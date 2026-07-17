قال خطيب الجمعة بمدينة "الأهواز" في إيران، محمد نبي موسوي فرد: "نعاهد أنفسنا على الانتقام؛ وهذا الانتقام لا يشمل شخصًا أو شخصين، بل قائمة من المجرمين. هذه المهمة إلهية، ومعناها واضح وغير قابل للتحريف؛ على المجرمين أن يدفنوا معهم أمنية الموت الهادئ على الفراش".
وتابع قائلاً: "مخرجات هذا الانتقام ستكون عالمية".
وأضاف موسوي فرد: "إن تصور إمكانية الخروج من المأزق الاقتصادي عبر المفاوضات مع أميركا هو خطأ كبير، وهذا الاعتقاد مرفوض".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها دمرت برج المراقبة في ميناء "كلانتري" بمدينة تشابهار، جنوب شرقي إيران، مساء الخميس 16 يوليو (تموز).
وذكرت (سنتكوم): "هذا البرج كان جزءًا من شبكة المراقبة البحرية على طول سواحل بحر عمان، وقد استخدمه الحرس الثوري لعقود لتتبع واستهداف السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".
وأضافت (سنتكوم): "إن تدمير هذا البرج يقلل بشكل مباشر من قدرة الحرس الثوري على تنسيق الهجمات ضد الطواقم المدنية للسفن، ويحمي حرية الملاحة في المنطقة؛ باستثناء السفن التي تحاول خرق الحصار البحري الأميركي على إيران".
واصلت أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة الإيرانية ارتفاعها، تزامنًا مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة ؛ حيث تجاوز سعر الدولار رقمه القياسي السابق ليصل إلى أكثر من 191 ألف تومان.
وارتفع سعر الدولار، الجمعة 17 يوليو (تموز)، إلى 191 ألفاً و800 تومان، قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر عند 191 ألف تومان، بزيادة بلغت نحو 1.4 في المائة، مقارنة باليوم السابق.
كما تجاوز سعر اليورو 219 ألف تومان، فيما تخطى الجنيه الإسترليني 259 ألف تومان.
وبحسب أحدث أسعار الذهب، بلغ سعر القطعة الذهبية تلجديدة المعروفة باسم (إمامي) 185 مليون تومان، ونصف القطعة 96 مليون تومان، وربع القطعة 55 مليون تومان، فيما وصل سعر القطعة الذهبية الصغيرة إلى 28 مليون تومان.
وشهد الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة في سوق الصرف وتراجعاً مستمراً في قيمة العملة الوطنية، نتيجة سوء الإدارة، والفساد البنيوي، والسياسة الخارجية المتوترة، وتراجع ثقة المستثمرين، إلى جانب القيود التجارية والمالية الناجمة عن العقوبات الدولية.
وكان الرقم القياسي السابق للدولار قد سُجل في 4 مايو (أيار) عند مستوى 190 ألف تومان.
وبعد التوصل إلى تفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب، تراجع سعر الدولار حتى 153 ألف تومان في 16 يونيو (حزيران) الماضي، إلا أن استئناف التوترات العسكرية وتصاعد الغموض بشأن مستقبل المفاوضات بين الجانبين أعادا سوق العملات إلى مسار الارتفاع.
وشهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في التوترات الإقليمية بعد هجمات نفذها الحرس الثوري الإيراني ضد سفن تجارية في مضيق هرمز.
وفي 8 يوليو الجاري اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تلك الهجمات انتهاكاً لـ «تفاهم إسلام آباد»، وأعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
كما ألغت وزارة الخزانة الأميركية، في 7 يوليو الجاري، الترخيص المؤقت الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني، ومنحت مهلة عشرة أيام لإنهاء الصفقات القائمة.
وكان هذا الترخيص، الذي صدر في إطار إعفاء لمدة 60 يوماً، يستثني صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.
وفي خطوة أخرى، استأنفت الولايات المتحدة، اعتباراً من مساء 14 يوليو الجاري، الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهو ما زاد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني وأثار مزيداً من الغموض بشأن مستقبله.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التقلبات الحادة في أسعار الصرف تؤدي إلى إضعاف الاستقرار الاقتصادي، وتحرم الشركات والمنتجين والأسر من القدرة على التخطيط والتنبؤ.
ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاج، وزيادة الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه أزمة الطاقة داخل إيران، إذ تسبب استمرار انقطاع الكهرباء والمياه في تعطيل أنشطة الوحدات الإنتاجية، وزاد من الضغوط على الحياة اليومية للمواطنين.
قال خطيب الجمعة بمدينة أردبيل في إيران، حسن عاملي، إن الولايات المتحدة بإخلالها بالاتفاق قد ألقت بنفسها في الجحيم، وتوفرت فرصة كبرى لطهران لإغراق أميركا في "بئر سحيقة".
وأضاف عاملي: "إذا استمرت الحرب وظل مضيق هرمز مغلقًا ستضطر الولايات المتحدة إلى اللجوء لطهران عبر الوسطاء".
وأكد خطيب جمعة أردبيل أنه على القوات المسلحة الإيرانية، بالتعاون مع اليمن، تحويل مضيق هرمز إلى "برمودا" وباب المندب إلى "سد ذي القرنين"، لكي يتعرف ترامب على الحقائق.
انتقد خطيب الجمعة بمدينة "يزد" الإيرانية، محمد رضا ناصري، ما وصفه بـ"انتشار ظاهرة عدم ارتداء الحجاب"، وقال في خطبة صلاة الجمعة: "إن الوضع الحالي للحجاب في المجتمع غير مقبول".
وأضاف: "ارتفعت أصوات شرائح مختلفة، ويجب على المسؤولين وهيئة الأمر بالمعروف والأجهزة الثقافية أن يصمدوا بجدية وتخطيط وتدبير في مواجهة الفساد وانعدام الحياء".
وتابع قائلاً: "يجب على المسؤولين والمؤسسات الالتزام بواجباتهم القانونية والشرعية".
أدانت رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان بشدة ما وصفته بـ ”الهجمات غير المبررة” التي تشنها إيران على إقليم كردستان، مؤكدة أن استمرارها يهدد أمن المنطقة بأسرها. ودعت طهران إلى وقف هذه الهجمات، كما طالبت الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي باتخاذ موقف ووضع حد لهذه الانتهاكات.
وكان هجوم شنته إيران، صباح الجمعة 17 يوليو (تموز) على معسكر لحزب "كومله" الكردستاني المعارض في ٱقليم كردستان العراق، قد أسفر عن مقتل تسعة من عناصر "البيشمركة" التابعين للحزب وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات خطيرة.
وقال الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني، عبد الله مهتدي، إن هذا الهجوم "لن يمر دون رد"، وإن المسؤولين عنه "لن يفلتوا من انتقام الشعب أو من العدالة".