قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، تعليقًا على الرسالة المكتوبة لمجتبى خامنئي بشأن الحرب مع الولايات المتحدة، إن الجنود الأميركيين "لو كانوا يعلمون ماذا يقصد المرشد بعبارة (الدروس التي لن تُنسى)، لما أضاعوا ثانية واحدة قبل الفرار".

وكان مجتبى خامنئي، المرشد الثالث للنظام الإيراني، قد أعلن في رسالة مكتوبة، السبت 18 يوليو، أن "الشعب الإيراني يملك دروسًا لا تُنسى للعدو الأميركي".