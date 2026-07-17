أشار محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى الهجمات الأميركية، قائلاً: "إن رد إيران على هذا العدوان الوقح سيكون مبنيًا على تصاميم شاملة وذكية، ومرتكزًا على مفاجآت كبرى. هذه المرة، سيكون ردنا أبعد من القوالب المعتادة، وسيكون موجعًا ومذهلاً"، على حد قوله.
وتابع قائلاً: "العدو سيدرك أبعاد هذا التصميم الحسابي حينما لن يكون هناك طريق للعودة".
وأضاف عارف: "الدعم الشامل للمحافظات الجنوبية هو الأولوية المطلقة للحكومة الإيرانية".
قال وزير دفاع الحوثيين في اليمن، محمد العاطفي، لوكالة "سبأ" للأنباء، إن هذه الجماعة مستعدة لتنفيذ أوامر المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي.
وقال: "نؤكد استعداد القوات المسلحة لتنفيذ أي أمر يصدر عن المرشد الإيراني، في حال استمرار الحصار".
كما حذّر العاطفي ما سماها "الدول المعتدية"، بأن الحوثيين يمتلكون جميع الخيارات.
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بقرارها إرسال عشرات الطائرات الإضافية للتزوّد بالوقود، استعداداً لاحتمال توسيع هجماتها العسكرية ضد إيران.
وذكر الموقع، يوم الجمعة 17 يوليو (تموز)، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس تنفيذ هجوم أوسع على مواقع تابعة للنظام الإيرانية، يتجاوز نطاق الضربات الحالية في محيط مضيق هرمز.
وبحسب التقرير، تشمل الخيارات المطروحة استهداف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء، وتصعيد الهجمات على المنشآت النووية بهدف دفن مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية على عمق أكبر، إضافة إلى قصف الموقع تحت الأرض المعروف باسم «كلنك كزلا».
وأضاف "أكسيوس" أنه رغم أن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد، فإنه يرغب في إلحاق «ضرر كافٍ» بإيران لدفعها إلى إعادة فتح مضيق هرمز والقبول بالمطالب النووية الأميركية.
وبحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قد يصدر ترامب خلال الأيام المقبلة أمراً بتوسيع العمليات العسكرية.
وخلال الأيام الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوترات في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر، في 8 يوليو الجاري، هذه الهجمات انتهاكاً لـ "تفاهم إسلام آباد"، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
بندر عباس «المركز الرئيسي» لعمليات الحرس الثوري في مضيق هرمز
نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي قصف ما لا يقل عن سبعة جسور في محيط مدينة بندر عباس، التي وصفها بأنها «المركز الرئيسي» لعمليات الحرس الثوري في مضيق هرمز.
وأضاف أن الذخائر والمعدات والتعزيزات العسكرية تُنقل عبر بندر عباس إلى مناطق أخرى في هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وفي المقابل، كثفت ايران هجماتها على القواعد الأميركية في الأردن وقطر والبحرين والكويت.
كما أعلنت طهران استهداف قاعدة أميركية في سوريا، إلا أن "أكسيوس" نقل أن القوات الأميركية كانت قد أخلت هذه القاعدة قبل أشهر، فيما نفت الحكومة السورية وقوع الهجوم.
زيادة عدد طائرات التزوّد بالوقود الأميركية في إسرائيل
أشار "أكسيوس" إلى أن الولايات المتحدة تنشر حالياً نحو 30 طائرة تزوّد بالوقود في مطار بن غوريون بتل أبيب، وعدداً مماثلاً تقريباً في مطار رامون جنوب إسرائيل.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن واشنطن تعتزم إرسال عشرات الطائرات الإضافية خلال الأيام المقبلة، لإعادة عددها إلى المستوى الذي كان عليه في بداية الحرب مع إيران.
وأضافوا أن الجيش الأميركي يفضّل تمركز هذه الطائرات في مطار بن غوريون، لأن القواعد الجوية الأخرى في المنطقة أكثر عرضة لهجمات محتملة من جانب إيران.
ولم تشن إيران في الأيام الأخيرة أي هجوم مباشر على إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حذر، في 14 يوليو الجاري، من أن أي هجوم إيراني محتمل سيُقابل برد «مختلف تماماً وأكثر قوة».
خلاف داخل إسرائيل بشأن انتشار طائرات التزوّد بالوقود
أوضح "أكسيوس" أن الوجود الكثيف لطائرات التزوّد بالوقود الأميركية في إسرائيل أصبح قضية سياسية داخلية.
فقد شغل انتشار عشرات هذه الطائرات في مطار بن غوريون خلال الأشهر الماضية جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية للمطار.
ولم يشكل ذلك أزمة عندما كان المجال الجوي الإسرائيلي مغلقاً خلال ذروة القتال، وكانت معظم شركات الطيران قد ألغت رحلاتها إلى تل أبيب.
