ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، أنه بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني في المنطقة معقدًا، مع وجود احتمال لتصعيد مفاجئ.

ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة الأخبار بشكل مستمر، وتوخي الحذر، والتواصل مع شركات الطيران قبل السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبره للتحقق من وضع رحلاتهم.

كما شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن المواطنين الأميركيين يجب ألا يسافروا إلى إيران، وأن عليهم إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو المرور عبره، فيما دعت المواطنين الأميركيين الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وطالبتهم أيضًا بمعرفة موقع أقرب ملجأ يمكن اللجوء إليه في حال اندلاع أي مواجهات أو أعمال قتالية.

