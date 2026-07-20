قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، إن الإصرار على طرح خيار "المفاوضات أو الحرب" لا يخدم إيران، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تتعارض مع الدفاع، كما أن الدفاع لا يتنافى مع العمل الدبلوماسي.

وأضاف بقائي: "العدو يمتلك تفوقًا تكنولوجيًا، ورغم أن إيران تخوض حربًا غير متكافئة مع الولايات المتحدة، فإن قواتنا المسلحة ودبلوماسيينا عازمون وملتزمون بالدفاع".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن العدو "مخادع وماكر ووحشي"، لكنه شدد على أن القوات المسلحة الإيرانية "لن تتراجع".

