أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت 18 يوليو (تموز)، عبر نشر صورة للمدمرة "يو إس إس دونالد كوك" على منصة "إكس"، أن السفينة تعبر بحر العرب، فيما تحلق بالقرب منها مروحية من طراز MH-60S Seahawk.
وأضافت (سنتكوم) أن القوات الأميركية تواصل التنفيذ الصارم للحصار البحري المفروض على إيران، مشيرة إلى أنها غيّرت حتى الآن مسار خمس سفن تجارية، وعطّلت سفينة واحدة.
نقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية ضد إيران، وتعتزم إرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة. كما وصفت القناة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، الأسبوع المقبل بأنه "أسبوع حاسم".
وبحسب التقرير، تُقدّر إسرائيل أنه بعد أسبوع من الضربات الأميركية داخل إيران، يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توسيع نطاق العمليات العسكرية.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع لـ "القناة 13": "يبذل الإيرانيون جهودًا كبيرة لإبعاد إسرائيل عن هذه المواجهة، لكن إذا صعّد الأميركيون هجماتهم، فقد يتغير هذا الوضع".
وفي الوقت نفسه، دعت السفارة الأميركية في إسرائيل المواطنين الأميركيين إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، ولا سيما إلى إسرائيل، في ظل احتمال تصاعد التوترات بشكل غير متوقع.
وأضافت القناة 13 أن جهود الوساطة التي تقودها قطر لخفض التصعيد لا تزال مستمرة، إلا أن مصادر سياسية إسرائيلية تعتقد أن هذه الجهود لن تؤثر، في المدى القريب، على قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
كتب وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، على منصة "إكس" تعليقًا على مقتل عسكريين أميركيين اثنين، جراء هجمات إيران على الأردن: "حفظكم الرب أيها الأبطال. تضحيتكم لا تزيدنا إلا عزمًا وإصرارًا".
وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت في وقت سابق مقتل عسكريين أميركيين اثنين، أمس الجمعة، أثناء التصدي لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة شنتها إيران في الأردن، فيما لا يزال عسكري آخر في عداد المفقودين.
وأضافت (سنتكوم) أن 4 عسكريين جرحى تم إخراجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج.
مع احتدام المواجهات وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ذروة حرارة الصيف، أصبحت منشآت المياه والطاقة الحيوية في المنطقة هدفًا للهجمات. ويُنظر إلى استهداف هذه البنى التحتية على أنه مؤشر على دخول الصراع مرحلة جديدة وأكثر خطورة.
وفي إيران، أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن المدير التنفيذي لشركة المياه الإقليمية، بأن نحو 10 آلاف شخص في 20 قرية واجهوا، السبت 18 يوليو (تموز)، اضطرابات في إمدادات المياه، عقب هجوم أميركي استهدف مجمعًا لتحلية المياه في قرية بونجي قرب مدينة "جاسك".
ومن جانبها، وصفت السفارة الإيرانية في الهند الهجوم، في منشور على منصة إكس، بأنه "جريمة حرب".
كما أكدت طهران، أمس الجمعة 17 يوليو، تعرض منشآت الكهرباء في جنوب إيران لهجمات، فيما دعت وزارة الطاقة سكان المحافظات الجنوبية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بسبب "الحرارة الشديدة".
وفي وقت متأخر من الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء الليلة السابعة من هجماتها على البنية التحتية العسكرية و"أهداف أخرى"، دون الإشارة إلى استهداف منشآت مدنية. إلا أن الهجمات أسفرت، بحسب تقارير، عن تضرر جسور في بندر عباس ومحافظة هرمزغان، وخروج 116 برجًا للاتصالات عن الخدمة.
وأعلنت الإدارة العامة للاتصالات في هرمزغان أن الهجمات الأميركية على خطوط الاتصالات ونطاق الإنترنت في بندر عباس وحاجي آباد أدت إلى تعطّل 116 برجًا للاتصالات، مشيرة إلى انقطاع واسع في خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت في بعض المناطق الشمالية من المحافظة، مع استمرار أعمال إصلاح البنية التحتية وإعادة الخدمات.
كما أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن الهجمات الأميركية أسفرت عن مقتل 50 شخصًا.
وفي المقابل، شنت إيران، التي ركزت هجماتها على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، هجومين على الأقل استهدفا منشآت الكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
ودعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، عقب الهجوم الثاني على محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه، والذي تسبب في اندلاع حرائق.
كما أعلنت شركة نفط الكويت أن إحدى منشآتها الحيوية تعرضت لهجوم من جانب إيران، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق "أضرار مادية كبيرة".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العميد سعود العتيبي، إن الهجمات على المنشآت النفطية والكهربائية خلفت "أضرارًا جسيمة".
