أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها ضبطت شحنة تضم صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة، قالت إنها كانت مخصصة لـحزب الله اللبناني، وذلك قبل دخولها الأراضي السورية عبر الحدود مع العراق.
وأوضحت الوزارة أن العملية نُفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية، وأسفرت عملية تفتيشها عن اكتشاف هذه الشحنة.
وأضافت أن التحقيقات الأولية، استنادًا إلى الأدلة التي جُمعت، تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى لبنان عبر الأراضي السورية لتسليمها إلى حزب الله، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بها.
وشددت الوزارة على أن حماية الحدود والسيادة الوطنية تمثل أولوية، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام الأراضي السورية لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أنشطة تهدد أمن سوريا أو الدول المجاورة.
قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية، كرامت ويس كرمي، في مقابلة تلفزيونية، إن مصفاة لاوان تعرضت لهجوم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ما أدى إلى فقدان نحو نصف طاقتها الإنتاجية.
وأوضح أن المصفاة كانت تنتج قبل الهجوم نحو ثلاثة ملايين لتر من البنزين يوميًا، لكنها تعمل حاليًا بنحو 50 في المائة من قدرتها الإنتاجية.
وأضاف أن الشركة سعت إلى تعويض انخفاض إنتاج مصفاة لاوان من خلال زيادة كميات الخام الموردة إلى المصافي الأخرى.
بالتزامن مع استئناف الولايات المتحدة هجماتها على مواقع تابعة للنظام ، ولا سيما في جنوب إيران، دعا عدد من المواطنين مؤيدي النظام، الذين أيدوا خلال الأشهر الماضية استمرار الحرب والعمليات العسكرية، إلى التوجه إلى المناطق الجنوبية من البلاد لمواجهة تداعيات الجولة الجديدة من التصعيد.
وفي أعقاب استهداف عدد من المواقع العسكرية في مدن الجنوب وتفاقم آثار الحرب، برزت موجة واسعة من التضامن مع سكان تلك المناطق.
وأكد عدد من المستخدمين والمتابعين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، أن "ألم الجنوب هو ألم كل إيران".
وقال أحد المواطنين إن الذين شاركوا لأشهر في تجمعات مؤيدة للحرب ورددوا شعارات داعمة للهجوم على إسرائيل والولايات المتحدة، ينبغي عليهم الآن التوجه إلى جنوب إيران في ظل الضربات الأميركية.
شهادات من سكان الجنوب
رغم استمرار الضربات الأميركية على مناطق مختلفة من إيران، بما في ذلك الجنوب، لم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن حالة الحرب، وهو ما انعكس في تأجيل الامتحانات وعدم تعطيل الدوائر الحكومية في بعض المناطق المتضررة.
وانتقد أحد طلاب الجنوب، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" ، تأجيل الامتحانات إلى 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، متسائلًا: "كيف يمكننا الدراسة في هذا الحر الشديد ومع انقطاع الكهرباء؟".
وطالب بإجراء الامتحانات عن بُعد، محذرًا من أنه "قد تتكرر حادثة مدرسة ميناب" إذا لم يحدث ذلك.
كما قال أحد سكان مدينة معشور إن أهالي المنطقة لا يخشون الحرب أو الموت، ويأملون أن تؤدي الضربات الأميركية إلى إسقاط النظام.
وفي المقابل، عبّر مواطنون من مختلف أنحاء إيران عن تضامنهم مع سكان الجنوب، وكتب أحدهم: "نحن، أينما كنا في إيران، نفكر بكم في كل ساعة من الليل والنهار".
وجاءت هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد هجمات شنها الحرس الثوري الإيراني على سفن تجارية وإعلانه إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 8 يوليو (تموز) الجاري انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ثم أبلغ الكونغرس في 10 يوليو أن الجيش الأميركي بدأ منذ 7 يوليو عملية عسكرية جديدة ضد أهداف عسكرية داخل إيران.
وفي فجر 16 يوليو، شن الجيش الأميركي موجة جديدة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية، تركز معظمها في محافظات هرمزغان وخوزستان وبلوشستان إيران.
