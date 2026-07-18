وذكرت مجلة "القوات الجوية والفضائية"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مقاتلات F-16 التابعة للسرب المقاتل 480 غادرت قاعدة شبانغدالم الجوية في ألمانيا، بينما انطلقت مقاتلات F-35 التابعة للجناح المقاتل 48 من قاعدة ليكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني باتجاه المنطقة. كما يجري نشر طائرات إضافية للتزود بالوقود لدعم العمليات الجوية.

وكانت مقاتلات السرب 480 قد عادت إلى ألمانيا قبل أسابيع قليلة، إلا أن مقاتلات "وايلد ويزل" التابعة له أُعيد نشرها مجدداً، نظراً لتخصصها في رصد أنظمة الدفاع الجوي المعادية وقمعها.

وبعد انهيار وقف إطلاق النار مع إيران بسبب الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وسّعت إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها الجوية ضد إيران. وخلال الأيام السبعة الماضية، استهدفت القوات الأميركية مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، من بينها عدة جسور. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أمس الجمعة 17 يوليو (تموز)، أن الضربات تهدف إلى "مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية".

وتُعد هذه الجولة من القتال الأعنف منذ توقيع "مذكرة التفاهم" بين واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) الماضي، كما أعادت الولايات المتحدة فرض الحصار العسكري على الموانئ الإيرانية ووسعت نطاق ضرباتها الجوية ليشمل أهدافاً إضافية داخل البلاد.

ورغم سريان وقف إطلاق النار سابقاً، واصل الطرفان تنفيذ هجمات محدودة؛ إذ استهدفت القوات الأميركية مواقع عسكرية على طول السواحل الإيرانية، بينما هاجمت طهران قواعد أميركية في الدول الخليجية وسفناً تجارية.

وقبل التصعيد الأخير، كانت الولايات المتحدة قد أعادت جزءاً من القوات الجوية التي شاركت في عملية "الغضب الملحمي" إلى قواعدها الرئيسية، بعد نشرها منذ شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الناضيين.

كما عادت ست قاذفات من طراز B-52H كانت متمركزة في قاعدة فيرفورد البريطانية إلى الولايات المتحدة، في حين بقي عدد من قاذفات B-1B لانسر في القاعدة. كذلك عادت مقاتلات F-22 رابتور وF-15E سترايك إيغل وطائرات A-10 ثاندربولت II إلى قواعدها، بينما لا يزال عدد كبير من طائرات القوات الجوية والبحرية الأميركية منتشراً في الشرق الأوسط.

وترى مجلة "القوات الجوية والفضائية" أن إعادة نشر المقاتلات الأميركية قد تكون مؤشراً على احتمال اتساع رقعة الحرب، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى زيادة الضغط العسكري لدفع إيران إلى قبول اتفاق جديد.

وفي المقابل، وسّعت طهران أيضاً نطاق هجماتها خلال الأيام الأخيرة. فقد أعلنت الكويت تعرض محطة كهرباء ومنشأة لتحلية المياه لهجوم، في حادثة اعتُبرت مؤشراً على انتقال المواجهات إلى البنى التحتية المدنية. كما شنت إيران هجمات على قطر وسلطنة عُمان، اللتين كانتا أيضاً ضمن أهدافها في مراحل سابقة من الحرب.

وكانت هذه المواجهة قد بدأت في 28 فبراير الماضي مع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وبعد ستة أسابيع من واحدة من أعنف الحملات الجوية في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة، توصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار في أبريل (نيسان) الماضي. لكن إيران واصلت بعد ذلك تنفيذ هجمات دورية استهدفت بشكل رئيسي القواعد الأميركية في البحرين والكويت، قبل أن تتسع العمليات مجدداً خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الجنرال كينيث إس. ويلسباخ، رئيس أركان القوات الجوية الأميركية، في مقابلة مع مجلة "القوات الجوية والفضائية"، أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيل تتعلق بالتحركات أو المعدات أو أماكن انتشار القوات.

وأضاف ويلسباخ أن القوات الجوية الأميركية واصلت تنفيذ مهامها رغم تعرضها لهجمات، مؤكداً أن الضربات على القواعد لم تمنعها من استخدام قدراتها الجوية، وأن القوات كانت تصلح الأضرار في القواعد بعد كل هجوم وتستأنف عملياتها بسرعة.