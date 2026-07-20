أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر منصة "تروث سوشال"، نشر منشور للصحافية والناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد بشأن إعدام عرفان إسفندياري، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والبالغ من العمر 19 عامًا.
وكانت علي نجاد قد كتبت، أمس الأحد، على منصة "إكس": «بينما ينشغل العالم بمتابعة الحرب، أعدم النظام الإيراني عرفان إسفندياري، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا».
وأضافت أن عرفان "لم يقتل أحدًا ولم يكن يحمل سلاحًا، وكانت تهمته الوحيدة إيواء محتجين كانوا يفرون من قوات الأمن".
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، أن صفارات الإنذار دوت مجددًا في البلاد. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بدوي صفارات الإنذار في الكويت.
كما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعه الجوي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات المحتملة ناتجة عن اعتراض هذه الهجمات بواسطة أنظمته الدفاعية.
ومن جهتها، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على "مواقع أميركية" في البحرين والكويت، مؤكدة استمرار الهجمات الصاروخية والجوية بالطائرات المسيّرة ضد هذه المواقع.
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن طهران نفذت ثلاث هجمات إضافية ضد القوات الأميركية في الأردن خلال الأسبوع، الذي سبق الهجوم الذي أوقع قتيلين وفقدان ثالث يوم الجمعة الماضي.
وأسفرت هذه الهجمات، وفق المصادر ذاتها، عن إصابة عشرات العسكريين الأميركيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بعدد من المروحيات.
ولم يُصدر "البنتاغون" أي إعلان رسمي بهذه الهجمات أو بالخسائر البشرية والمادية الناتجة عنها.
وعزا مسؤول عسكري أميركي هذا التعتيم إلى أن القيادة المركزية لا تلتزم بنشر بيانات حول الإصابات التي لا تستوجب إبعاد الجنود عن الخدمة لفترة طويلة. بينما أشار مسؤول آخر إلى أن الكشف عن تفاصيل هذه الهجمات قد يزود إيران بمعلومات تساعدها في تحسين دقة استهدافها للقواعد الأميركية في الأردن والمنطقة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار.
وأضاف المصدر نفسه أن القيادة المركزية أوقفت أيضاً الإعلان عن حصيلة الأهداف التي تقصفها يومياً داخل الأراضي الإيرانية.
قال المتحدث باسم الجيش الإيراني، محمد أكرمي نيا، إن الحرب ستستمر إلى أن يتحقق "الردع الكامل".
وأضاف: "بعض الدول وقفت خلال السنوات الماضية إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل، وفي الوقت نفسه استفادت من مضيق هرمز لتصدير بضائع بمليارات الدولارات ونقل ملايين براميل النفط".
وتابع أكرمي نيا أن "سيطرة إيران" على مضيق هرمز ستؤثر، اعتبارًا من الآن، في علاقاتها مع تلك الدول.
وأكد أن "أي دولة تتعاون مع الأميركيين ستواجه حتمًا مشكلات في مضيق هرمز"، مضيفًا: "لا يمكن لأي طرف أن ينقل عبر هذا الممر المعدات والذخائر ثم يستخدمها ضدنا".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل محمد أنور ريغي، إمام جمعة أهل السُّنة في مدينة "ميرجاوه" بمحافظة بلوشستان إيران، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل «مسلحين مجهولين».
وذكر موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ريغي استُهدف نحو الساعة الثالثة والنصف، فجر الاثنين 20 يوليو (تموز) بالتوقيت المحلي، بالقرب من مسجد خاتم الأنبياء في "ميرجاوه"، حيث أصيب بعدة طلقات نارية أدت إلى مقتله.
وبحسب الموقع، وقع الهجوم بينما كان ريغي في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.
وأضافت المصادر أن تعيين ريغي إمامًا لجمعة "ميرجاوه" تم بدعم من مؤسسات حكومية، خلافًا لرغبة شريحة من سكان المنطقة، وهو ما أثار اعتراضات وانتقادات محلية.
ومن جهتها، أفادت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان بأن الهجوم نفذه «مسلحون كانوا يستقلون سيارة».
وكان ريغي قد تعرض لمحاولة اغتيال سابقة في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 أثناء مغادرته المسجد الجامع في "ميرجاوه"، لكنه نجا منها.
وأضافت الشبكة أنه في ذلك الوقت كان كثير من أهالي "ميرجاوه" يعتقدون أن المحاولة نفذتها جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف تأجيج الخلافات في المدينة.
جدل حول تعيين ريغي
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أثار اعتقال وعزل إمام جمعة "ميرجاوه" السابق، عبد القهار ميربلوش زهي من قِبل السلطات الإيرانية احتجاجات وانتقادات من عدد من سكان المنطقة.
وعقب ذلك، عيّن مصطفى محامي، ممثل المرشد الإيراني في بلوشستان إيران، محمد أنور ريغي إمامًا جديدًا للجمعة، وهو قرار قوبل بحالة من الاستياء بين الأهالي.
ونقلت شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان عن عدد من سكان "ميرجاوه" قولهم إن مقتل ريغي جاء على يد «جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية»، وفي إطار ما وصفوه بخطة ممثل المرشد لـ «توسيع دائرة الخلافات» في المدينة.
ردود فعل السلطات الإيرانية
وصف مختار محسن مباركي، حاكم "ميرجاوه"، الهجوم الذي أدى إلى مقتل ريغي بأنه «عمل إرهابي أعمى» و«محاولة فاشلة للمساس بأمن ووحدة أهالي بلوشستان»، وأدان الحادث.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية والشرطية والقضائية تواصل التحقيق في ملابساته، مؤكدًا أن تحديد هوية المنفذين واعتقالهم ومعاقبتهم يأتي على رأس الأولويات.
كما دعا سكان المنطقة إلى التحلي بالهدوء واليقظة والحفاظ على التماسك، متهمًا «أعداء البلاد» بالسعي إلى إثارة الفتنة والانقسام.
ومن جانبه، دان النائب عن مدينة خاش في البرلمان الإيراني، علي كرد، ما وصفه بـ «الهجوم الإرهابي الجبان»، وقدم تعازيه في مقتل ريغي.
وأعلن مركز الإعلام التابع لشرطة بلوشستان تشكيل فريق تحقيق خاص لملاحقة منفذي الهجوم.
استهداف متكرر لرجال الدين في "بلوشستان إيران"
شهدت محافظة بلوشستان إيران، خلال السنوات الأخيرة، عدة هجمات استهدفت شخصيات دينية.
ففي يونيو (حزيران) 2022، قُتل محمد كريم حملي، إمام مسجد قرية غوازدر في قضاء سرباز، إثر تعرضه لكمين نصبه مسلحون مجهولون أثناء عودته من مدينة إيرانشهر.
كما قُتل في مايو (أيار) 2023 نجل محمد عثمان قلندر زهي، إمام جمعة أهل السنة في مدينة خاش وأحد معارضي النظام الإيراني، وكان يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر إطلاق نار نفذه مجهولون.
أعلنت هيئة الطيران المدني البحرينية أن إيران استهدفت أنظمة الملاحة الجوية المدنية في البلاد بهجوم.
وقالت الهيئة في بيان: "إن الهجوم لم يؤثر في سير عمليات الطيران أو خدمات الملاحة الجوية".
وأضافت أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرة مسيّرة، مؤكدة أن خدمات الملاحة الجوية استمرت دون أي اضطراب، وأن الرحلات الجوية وحركة الطيران العابرة لمنطقة معلومات الطيران البحرينية تتواصل بشكل طبيعي.