تقارير عن إطلاق صاروخ من "تبريز" شمال غربي إيران
ذكر حساب "وحيد أونلاين" على تطبيق "تلغرام" أن صاروخًا أُطلق من مدينة تبريز، شمال غربي إيران، عند الساعة 9:25 مساءً تقريبًا بالتوقيت المحلي.
ذكر حساب "وحيد أونلاين" على تطبيق "تلغرام" أن صاروخًا أُطلق من مدينة تبريز، شمال غربي إيران، عند الساعة 9:25 مساءً تقريبًا بالتوقيت المحلي.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل أو تحت أي ظرف أثناء وجوده في الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب أن نتنياهو "يخوض حربًا ضد إيران"، واتهم النظام الإيراني بقتل "52 ألف متظاهر بريء"، وبالوقوف وراء مقتل جنود أميركيين وآخرين على مدى 47 عامًا.
كما قال إن الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم هم "الذين جرّوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار"، معتبرًا أن الرؤساء الأميركيين السابقين كان ينبغي أن يتعاملوا مع هذا الأمر منذ سنوات.
وكان عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس إمكانية اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الخريف المقبل.
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، أنه بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني في المنطقة معقدًا، مع وجود احتمال لتصعيد مفاجئ.
ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة الأخبار بشكل مستمر، وتوخي الحذر، والتواصل مع شركات الطيران قبل السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبره للتحقق من وضع رحلاتهم.
كما شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن المواطنين الأميركيين يجب ألا يسافروا إلى إيران، وأن عليهم إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو المرور عبره، فيما دعت المواطنين الأميركيين الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
وطالبتهم أيضًا بمعرفة موقع أقرب ملجأ يمكن اللجوء إليه في حال اندلاع أي مواجهات أو أعمال قتالية.
أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد التوترات مع إيران، تعمل على زيادة عدد طائراتها العسكرية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتزم إرسال المزيد من المقاتلات من طراز إف-16 وإف-35 من قواعدها في أوروبا إلى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة عدد طائرات التزود بالوقود.
كما ذكر مصدر إسرائيلي أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأميركية دخلت إسرائيل في الأيام الأخيرة وما زالت تتوافد. وبحسب هذا المصدر، فقد كان نحو 94 طائرة تزود بالوقود موجودة في المنطقة خلال عملية مارس (آذار) الماضي. وبعد ذلك انخفض العدد إلى نحو 40 طائرة، لكنه بدأ في التزايد مجدداً منذ الأسبوع الماضي.
وقد يمنح نشر هذه المعدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خيارات إضافية، بينما يدرس كيفية مواصلة التعامل مع التصعيد المتزايد مع إيران.
وكان ترامب قد تلقى الأسبوع الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض إحاطة حول خيارات تصعيد الحرب. وقد درس إمكانية محاولة الاستيلاء على جزيرة خارك، أحد المراكز الرئيسية للصادرات الإيرانية، أو قصف المنشآت النووية في جبل "بيك أكس".
غير أن ترامب لم يستبعد تماماً إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، كما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في ساعات الصباح الأولى اليوم إن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال ممكنة.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عبر منصة "إكس"، أن اثنين من موظفي سفارة بلاده تعرّضا، يوم الأحد 19 يوليو (تموز)، لما وصفه بـ"التهديد والسلوك الترهيبي الشديد" من جانب القوات الأمنية الإيرانية.
وقال بارو إن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا للحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون.
وأضاف وزير الخارجية الفرنسي: "لقد احتُجزوا دون أي سبب لعدة ساعات، وخضعوا للاستجواب، كما تعرّض أحدهم للضرب".
وأوضح قائلاً: "تمكنوا في النهاية من العودة إلى السفارة، وهم الآن في مأمن هناك، على أن يعودوا إلى فرنسا في الساعات المقبلة".
وشدّد بارو على أنه أبلغ نظيره الإيراني، عباس عراقجي، بأن "هذا التعدي غير المقبول على سلامة وأمن الموظفين لن يمر دون عواقب".
أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر منصة "تروث سوشال"، نشر منشور للصحافية والناشطة الإيرانية، مسيح علي نجاد بشأن إعدام عرفان إسفندياري، أحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، والبالغ من العمر 19 عامًا.
وكانت علي نجاد قد كتبت، أمس الأحد، على منصة "إكس": «بينما ينشغل العالم بمتابعة الحرب، أعدم النظام الإيراني عرفان إسفندياري، الشاب البالغ من العمر 19 عامًا».
وأضافت أن عرفان "لم يقتل أحدًا ولم يكن يحمل سلاحًا، وكانت تهمته الوحيدة إيواء محتجين كانوا يفرون من قوات الأمن".