قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد مجتبى خامنئي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني: "إذا واصلت الولايات المتحدة هجماتها ليومين أو ثلاثة أيام أخرى، فسندخل مرحلة الهجوم والتدمير الكامل، ولن نعترف بأي حدود سياسية في عملياتنا".

وأضاف أن سياسة "الحرب والمفاوضات معًا" انتهت تمامًا، وأن استراتيجية إيران باتت تقوم على الردع، والرد الحاسم بالمثل، ومبدأ "العين بالعين" في مواجهة الهجمات الصاروخية، قائلاً: "سنضرب العدو بالصواريخ في عقر داره".

وتابع رضائي: "الولايات المتحدة تهاجم بلادنا من غربها إلى شرقها وتقصفها، وبالطبع نوجّه لها ردودًا قاسية وموجعة".

وقال أيضًا: "إن سياسة الحرب والمفاوضات معًا قد انتهت بالكامل، وعلى الأميركيين أن ينتظروا وابلاً من صواريخنا وطائراتنا المسيّرة".