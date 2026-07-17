قال الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني، عبد الله مهتدي، تعليقًا على الهجوم الذي شنته إيران على معسكر الحزب، وأسفر عن مقتل تسعة من عناصر "البيشمركة" ، إن هذا الهجوم "لن يمر دون رد"، وإن المسؤولين عنه "لن يفلتوا من انتقام الشعب أو من العدالة".

وقدم مهتدي تعازيه لأسر القتلى وتمنى الشفاء للمصابين، مدينًا الهجوم بشدة، مضيفًا: "أدين هذا العمل الإجرامي بأشد العبارات، وأتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم ورفاقهم في النضال، وإلى شعب كردستان وجميع المناضلين من أجل الحرية في إيران".

ووجّه الأمين العام لحزب "كومله" الكردستاني الإيراني رسالة إلى منفذي الهجوم، قال فيها: "إن يوم نهايتكم بات قريبًا، ولن تتمكنوا من الإفلات من انتقام الشعب أو من يد العدالة، وستنالون عقابًا قاسيًا".

وأضاف مهتدي أن حزب "كومله الكردستاني الإيراني" سيواصل نشاطه بعزيمة أكبر، وسيبقى في طليعة النضال من أجل إسقاط النظام الإيراني.