حملة تطالب أعضاء "جبهة الصمود" بالتوجه إلى جنوب إيران
أُطلقت في 14 يوليو حملة على منصة "كارزار" بعنوان: "المطالبة بحضور أعضاء جبهة الصمود إلى مناطق جنوب البلاد، ولا سيما سيريك وبندر عباس"، وتمكنت حتى ظهر 16 يوليو من جمع أكثر من 120 ألف توقيع.
وجاء في نص الحملة أن مناطق الجنوب، ولا سيما "سيريك" و"بندر عباس"، تواجه تهديدات مباشرة ومتواصلة نتيجة الهجمات، وأن السكان والعسكريين والجنود المنتشرين هناك يعيشون تحت ضغط مستمر بسبب المخاوف من استهداف البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكة الكهرباء.
وأشار الموقعون إلى مواقف بعض أعضاء جبهة الصمود المؤيدة لاستمرار الحرب، وطالبوهم بالحضور إلى هذه المناطق للاطلاع ميدانيًا على الظروف الأمنية والمناخية الصعبة، والتعرف عن قرب على معاناة السكان والقوات المنتشرة هناك.
كما دعوا إلى تجنب اتخاذ "قرارات غير مدروسة" قد تعرض أرواح المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
وفي طهران أيضًا، برزت مؤشرات على تنامي الرفض الشعبي لاستمرار الحرب، إذ أرسل أحد المواطنين مقطع فيديو إلى " إيران إنترناشيونال" يظهر عبارة كُتبت على أحد جسور العاصمة، موجهة إلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، جاء فيها: "لم نعد نريد الحرب".
وفي المقابل، تواصل السلطات ووسائل الإعلام الرسمية التأكيد على "الانتقام" ومواصلة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما نصبت بلدية طهران لوحات دعائية تحمل شعارات تهديدية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتعكس رسائل المواطنين تصاعدًا ملحوظًا في رفض قطاعات من المجتمع الإيراني للسياسات التي يرون أنها تدفع البلاد نحو مزيد من الحرب والتصعيد العسكري.
أدانت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، الهجمات المتكررة التي شنتها إيران على الأردن والبحرين والكويت، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة هذه الدول وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي.
وأكد البيان ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات هذه الهجمات غير المبررة، ومواصلة الحوار والدبلوماسية، والعمل على خفض التصعيد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما شددت الخارجية القطرية على تضامن الدوحة الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، وأعلنت دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث للحفاظ على سيادتها وأمنها.
أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق أن إنتاج الكهرباء في الإقليم انخفض بنحو 2500 ميغاواط بعد التوقف المؤقت لعمليات حقل خور مور للغاز.
وأوضحت الوزارة أن تراجع إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء جاء نتيجة «اضطراب أمني»، مؤكدة أن الجهات المعنية تعمل على استئناف نقل الغاز في أسرع وقت ممكن.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، المشغلة لحقل خور مور، تعليق تشغيل المنشأة الرئيسية للإنتاج مؤقتًا بسبب ما وصفته بـ «تهديدات أمنية موثوقة» وتصاعد التوترات الإقليمية.
وأكدت الشركة أن القرار اتُّخذ حفاظًا على سلامة العاملين والمنشآت، وأن استئناف العمليات مرهون بتحسن الأوضاع الأمنية.
ويُعد حقل خور مور، الواقع في محافظة السليمانية، المصدر الرئيسي لتزويد محطات الكهرباء في إقليم كردستان بالغاز الطبيعي، وتعتمد معظم مدن الإقليم على إنتاجه لتوليد الكهرباء.
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، إنه إذا تكررت الهجمات الأميركية ضد إيران، فإن الدول الخليجية ستغرق في "ظلام دامس".
وأضاف أنه إذا شنت أميركا هجومًا بريًا على إيران، فإن القوات الأميركية "إما سيتم أسرها أو تتعرض لإبادة جماعية"، وأن طهران ستعطي واشنطن "درسًا قاسيًا"؛ لكي لا تفكر مرة أخرى في مهاجمة الأراضي الإيرانية، على حد قوله.
كما أشار، في معرض حديثه عن العلاقات بين طهران وواشنطن، إلى أن "الغدر الأميركي غير مسبوق"، على حد قوله. مضيفًا أن "التفاوض مع طرف كهذا يواجه تحديات جدية".