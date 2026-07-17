أعلن إمام جمعة مشهد، أحمد علم الهدى، أن "الثأر" لعلي خامنئي، ومعاقبة "القتلة"، ينبغي أن يكون على مرأى من الشعب، ليكونوا شهود عيان على ذلك.
وأوضح علم الهدى أن "الأجهزة الأمنية مطالبة بوضع آلية خاصة لهذا الإجراء".
كما أشار إلى أن المحطة التالية في "الثأر" هي التصدي لـ "الهيمنة الأميركية".
واختتم خطيب جمعة "مشهد" قائلاً: "علينا الوقوف في وجه أميركا ومحاربتها حتى يغدو مصيرها كمصير الاتحاد السوفييتي السابق".
قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، في تصريحات لموقع "تابناك"، إن الولايات المتحدة "فشلت" في تحقيق أهدافها، بما فيها تدمير برنامجنا النووي، والسيطرة على مضيق هرمز، والعثور على 450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وأضاف كوثري: "إن السيادة والإدارة والقيادة في مضيق هرمز تعود إلى إيران، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك ذلك".
وفي تعليقه على هجمات إيران، قال عضو لجنة الأمن القومي إن الرد الإيراني على الولايات المتحدة "أشد بكثير"، لكنه أضاف أن المواطنين لا يشاهدون جميع أبعاد هذا الرد، ولذلك يعتقدون أنه لم يكن متناسبًا.
قال الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني، عبد الله مهتدي، تعليقًا على الهجوم الذي شنته إيران على معسكر الحزب، وأسفر عن مقتل تسعة من عناصر "البيشمركة" ، إن هذا الهجوم "لن يمر دون رد"، وإن المسؤولين عنه "لن يفلتوا من انتقام الشعب أو من العدالة".
وقدم مهتدي تعازيه لأسر القتلى وتمنى الشفاء للمصابين، مدينًا الهجوم بشدة، مضيفًا: "أدين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، وأتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم ورفاقهم في النضال، وإلى شعب كردستان وجميع المناضلين من أجل الحرية في إيران".
ووجّه الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني رسالة إلى منفذي الهجوم، قال فيها: "إن يوم نهايتكم بات قريبًا، ولن تتمكنوا من الإفلات من انتقام الشعب أو من يد العدالة، وستنالون عقابًا قاسيًا".
وأضاف مهتدي أن حزب "كومله الكردستاني الإيراني" سيواصل نشاطه بعزيمة أكبر، وسيبقى في طليعة النضال من أجل إسقاط النظام الإيراني.
أعلنت وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة الكويتية أن إحدى محطات توليد الكهرباء ومنشآت تحلية المياه في البلاد تعرضت لهجوم شنّته إيران.
وأضافت الوزارة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق، وإلحاق أضرار بأجزاء من منشآت المحطة، فضلاً عن تضرر عدد من وحدات توليد الكهرباء.
وأوضحت أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، فيما تواصل الفرق الفنية أعمال الإصلاح وإعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة، بالتزامن مع استمرار مراقبة استقرار شبكة الكهرباء في البلاد.
تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية، يوم الجمعة 17 يوليو (تموز)، حاجز 191 ألفًا و800 تومان، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
وكان الرقم القياسي السابق لسعر الدولار قد سُجل يوم الاثنين 4 مايو (أيار) الماضي، عندما بلغ 190 ألف تومان.
وبالتزامن مع صعود الدولار، ارتفعت أيضًا أسعار العملات الأجنبية الأخرى، إذ بلغ سعر الجنيه الإسترليني 257 ألفًا و650 تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 219 ألف تومان.
أعلنت الحكومة البريطانية إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الجماعات المحظورة رسميًا، بموجب قانون الأمن القومي "التهديدات المرتبطة بالدول" لعام 2026، بعد تصنيفه تهديدًا للأمن القومي البريطاني.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بعد إقراره من البرلمان، ويترتب عليه فرض عقوبات جنائية جديدة على أي شكل من أشكال دعم الحرس الثوري.
وبموجب القانون، يُعد إبداء الدعم للحرس الثوري، بما في ذلك الإشادة بأنشطته أو تشجيعها إذا اعتبرتها الحكومة البريطانية مهددة لأمن البلاد، جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا.
كما يُعد تقديم أي نوع من المساعدة للحرس الثوري أو تلقي أي منفعة مادية منه، بما في ذلك الأموال، جريمة جنائية يعاقب عليها بالعقوبة نفسها.
وأضافت الحكومة البريطانية أن الأشخاص الذين ينفذون أعمالًا نيابة عن الحرس الثوري، مثل عمليات التخريب، قد يلاحقون أيضًا بموجب أحكام قانون الأمن القومي لعام 2023، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
ويُعد الحرس الثوري الإيراني، و"الحركة الإسلامية أنصار الحق" (IMCR)، و"فيلق المتطوعين" التابع لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية (GRU)، أولى الجهات التي تُصنف تهديدًا للأمن القومي البريطاني بموجب الصلاحيات الجديدة المنصوص عليها في قانون الأمن القومي "التهديدات المرتبطة بالدول" لعام 2026.