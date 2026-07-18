واستهدفت الهجمات الإيرانية، السبت 18 يوليو (تموز)، الكويت بشكل متواصل، وأدى سقوط مقذوف على منشأة لتحلية المياه، إلى جانب تكرار التهديدات الصاروخية وهجمات المسيّرات الإيرانية، إلى تعليق العمل في مطار الكويت الدولي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف "مركز دعم عسكري أميركي" في معسكر عريفجان ومنشأة رادار في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت.

ووفقًا لوسائل إعلام حكومية إيرانية، استهدف الحرس الثوري أيضًا قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين، حيث تتمركز طائرات قتالية أميركية، إضافة إلى مركز لبيانات الاستخبارات.

كما زعم الحرس الثوري أن هجومه الصاروخي والمسير، فجر السبت، على القاعدة الأميركية في "الأزرق" بالأردن أدى إلى تدمير مقاتلتين وثلاث طائرات أميركية أخرى.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه لم يعد أمامه سوى الرد بالمثل، معتبرًا أنه "لا منظمة دولية تحول دون عنف الجيش الأميركي"، كما وجّه تحذيرًا إلى حلفاء واشنطن في المنطقة من هجمات إضافية.

وفي ظل التصعيد المتجدد بين الولايات المتحدة وإيران، من المقرر أن ترسل "البنتاغون" مزيدًا من مقاتلات إف-16 وإف-35 وطائرات التزود بالوقود إلى الشرق الأوسط، في خطوة تشير إلى استعداد واشنطن لمواصلة أو توسيع عملياتها الجوية ضد إيران.

ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوتر في مضيق هرمز

وسّعت الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية نطاق عملياتهما ضد حركة الملاحة البحرية، يوم الجمعة 17 يوليو.

وأعلنت واشنطن أنها تنفذ حصارًا بحريًا، فيما قالت إيران إنها استهدفت سفنًا خالفت القواعد التي فرضتها طهران للعبور عبر مضيق هرمز.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا لنحو خُمس صادرات النفط العالمية، وقد ارتفعت أسعار النفط، في 18 يوليو الجاري، بأكثر من 4 في المائة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر، وهو ما يزيد الضغوط السياسية على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قبيل انتخابات "الكونغرس" المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومنذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، يواصل كل من واشنطن وطهران اختبار حدود ردود فعل الطرف الآخر.

وفي الوقت نفسه، أثار تصاعد الهجمات على البنية التحتية المدنية مخاوف متزايدة من احتمال انتهاك قوانين الحرب.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مسؤول محلي، بأن عدة صواريخ أصابت، يوم السبت 18 يوليو، منشآت للكهرباء ومحطات لتحلية المياه في مدينة جاسك.

وقالت وكالة "تسنيم" إن نحو عشرة آلاف شخص في عشرين قرية باتوا من دون مياه بسبب هذه الهجمات.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتية أن محطة لتوليد الكهرباء ومنشأة لتحلية المياه تعرضتا لهجوم من جانب إيران، في ثاني استهداف لمرافق تحلية المياه في الكويت خلال يومين.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها أنهت اليوم السابع على التوالي من عملياتها، والتي استهدفت مراكز للمراقبة، وبنى تحتية لوجستية عسكرية، ومستودعات أسلحة تحت الأرض، وقدرات بحرية تابعة لإيران.

الأمم المتحدة تبدي قلقها من استهداف البنية التحتية

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الحرب، ولا سيما الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية في إيران ودول أخرى في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات، فجر 18 يوليو، في محافظة هرمزغان ومحيط مضيق هرمز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأُصيب ثمانية آخرون، كما تعرض جسران ونفق لأضرار.

وكانت وسائل إعلام حكومية قد أفادت، قبل يوم، بأن الضربات الأميركية استهدفت ما لا يقل عن خمسة جسور في جنوب إيران.

وفي الهجمات التي استهدفت جسور مدينة بندر خُمير، قُتل سبعة أشخاص، كما تضررت محطة قطار المدينة، فيما تعرض مطار في إيرانشهر للقصف.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد لوّح سابقًا بشن ضربات جوية واسعة ضد البنية التحتية الإيرانية، ولم يستبعد أيضًا تنفيذ عمليات برية على السواحل أو الجزر الإيرانية.

وقال مسؤولون أميركيون إن تكثيف الهجمات على جنوب إيران يهدف، جزئيًا، إلى توفير خيارات عسكرية إضافية أمام ترامب، إلا أنهم حذروا من أن مثل هذه الخطوات قد تدفع إيران إلى استهداف بنى تحتية حيوية في الدول الخليجية، أو تشجع الحوثيين في اليمن على تصعيد هجماتهم ضد الملاحة في البحر الأحمر.