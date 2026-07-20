أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، أن صفارات الإنذار دوت مجددًا في البلاد. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بدوي صفارات الإنذار في الكويت.

كما أعلن الجيش الكويتي أن دفاعه الجوي يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات المحتملة ناتجة عن اعتراض هذه الهجمات بواسطة أنظمته الدفاعية.

ومن جهتها، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على "مواقع أميركية" في البحرين والكويت، مؤكدة استمرار الهجمات الصاروخية والجوية بالطائرات المسيّرة ضد هذه المواقع.