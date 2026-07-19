أفادت وكالة «تسنيم»، التابعة للحرس الثوري، بأن دوي عدة انفجارات سُمع قرابة الساعة 3:38 فجر الأحد في مناطق مختلفة من جزيرة قشم.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن مشاهدات ميدانية وإفادات عدد من السكان المحليين، أن عدة نقاط في الجزيرة تعرضت للقصف، فيما قدّر بعض السكان عدد الضربات بما بين ثلاث وخمس.

وأشارت «تسنيم» إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن المواقع المستهدفة، أو أسباب الانفجارات، أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة أو عدد الضحايا.