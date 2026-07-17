سقوط طائرة مسيرة في منطقة تاسلوجة بمحافظة السليمانية بالعراق
نشرت شبكة "رووداو" مقطع فيديو أفادت فيه بسقوط طائرة مسيرة في منطقة تاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية بالعراق. ووفقًا للتقرير، فقد اندلع حريق هائل في موقع السقوط.
نشرت شبكة "رووداو" مقطع فيديو أفادت فيه بسقوط طائرة مسيرة في منطقة تاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية بالعراق. ووفقًا للتقرير، فقد اندلع حريق هائل في موقع السقوط.
وفقاً لتوجيه صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، طُلب من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية، وحجم الدمار، وتأثير الهجمات على سير تقديم الخدمات.
وجاء في هذا التوجيه، مع الإشارة إلى "استمرار الظروف الحربية واحتمال توسع نطاقها"، أن على وسائل الإعلام، في تغطيتها لهجمات العدو، مراعاة مبادئ "الامتناع عن نشر المعلومات الحيوية"، و"تجنب إثارة الرعب والهلع بين الناس"، و"تجنب الخوض في التفاصيل مثل مدى نجاح العدو في التدمير أو التأثير على مسار تقديم الخدمات".
كما أكد هذا التوجيه أنه في حال تضرر البنى التحتية وانقطاع الخدمات، يُستخدم تعبير مثل "قيد الفحص ومعالجة الخلل"، مع عدم إبراز تفاصيل التدمير.
وجاء في هذا النص أيضاً أن المرجع الرسمي والمعتمد للإعلان عن إحصاءات من سماهم "الشهداء المدنيين" لا يزال وزارة الصحة.
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالتزامن مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن، عبرت ثماني سفن فقط مضيق هرمز يوم الخميس 16 يوليو.
وأضافت الشبكة أن سبعًا من هذه السفن سلكت المسار القريب من السواحل الإيرانية داخل المضيق، بدلاً من المسار الذي تدعمه الولايات المتحدة بمحاذاة السواحل العُمانية، في مؤشر على مخاوفها من التعرض لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة الإيرانية إذا لم تستخدم المسار الذي تفضله طهران.
وأشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن 15 سفينة عبرت المضيق يوم الأربعاء، إلا أن إحداها، ناقلة النفط MT Belma، تعرضت لإطلاق نار من جانب إيران.
كما أفادت الشبكة بأن أياً من سفن "أسطول الظل" الإيراني لم يعبر مضيق هرمز. ويُقصد بهذا الأسطول السفن التي تخفي عادةً منشأها ووجهتها وحمولتها، وغالباً ما تستخدم سفناً قديمة أكثر عرضة للأعطال الفنية.
أشار محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الهجمات الأميركية، قائلاً: "إن رد إيران على هذا العدوان الوقح سيكون مبنيًا على تصاميم شاملة وذكية، ومرتكزًا على مفاجآت كبرى. هذه المرة، سيكون ردنا أبعد من القوالب المعتادة، وسيكون موجعًا ومذهلاً"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "العدو سيدرك أبعاد هذا التصميم الحسابي حينما لن يكون هناك طريق للعودة".
وأضاف عارف: "الدعم الشامل للمحافظات الجنوبية هو الأولوية المطلقة للحكومة الإيرانية".
قال وزير دفاع الحوثيين في اليمن، محمد العاطفي، لوكالة "سبأ" للأنباء، إن هذه الجماعة مستعدة لتنفيذ أوامر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي.
وقال: "نؤكد استعداد القوات المسلحة لتنفيذ أي أمر يصدر عن المرشد الإيراني، في حال استمرار الحصار".
كما حذّر العاطفي ما سماها "الدول المعتدية"، بأن الحوثيين يمتلكون جميع الخيارات.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بقرارها إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزوّد بالوقود، استعداداً لاحتمال توسيع هجماتها العسكرية ضد إيران.
وذكر الموقع، يوم الجمعة 17 يوليو (تموز)، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس تنفيذ هجوم أوسع على مواقع تابعة للنظام الإيرانية، يتجاوز نطاق الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز.
وبحسب التقرير، تشمل الخيارات المطروحة استهداف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، وتصعيد الهجمات على المنشآت النووية بهدف دفن مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية على عمق أكبر، إضافة إلى قصف الموقع تحت الأرض المعروف باسم «كلنك كزلا».
وأضاف "أكسيوس" أنه رغم أن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد، فإنه يرغب في إلحاق «ضرر كافٍ» بإيران لدفعها إلى إعادة فتح مضيق هرمز والقبول بالمطالب النووية الأميركية.
وبحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قد يصدر ترامب خلال الأيام المقبلة أمراً بتوسيع العمليات العسكرية.
وخلال الأيام الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر، في 8 يوليو الجاري، هذه الهجمات انتهاكاً لـ "تفاهم إسلام آباد"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
بندر عباس «المركز الرئيسي» لعمليات الحرس الثوري في مضيق هرمز
نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي قصف ما لا يقل عن سبعة جسور في محيط مدينة بندر عباس، التي وصفها بأنها «المركز الرئيسي» لعمليات الحرس الثوري في مضيق هرمز.
وأضاف أن الذخائر والمعدات والتعزيزات العسكرية تُنقل عبر بندر عباس إلى مناطق أخرى في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وفي المقابل، كثفت ايران هجماتها على القواعد الأميركية في الأردن وقطر والبحرين والكويت.
كما أعلنت طهران استهداف قاعدة أميركية في سوريا، إلا أن "أكسيوس" نقل أن القوات الأميركية كانت قد أخلت هذه القاعدة قبل أشهر، فيما نفت الحكومة السورية وقوع الهجوم.
زيادة عدد طائرات التزوّد بالوقود الأميركية في إسرائيل
أشار "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة تنشر حالياً نحو 30 طائرة تزوّد بالوقود في مطار بن غوريون بتل أبيب، وعدداً مماثلاً تقريباً في مطار رامون جنوب إسرائيل.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن واشنطن تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية خلال الأيام المقبلة، لإعادة عددها إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الحرب مع إيران.
وأضافوا أن الجيش الأميركي يفضّل تمركز هذه الطائرات في مطار بن غوريون، لأن القواعد الجوية الأخرى في المنطقة أكثر عرضة لهجمات محتملة من جانب إيران.
ولم تشن إيران في الأيام الأخيرة أي هجوم مباشر على إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حذر، في 14 يوليو الجاري، من أن أي هجوم إيراني محتمل سيُقابل برد «مختلف تماماً وأكثر قوة».
خلاف داخل إسرائيل بشأن انتشار طائرات التزوّد بالوقود
أوضح "أكسيوس" أن الوجود الكثيف لطائرات التزوّد بالوقود الأميركية في إسرائيل أصبح قضية سياسية داخلية.
فقد شغل انتشار عشرات هذه الطائرات في مطار بن غوريون خلال الأشهر الماضية جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية للمطار.
ولم يشكل ذلك أزمة عندما كان المجال الجوي الإسرائيلي مغلقاً خلال ذروة القتال، وكانت معظم شركات الطيران قد ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.
لكن مع إعادة فتح الأجواء وبدء موسم السفر الصيفي، قد يؤدي استمرار وجود هذه الطائرات إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات المدنية.
وأضاف التقرير أن هذه القضية قد تضر بالائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد ثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق، طالبت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، وهي من المقربين إلى نتنياهو، بنقل طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من مطار بن غوريون أو على الأقل تقليص عددها، إلا أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين عارضا هذا الطلب.