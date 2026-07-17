أقرت وزارة الطاقة الإيرانية، في بيان صدر اليوم الجمعة 17 يوليو، بتعرض منشآت لتزويد الكهرباء في جنوب إيران لهجوم، لكنها لم تكشف عن موقع المنشآت المتضررة أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المساهمة في ضمان استقرار إمدادات الكهرباء في المناطق الجنوبية، من خلال إطفاء جهاز تكييف واحد لمدة ساعة على الأقل في كل منزل خلال ساعات ذروة الاستهلاك.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل بشأن توقيت الهجوم أو موقعه الدقيق أو الجهة المسؤولة عنه، واكتفى بالتأكيد على ضرورة تعاون المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء.