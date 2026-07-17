قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، في تصريحات لموقع "تابناك"، إن الولايات المتحدة "فشلت" في تحقيق أهدافها، بما فيها تدمير برنامجنا النووي، والسيطرة على مضيق هرمز، والعثور على 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وأضاف كوثري: "إن السيادة والإدارة والقيادة في مضيق هرمز تعود إلى إيران، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك ذلك".

وفي تعليقه على هجمات إيران، قال عضو لجنة الأمن القومي إن الرد الإيراني على الولايات المتحدة "أشد بكثير"، لكنه أضاف أن المواطنين لا يشاهدون جميع أبعاد هذا الرد، ولذلك يعتقدون أنه لم يكن متناسبًا.

