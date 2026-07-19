قال وزير الطاقة في إيران‌، عباس علي آبادي، خلال اجتماع غرفة أزمة محافظة هرمزكان: تلقينا خلال هذه الفترة عدة ضربات قاسية من العدو، وفي المقابل، وجهنا ضربات ثقيلة أيضًا إليه.

وأضاف: البلد يمر بظروف تتطلب الصبر والتحمل، وكان أداء الحكومة في إدارة هذه الظروف استثنائيًا.

وأشار وزير الطاقة، في معرض حديثه إلى "استهداف الجسور والأنفاق لقطع مسارات الاتصال"، قائلاً: "إذا لزم الأمر، سنأتي إلى هنا زحفًا أيضًا، لأننا نعتبر أنفسنا سندًا للشعب".