كتب السيناتور الجمهوري الأميركي، توم كوتون، على منصة "إكس"، أن استمرار الهجمات على إيران سيحمي الأميركيين، كما سيُضعف قدرة طهران على تهديد مضيق هرمز واختطافه كرهينة.
وأضاف هذا السيناتور الجمهوري أيضًا أن ترامب محق في القول بأنه يجب استهداف مرتكبي هذه الجريمة بكل قوة.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه كان حاضرًا في مقر علي خامنئي يوم تعرضه للقصف، مضيفًا: "قصف المقر نُفذ عبر ثغرة أمنية، وهذه الثغرة لا تزال قائمة، كما أنها تؤثر أيضًا في توجهات وآليات صنع القرار".
وتابع: "في ذلك اليوم، وبينما كنا نغادر المقر، سألت السيد حجازي إن كان المرشد موجودًا هناك، فأجاب بأنه لا يعلم".
وأضاف عراقجي: "تم انتشال حجازي تقريبًا من تحت الأنقاض، فيما قُتل أمين مكتبه بطريقة لم يُعثر معها على أي أثر من جثمانه. وخلال ثوانٍ معدودة، تعرض مجمع المقر لثلاث هجمات".
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الولايات المتحدة شنت، فجر الأحد 19 يوليو، هجومًا على موقع محطة دارخوين النووية قيد الإنشاء.
وقالت المنظمة، في بيان، إن الجيش الأميركي استهدف موقع المحطة "بعدد من المقذوفات".
ويقع موقع محطة دارخوين النووية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مصورة، إنه لم يلتقِ مجتبى خامنئي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن عددًا محدودًا فقط من الأشخاص تمكنوا من لقائه.
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان يتوقع تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد، قال: "لقد كان يُطرح دائمًا بوصفه أحد المرشحين".
وأضاف عراقجي: "إن تعيين مجتبى خامنئي مرشدًا وجّه رسالة قوة إلى الولايات المتحدة".
أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ظهر الأحد، أنها أوقفت أربع سفن قالت إنها كانت تحاول مغادرة مضيق هرمز عبر "مسار غير آمن"، بعد إطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها وعدم الاستجابة للتحذيرات.
وأضافت أن سفينتين تعرضتا لحادث خلال هذه العملية، فيما عدلت سفينتان أخريان عن مواصلة مسارهما.
كما أكدت البحرية التابعة للحرس الثوري أن السيطرة على مضيق هرمز "بيد هذه القوة بشكل كامل"، وأنه "لن يُسمح بمرور أي شحنة عبر المضيق من دون تنسيق وموافقة مسبقة".
وشددت أيضًا على أن السفن التي تدخل "المسار غير الآمن" قد تتعرض لحوادث.
أفادت مصادر رسمية بانطلاق صفارات الإنذار في البحرين، ظهر اليوم الأحد.
وكانت صفارات الإنذار قد دوت مرارًا في البحرين، السبت 18 يوليو، عقب الهجمات التي شنتها إيران على البلاد.
ومنذ السبت، تعرضت كل من الكويت والبحرين لهجمات من جانب إيران.