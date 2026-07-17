أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها، لليلة السابعة على التوالي، بدأت جولة جديدة من الهجمات على إيران اعتبارًا من الساعة 10:30 مساء (بتوقيت طهران) يوم الجمعة 17 يوليو (تموز).
وأضافت (سنتكوم) أن هذه الهجمات تأتي بهدف مواصلة تقليل القدرات العسكرية لإيران.
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا واصلت الولايات المتحدة هجماتها ليومين أو ثلاثة أيام أخرى، فسندخل مرحلة الهجوم والتدمير الكامل، ولن نعترف بأي حدود سياسية في عملياتنا".
وأضاف أن سياسة "الحرب والمفاوضات معًا" انتهت تمامًا، وأن استراتيجية إيران باتت تقوم على الردع، والرد الحاسم بالمثل، ومبدأ "العين بالعين" في مواجهة الهجمات الصاروخية، قائلاً: "سنضرب العدو بالصواريخ في عقر داره".
وتابع رضائي: "الولايات المتحدة تهاجم بلادنا من غربها إلى شرقها وتقصفها، وبالطبع نوجّه لها ردودًا قاسية وموجعة".
وقال أيضًا: "إن سياسة الحرب والمفاوضات معًا قد انتهت بالكامل، وعلى الأميركيين أن ينتظروا وابلاً من صواريخنا وطائراتنا المسيّرة".
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي، خلال حوار في التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن واشنطن اشترطت للإفراج عن 12 مليار دولار من أصولنا، الحصول على قروض وشراء السلع والمواد الغذائية من شركات أميركية".
وأضاف رضائي: "لم يبقَ شيء من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وقد نقض ترامب بنودها الخمسة الأساسية والأولية".
وتابع قائلاً: "لم نحصل على شيء من الـ 12 مليار دولار من الأصول المجمدة".
وفقاً لتوجيه صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، والذي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، طُلب من وسائل الإعلام الامتناع عن نشر تفاصيل الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية المدنية، وحجم الدمار، وتأثير الهجمات على سير تقديم الخدمات.
وجاء في هذا التوجيه، مع الإشارة إلى "استمرار الظروف الحربية واحتمال توسع نطاقها"، أن على وسائل الإعلام، في تغطيتها لهجمات العدو، مراعاة مبادئ "الامتناع عن نشر المعلومات الحيوية"، و"تجنب إثارة الرعب والهلع بين الناس"، و"تجنب الخوض في التفاصيل مثل مدى نجاح العدو في التدمير أو التأثير على مسار تقديم الخدمات".
كما أكد هذا التوجيه أنه في حال تضرر البنى التحتية وانقطاع الخدمات، يُستخدم تعبير مثل "قيد الفحص ومعالجة الخلل"، مع عدم إبراز تفاصيل التدمير.
وجاء في هذا النص أيضاً أن المرجع الرسمي والمعتمد للإعلان عن إحصاءات من سماهم "الشهداء المدنيين" لا يزال وزارة الصحة.
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بالتزامن مع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع حركة السفن، عبرت ثماني سفن فقط مضيق هرمز يوم الخميس 16 يوليو.
وأضافت الشبكة أن سبعًا من هذه السفن سلكت المسار القريب من السواحل الإيرانية داخل المضيق، بدلاً من المسار الذي تدعمه الولايات المتحدة بمحاذاة السواحل العُمانية، في مؤشر على مخاوفها من التعرض لهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة الإيرانية إذا لم تستخدم المسار الذي تفضله طهران.
وأشارت "إن بي سي نيوز" إلى أن 15 سفينة عبرت المضيق يوم الأربعاء، إلا أن إحداها، ناقلة النفط MT Belma، تعرضت لإطلاق نار من جانب إيران.
كما أفادت الشبكة بأن أياً من سفن "أسطول الظل" الإيراني لم يعبر مضيق هرمز. ويُقصد بهذا الأسطول السفن التي تخفي عادةً منشأها ووجهتها وحمولتها، وغالباً ما تستخدم سفناً قديمة أكثر عرضة للأعطال الفنية.
أشار محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الهجمات الأميركية، قائلاً: "إن رد إيران على هذا العدوان الوقح سيكون مبنيًا على تصاميم شاملة وذكية، ومرتكزًا على مفاجآت كبرى. هذه المرة، سيكون ردنا أبعد من القوالب المعتادة، وسيكون موجعًا ومذهلاً"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "العدو سيدرك أبعاد هذا التصميم الحسابي حينما لن يكون هناك طريق للعودة".
وأضاف عارف: "الدعم الشامل للمحافظات الجنوبية هو الأولوية المطلقة للحكومة الإيرانية".