قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه كان حاضرًا في مقر علي خامنئي يوم تعرضه للقصف، مضيفًا: "قصف المقر نُفذ عبر ثغرة أمنية، وهذه الثغرة لا تزال قائمة، كما أنها تؤثر أيضًا في توجهات وآليات صنع القرار".

وتابع: "في ذلك اليوم، وبينما كنا نغادر المقر، سألت السيد حجازي إن كان المرشد موجودًا هناك، فأجاب بأنه لا يعلم".

وأضاف عراقجي: "تم انتشال حجازي تقريبًا من تحت الأنقاض، فيما قُتل أمين مكتبه بطريقة لم يُعثر معها على أي أثر من جثمانه. وخلال ثوانٍ معدودة، تعرض مجمع المقر لثلاث هجمات".