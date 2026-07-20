أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل أو تحت أي ظرف أثناء وجوده في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن نتنياهو "يخوض حربًا ضد إيران"، واتهم النظام الإيراني بقتل "52 ألف متظاهر بريء"، وبالوقوف وراء مقتل جنود أميركيين وآخرين على مدى 47 عامًا.

كما قال إن الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم هم "الذين جرّوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار"، معتبرًا أن الرؤساء الأميركيين السابقين كان ينبغي أن يتعاملوا مع هذا الأمر منذ سنوات.

وكان عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس إمكانية اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الخريف المقبل.