صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، يد الله جواني، في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، قائلاً: إن طهران، ورداً على الهجمات الأميركية، استهدفت قواعد هذا البلد في الأردن والكويت وعمان ودول أخرى في المنطقة، وسوف تستمر هذه العملية.وأضاف أن ما هو قطعي ومؤكد، أن "الأميركيين المهزومين" في حرب الأربعين يوماً، لن يتمكنوا من تغيير الظروف بأي جهد يبذلونه.كما أعلن جواني أن المتسببين في مقتل علي خامنئي يتعين عليهم "توديع النوم الهانئ والراحة"، وسيتولى الأحرار وجبهة المقاومة والشعوب الحرة ملاحقتهم.