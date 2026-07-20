قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقًا على التهديدات الأميركية بالسيطرة على جزيرة خارك، إن "الولايات المتحدة سترى عواقب ذلك، وأعتقد أن هناك كثيرين في تلك المناطق، وليسوا قلة، ينتظرون لحظة الترحيب بهؤلاء الأشخاص".

وأضاف: "مفهوم الولايات المتحدة للدبلوماسية يقوم على التهديد وفرض العقوبات، وما دام هذا هو النهج، فإن ردنا سيكون الدفاع".

وتابع بقائي: "السلام ليس سلعة فاخرة موضوعة على رف العلاقات الدولية لتُمنح لكم، بل يجب النضال من أجل السلام، ولا سيما في منطقتنا".