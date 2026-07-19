قال النائب عن مدينة دزفول في البرلمان الإيراني، عباس بابي زاده، إن "السيناريو الذي تعمل عليه الولايات المتحدة يتمثل أولًا في انتزاع السيطرة على مضيق هرمز من إيران، وبعد ضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق الأميركية وأسواق حلفائها، ستخطط لشن هجوم بري من جنوب البلاد وغربها وشرقها".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستشن في المستقبل هجمات تطال تقريبًا جميع المحافظات الإيرانية".