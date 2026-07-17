وأوضح ثابتي، مع الإشارة إلى انتهاء كأس العالم لكرة القدم، أن الأيام المقبلة "شديدة الحساسية"، وانتقد أولئك الذين كانوا يعتقدون، على حد قوله، أن التوصل إلى اتفاق مع أميركا سيؤدي إلى إنهاء الحرب.

وقال إن هذا الاتفاق، خلافاً لرأي المرشد، أدى إلى انخفاض أسعار النفط، وخلق خلافات داخل البلاد، وإطلاق وعود غير محققة بشأن المفاوضات، وإنهاء الحرب، ورفع العقوبات.

كما قال إن طهران قادرة على الرد في حال وقوع هجوم بري.

ووجه ثابتي خطابه إلى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قائلاً: " إن الشعب ينتظر تحقيق وعود إنهاء الحرب ورفع العقوبات، وطلب منهما إما الوفاء بهذه الوعود، أو الاعتراف بأن تشخيصهما كان خاطئًا وتعديل نهجهما".