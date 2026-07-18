وقالت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي: "في 17 يوليو، قُتل جنديان أميركيان في الأردن أثناء تصدي قوات القيادة المركزية الأميركية والحلفاء لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة. كما لا يزال جندي أميركي آخر في عداد المفقودين".

وأضافت أن أربعة جنود أميركيين نُقلوا إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج، قبل أن يُغادروا بعد تلقي الرعاية الطبية، فيما تعرض عدد آخر من العسكريين لإصابات طفيفة وعادوا إلى مواقع خدمتهم.

وأوضحت "سنتكوم" أنها لن تكشف عن هويات العسكريين القتيلين إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم.

ومع مقتل هذين الجنديين، ارتفع عدد العسكريين الأميركيين الذين لقوا حتفهم في الحرب مع إيران خلال نحو خمسة أشهر إلى 15 قتيلاً، فيما أُصيب ما لا يقل عن 400 عسكري أميركي خلال هذه الحرب.

وفي الأول من مارس (آذار)، قُتل ستة من جنود الاحتياط في الجيش الأميركي؛ إثر هجوم مباشر شنته إيران على مركز عمليات مؤقت في ميناء الشعيبة بالكويت.

وبعد أيام، توفي رقيب في الجيش الأميركي متأثرًا بجروح أُصيب بها إثر هجوم إيراني في السعودية.

وكانت آخر خسائر الولايات المتحدة قبل ذلك في 12 مارس الماضي، عندما قُتل ستة عسكريين أميركيين في تحطم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 Stratotanker تابعة لسلاح الجو الأميركي في غرب العراق، إلا أن الجيش الأميركي أكد حينها أن الحادث "لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة".

وجاء مقتل الجنديين في وقت انهار فيه فعليًا وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، مع استئناف الطرفين هجماتهما المتبادلة.

وردت إيران على الضربات الأميركية المكثفة بموجات من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما توسعت دائرة الأهداف لتشمل دولاً أخرى تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت 18 يوليو، مقتل 12 شخصًا في إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد ضحايا المرحلة الأخيرة من الحرب إلى 50 قتيلاً.

وجاء إعلان "سنتكوم" عن مقتل الجنديين بعد دقائق من نشر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، رسالة مكتوبة هي الأولى منذ توليه السلطة.

وقال مجتبى خامنئي في رسالته، التي نُشرت السبت 18 يوليو: "إن الشعب الإيراني وجبهة المقاومة يمتلكان دروسًا لا تُنسى للعدو الأميركي".

وأضاف أن الولايات المتحدة، من خلال انتهاكها المتكرر لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، أثبتت مرة أخرى أن توقيع الرئيس الأميركي لا قيمة له ولا مصداقية.

كما اتهم الولايات المتحدة بإشعال الحرب، وقال إن "بسالة مقاتلي الإسلام وحمية أبناء الجنوب الشجعان تمثل نموذجًا للدروس التي تملكها إيران وجبهة المقاومة للولايات المتحدة".