لكن مع إعادة فتح الأجواء وبدء موسم السفر الصيفي، قد يؤدي استمرار وجود هذه الطائرات إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات المدنية.
وأضاف التقرير أن هذه القضية قد تضر بالائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة بعد ثلاثة أشهر.
وفي هذا السياق، طالبت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، وهي من المقربين إلى نتنياهو، بنقل طائرات التزوّد بالوقود الأميركية من مطار بن غوريون أو على الأقل تقليص عددها، إلا أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين عارضا هذا الطلب.
أعلنت الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني رسمياً على قائمة الجماعات المحظورة واعتباره تهديداً للأمن القومي البريطاني، وذلك بموجب قانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول) لعام 2026.
ووفقاً لما أعلنته لندن، الجمعة 17 يوليو (تموز)، دخل القرار حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان البريطاني، ويترتب عليه فرض عقوبات جنائية جديدة على كل من يدعم الحرس الثوري.
وبموجب القانون، يُعدّ إبداء الدعم للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الإشادة به أو التحريض على أنشطته التي تعتبرها الحكومة البريطانية مهددة لأمن البلاد، جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً.
كما يُعد تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للحرس الثوري أو تلقي أي منفعة مادية منه، بما في ذلك الأموال، جريمة جنائية يعاقب عليها بالعقوبة نفسها.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن إنشاء هذا الإطار القانوني الجديد ضد الحرس الثوري جاء نتيجة تزايد الأنشطة المنسوبة للنظام الإيراني على الأراضي البريطانية، أكثر من كونه استجابة لضغوط سياسية.
ومن جهة أخرى، أعلنت لندن أن الأشخاص الذين ينفذون أعمالاً نيابة عن الحرس الثوري، مثل عمليات التخريب، قد يلاحَقون أيضاً بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكمت محكمة في لندن على مواطنين رومانيين بالسجن لمدة إجمالية بلغت 20 عاماً بعد إدانتهما بالاعتداء بالسكين على الصحافي والمذيع في "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، أمام منزله في منطقة ويمبلدون عام 2024.
وقبلت المحكمة دفوع الادعاء بأن الهجوم نُفذ نيابة عن النظام الإيراني، فيما سبق لطهران أن نفت أي ضلوع لها في هجمات أو مؤامرات داخل بريطانيا.
وبحسب الإعلان البريطاني، فإن الحرس الثوري الإيراني، وحركة أصحاب اليمين الإسلامية (IMCR)، وفيلق المتطوعين التابع للاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، هي أولى الجهات التي تُصنف بموجب الصلاحيات الجديدة لقانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول) لعام 2026 باعتبارها تهديداً للأمن القومي البريطاني.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت هذا الأسبوع عزمها إدراج الحرس الثوري ضمن القائمة الخاصة بالتهديدات التي ترعاها الدول، مؤكدة أن السلطات البريطانية أحبطت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المخططات المنسوبة للنظام الإيراني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، كير ستارمر، في بيان صدر في 13 يوليو الجاري: "هذه الصلاحيات الجديدة ستُسهّل ملاحقة وسجن كل من ينفذ الأعمال القذرة لصالح تلك الجهات داخل بريطانيا".
كما أكدت وزيرة الأمن البريطانية، أنجيلا إيغل، في بيان خطي أمام البرلمان، أن الحكومة رصدت أنشطة مرتبطة بالحرس الثوري، من بينها تهديد حياة أشخاص وممارسة الترهيب على الأراضي البريطانية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن سرّعت الحكومة البريطانية، تنفيذاً لتعهد رئيس الوزراء، إجراءات مراجعة وإقرار قانون الأمن القومي (التهديدات التي ترعاها الدول).
أعلن المساعد السياسي والأمني لمحافظة "بوشهر" إصابة ناقلة النفط "بلما إن آي 22" الإيرانية بصاروخين في جزيرة "خارك"، مشيرًا إلى أن هذه السفينة كانت قد استُهدفت في وقت سابق أيضًا.
وأضاف هذا المسؤول الإيراني: "قبل يومين أيضًا تعرضت هذه الناقلة للإصابة، وذلك للحيلولة دون رسوها في هذا المرفأ المخصص لصادرات النفط".
وتابع مساعد محافظ بوشهر قائلاً: "كما تعرضت عدة نقاط في بوشهر ونقطة واحدة في مقاطعة دشتی، ليل الخميس وفجر الجمعة 16 و17 يوليو (تموز)، لإصابات جراء هجمات العدو الأميركي".
أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها سترسل عشرات الطائرات الناقلة للوقود الإضافية إليها، وذلك مع اقتراب احتمالية توسيع العمليات العسكرية ضد إيران.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن الجيش الأميركي يفضل تشغيل هذه الطائرات من مطار بن غوريون، وذلك لأن القواعد الجوية الأخرى في المنطقة أكثر عرضة للهجمات الإيرانية، وتوفر أماناً أقل للطائرات الأميركية.