتزم إرسال المزيد من المقاتلات من طراز إف-16 وإف-35 من قواعدها في أوروبا إلى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة عدد طائرات التزود بالوقود.
كما ذكر مصدر إسرائيلي أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأميركية دخلت إسرائيل في الأيام الأخيرة وما زالت تتوافد. وبحسب هذا المصدر، فقد كان نحو 94 طائرة تزود بالوقود موجودة في المنطقة خلال عملية مارس (آذار) الماضي. وبعد ذلك انخفض العدد إلى نحو 40 طائرة، لكنه بدأ في التزايد مجدداً منذ الأسبوع الماضي.
وقد يمنح نشر هذه المعدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خيارات إضافية، بينما يدرس كيفية مواصلة التعامل مع التصعيد المتزايد مع إيران.
وكان ترامب قد تلقى الأسبوع الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض إحاطة حول خيارات تصعيد الحرب. وقد درس إمكانية محاولة الاستيلاء على جزيرة خارك، أحد المراكز الرئيسية للصادرات الإيرانية، أو قصف المنشآت النووية في جبل "بيك أكس".
غير أن ترامب لم يستبعد تماماً إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، كما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في ساعات الصباح الأولى اليوم إن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال ممكنة.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر منصة "إكس"، أن اثنين من موظفي سفارة بلاده تعرّضا، يوم الأحد 19 يوليو (تموز)، لما وصفه بـ"التهديد والسلوك الترهيبي الشديد" من جانب القوات الأمنية الإيرانية.
وقال بارو إن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا للحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "لقد احتُجزوا دون أي سبب لعدة ساعات، وخضعوا للاستجواب، كما تعرّض أحدهم للضرب".
وأوضح قائلاً: "تمكنوا في النهاية من العودة إلى السفارة، وهم الآن في مأمن هناك، على أن يعودوا إلى فرنسا في الساعات المقبلة".
وشدّد بارو على أنه أبلغ نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا التعدي غير المقبول على سلامة وأمن الموظفين لن يمر دون عواقب".
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر منصة "تروث سوشال"، نشر منشور للصحافية والناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد بشأن إعدام عرفان إسفندياري، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والبالغ من العمر 19 عامًا.
وكانت علي نجاد قد كتبت، أمس الأحد، على منصة "إكس": «بينما ينشغل العالم بمتابعة الحرب، أعدم النظام الإيراني عرفان إسفندياري، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا».
وأضافت أن عرفان "لم يقتل أحدًا ولم يكن يحمل سلاحًا، وكانت تهمته الوحيدة إيواء محتجين كانوا يفرون من قوات الأمن".
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، أن صفارات الإنذار دوت مجددًا في البلاد. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بدوي صفارات الإنذار في الكويت.
كما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعه الجوي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات المحتملة ناتجة عن اعتراض هذه الهجمات بواسطة أنظمته الدفاعية.
ومن جهتها، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على "مواقع أميركية" في البحرين والكويت، مؤكدة استمرار الهجمات الصاروخية والجوية بالطائرات المسيّرة ضد هذه المواقع.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن طهران نفذت ثلاث هجمات إضافية ضد القوات الأميركية في الأردن خلال الأسبوع، الذي سبق الهجوم الذي أوقع قتيلين وفقدان ثالث يوم الجمعة الماضي.
وأسفرت هذه الهجمات، وفق المصادر ذاتها، عن إصابة عشرات العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المروحيات.
ولم يُصدر "البنتاغون" أي إعلان رسمي بهذه الهجمات أو بالخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها.
وعزا مسؤول عسكري أميركي هذا التعتيم إلى أن القيادة المركزية لا تلتزم بنشر بيانات حول الإصابات التي لا تستوجب إبعاد الجنود عن الخدمة لفترة طويلة. بينما أشار مسؤول آخر إلى أن الكشف عن تفاصيل هذه الهجمات قد يزود إيران بمعلومات تساعدها في تحسين دقة استهدافها للقواعد الأميركية في الأردن والمنطقة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار.
وأضاف المصدر نفسه أن القيادة المركزية أوقفت أيضاً الإعلان عن حصيلة الأهداف التي تقصفها يومياً داخل الأراضي الإيرانية.