أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الاثنين 20 يوليو(تموز)، أنه "لا توجد حاليًا أي خطة لزيادة سعر البنزين أو تطبيق سعر 10 آلاف تومان"، مؤكدة أن "أي قرار في هذا الشأن سيُبلّغ به الشعب بشفافية وصدق".

وأضافت مهاجراني: "خلال فترة الحرب، اضطرت الحكومة إلى خفض الحصة الشهرية المدعومة من البنزين بسعر 3 آلاف تومان من 100 إلى 70 لترًا"، مشيرة إلى أن "الشعب أبدى تفهمًا كبيرًا للظروف وتعاونًا ملحوظًا مع الحكومة في تلك الفترة".