ومن جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن استهداف إيران للبنية التحتية الحيوية يعكس "نهجًا منهجيًا وعدوانيًا يستهدف المنشآت المدنية".
وأضافت أن الهجوم على محطة لتوليد الكهرباء، ومنشآت لتحلية المياه، ومرافق نفطية، وعدد من البنى التحتية الحيوية، تسبب في حرائق وأضرار واسعة طالت المنشآت المدنية والمباني السكنية، مؤكدة أن تكرار استهداف البنية التحتية الحيوية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وفي السياق نفسه، أفاد موقع "أكسيوس" بأن إيران أطلقت، للمرة الأولى منذ بدء الجولة الحالية من التصعيد، صاروخًا باليستيًا باتجاه السعودية، فيما أعلنت الرياض أنها اعترضت التهديد بنجاح.
إدانات متصاعدة للهجمات الإيرانية على دول المنطقة
أثارت الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن موجة واسعة من الإدانات.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في البحرين والكويت والأردن بأنه "جريمة حرب"، مطالبًا بملاحقة المسؤولين عنها دوليًا ومحاسبتهم.
كما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي حاولت في الأسابيع الأخيرة التوسط بين طهران وواشنطن، أن استهداف منشآت الكهرباء وتحلية المياه في الكويت تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويُعد انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأدانت قطر أيضًا الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة هذه الدول، وللقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، محذرة من أنها تؤدي إلى تصعيد التوتر، وتقويض الجهود السياسية والدبلوماسية، وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وبدورها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجمات على البحرين ومنشآت الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، ووصفتها بأنها تصعيد خطير وانتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد لأمنها واستقرارها، فضلاً عن مخالفتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت عمّان تضامنها الكامل مع البحرين والكويت، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولتان لحماية سيادتهما وأمنهما وسكانهما.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الكويت والبحرين والأردن أنها اعترضت، السبت 18 يوليو، صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من الأراضي الإيرانية.
تهديد باستهداف مطاري دبي وأبوظبي
في المقابل، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، يوم السبت، أن طهران ستوقف، كما فعلت واشنطن، تنفيذ التزاماتها بموجب تفاهم إسلام آباد الموقع الشهر الماضي، مضيفًا: "لن ننفذ هذه الالتزامات بعد الآن، وتركيزنا ينصب على الدفاع عن البلاد".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن مسؤول أمني إيراني قوله إنه إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية المدنية في إيران، فيجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي، وميناءي الفجيرة وجبل علي فورًا.
وأضاف أن هذا التحذير يهدف إلى الحفاظ على أرواح المدنيين تحسبًا للهجمات الانتقامية التي قد تنفذها إيران.
ومن جانبه، قال عضو لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، في مقابلة تلفزيونية، إنه إذا كان الصراع سيتجه نحو استهداف البنية التحتية، فإن إيران تمتلك اليد العليا، ويمكنها استهداف السكك الحديدية والجسور في إسرائيل.
وأضاف أن الدول الخليجية وإسرائيل أكثر عرضة للخطر من إيران فيما يتعلق بالبنية التحتية.
استمرارًا للارتفاع المتواصل في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الحرة الإيرانية، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، السبت 18 يوليو (تموز)، بنحو ألفي تومان مقارنة بمنتصف اليوم، ليصل إلى 195 ألف تومان، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا.
كما تجاوز سعر الجنيه الإسترليني 262 ألف تومان، فيما بلغ سعر اليورو 223 ألف تومان.
ووصل سعر القطعة الذهبية من فئة "الإمامي" إلى 190 مليون تومان.
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، السبت 18 يوليو (تموز)، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لإطلاق حزمة من المنح المالية في أوروبا ومناطق أخرى، لدعم مبادرات تتماشى مع حركة "ماغا" «لنجعل أميركا عظيمة مجددًا» (MAGA)، في إطار مراجعة شاملة لأولويات المساعدات الخارجية الأميركية.
وبحسب التقرير، تتضمن إحدى المنح المقترحة تخصيص مليوني دولار لدعم جهود "مكافحة الرقابة" الناجمة عن لوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات تستند إلى نسخة من إخطار أرسلته وزارة الخارجية الأميركية إلى المشرعين.
وفي تعليقها على التقرير، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن هذه البرامج لا تزال قيد المراجعة، مؤكدة أنه لن تُمنح أي جهة هذه المساعدات بشكل نهائي ما لم تستوفِ جميع المتطلبات والمعايير الخاصة بالحصول على التمويل الفيدرالي.