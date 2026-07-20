أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر منصة "تروث سوشال"، نشر منشور للصحافية والناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد بشأن إعدام عرفان إسفندياري، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والبالغ من العمر 19 عامًا.

وكانت علي نجاد قد كتبت، أمس الأحد، على منصة "إكس": «بينما ينشغل العالم بمتابعة الحرب، أعدم النظام الإيراني عرفان إسفندياري، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا».

وأضافت أن عرفان "لم يقتل أحدًا ولم يكن يحمل سلاحًا، وكانت تهمته الوحيدة إيواء محتجين كانوا يفرون من قوات الأمن".